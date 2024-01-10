李铁镜头前认罪 媒体人评论：也是被扭曲

（德国之声中文网）2022年11月被立案调查的中国国家足球队前主教练李铁，本周二（1月9日）晚间出现在中国官方推出的系列反腐纪录片中。他在片中讲述了自己当球员时曾最恨踢假球，但成为俱乐部教练后，一场比赛就曾让俱乐部花费数千万元贿买踢假球，以操纵比赛结果；此后行贿300万元当上国足教练，在此期间与自己此前所在的俱乐部签署6000万元的"合同"，从该俱乐部吸收球员进入国家队等。该俱乐部负责人在片中说，其球员按能力"一个都进不了（国家队）"。

除李铁之外，中国足协的官员--前主席陈戌源、前党委书记杜兆才也出境承认自己收受贿赂，成为一种"惯例"，并称中国足球腐败 "不是在一个方面，是全方位的"。

有网友在微博评论说：可以开查篮协了么，我们篮球迷也受不了了。也有网友对"李铁行贿300万当上国足主教练"评论说：300是不是说少了。还有网友说：各行各业哪里没有李铁？

中国媒体还报道了足协要求工作人员观看该反腐纪录片，并写至少1500字的观后感。这又引起网友热议，认为"除了腐败就是形式主义"。有网友说：写这些观后感没用，不如每年定期抽查一下银行流水。

中国足坛反腐风暴延烧 足球强国梦更遥远？ 四个月内九人落马 从去年11月26日至今，包括中国国家足球队原主教练李铁、中国足协原秘书长刘奕、中国足协常务副秘书长兼国家队管理部部长陈永亮、中国足协主席陈戌源、中国足协纪律委员会主任王小平、中国足协竞赛部部长黄松、中国足协原副主席于洪臣、中超公司原总经理董铮以及中国体育总局副局长杜兆才等人，都深陷这场中国足坛的反腐风暴，先后遭到调查。图为前中国足球员、中国男足原主教练李铁。

中国足坛反腐风暴延烧 足球强国梦更遥远？ 体育总局副局长被查 中国体育总局副局长、足协党委书记杜兆才4月1日官宣落马，成为过去4个月以来第九名被查的中国足球领域高层，他也是九名被查人员之中职位最高的一个。新华网消息称杜兆才涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查。

中国足坛反腐风暴延烧 足球强国梦更遥远？ 「足球是高尚运动，不要让金钱给玷污了」 另一名同样身居高位的中国足协主席陈戌源也在今年2月被指控严重违纪违法，正接受中央纪委国家监委驻国家体育总局纪检监察组和湖北省监委审查调查。 67岁的陈戌源曾说：「我在这里真诚告诫所有球员，足球是高尚运动，不要让金钱给玷污了，扭曲了」，但如今却卷入贪腐风暴之中。

中国足坛反腐风暴延烧 足球强国梦更遥远？ 深入查找解决足球领域腐败问题 中共中央政治局常委、中纪委书记李希3月27日讲话时提到，要深入查找、推动解决体育领域特别是足球领域腐败问题和深层次体制机制问题，为建设体育强国提供有力保障。外界解读他的此番表态意味着：将来会有更大力度的「足坛反腐」行动，因此可能会有更多涉及足球腐败的官员落马。

中国足坛反腐风暴延烧 足球强国梦更遥远？ 近年来表现低迷 除了足坛贪污腐败令人诟病之外，中国国足近年来的低迷表现也不禁让人想起央视主持人白岩松在2018年说的：「俄罗斯世界杯，中国除了足球队没去，基本上其他都去了。」在2022年卡达世界杯期间，还有网友开玩笑说白岩松四年前的这句话到了卡达世界杯也适用。至今中国队最好的成绩仍然停留在2002年，当时世界杯中国男足亚洲小组出线，成为唯一一次冲出亚洲的战绩。

中国足坛反腐风暴延烧 足球强国梦更遥远？ 习近平指示下「中国足球春风拂面」 中国国务院2015年3月在中国国家主席习近平的指示下公布《中国足球改革总体方案》，提出中国足协与体育总局脱钩，加大对国家队投入，兴建两个训练基地，到2025年建成5万所足球特色学校等。当时有中国媒体以「中国足球春风拂面」、「习近平为足球改革注入最强执行力」为标题报导此消息。图为2015年习近平访问德国时，和时任德国总理默克尔在德国和中国12岁以下足球比赛前向球员致意。

中国足坛反腐风暴延烧 足球强国梦更遥远？ 实现「足球梦」仍有段距离 一年后的2016年，中国政府又发布《中国足球中长期发展规划（2016-2050年），目标是中国男足到2030年成为亚洲最好的足球队，至2050年跻身世界足坛之巅。不过现在看来，这个希望将中国打造成足球大国的梦想，离实现仍差了一大段距离。与2015年刚推出的足球改革方案时相比，中国男足在去年的世界排名几乎没有变化，一直在七、八十名之间徘徊。

中国足坛反腐风暴延烧 足球强国梦更遥远？ 投资者向球坛豪掷资金 中国投资者们在接下来几年斥巨资收购欧洲足球队股权、大手笔投资足球队，以及借着高额的转会费吸引外国球星到中国发展。统计数据显示，中国最高等级的职业赛事中超联赛的俱乐部光是在2016年、2017年的冬季球员转会窗口期间就花费逾4亿美元的资金，在人才方面花的钱比世界上任何其他足球联赛都还要高。但这场豪掷资金的比赛在2021年之后渐渐冷却下来，例如陷入财务危机的恒大旗下的足球队面临运作困难，导致多名球星与其解约，甚至输掉比赛遭到降级。图为曾代表上海上港出赛的巴西球星胡尔克。

中国足坛反腐风暴延烧 足球强国梦更遥远？ 中国女足在世界舞台发光 相较于男足的萎靡不振，中国女足在去年2月以戏剧性的方式赢得了亚洲杯，在0-2落后的情况下在决赛中以3-2击败韩国队。这也是中国女足第九次夺得亚洲杯冠军，同时说明了为什么球迷和当局越来越把注意力放在女足而不是男足身上。 2022年10月中国足协、教育部、财政部以及国家体育总局公布了一项旨在将女足提升到世界最高水平的计划及其细节。如果中国女足能在今年夏天的女子世界杯上表现出色，很可能有助于中国启动新的女足计划。



网友：“十年前拍过谢亚龙那波的片子，十年后还会再拍”

在Youtube上有网友指出，"十年前谢亚龙那波拍过一样的片子，十年后我相信还会再拍"。有网友也赞同认为：没用的，对体制就是失望的，不通过外部监督的体制永远无法做到公正透明。也有网友感慨说："男足联赛踢假球，足协不作为，球员软脚虾、根本没心思踢球，这些都是秃子头上的虱子--明摆着。只不过是我没有想到居然会烂到这一步。"

还有网友写道，这只能算是拍拍苍蝇，查到一定程度就不能查了，都懂的。

"李铁两次带队进中超杯后都是假球"等相关新闻纷纷冲上微博热搜。同样冲上热搜的还有"刘建宏回应曾称赞李铁正直"。曾是央视知名体育解说员的刘建宏在微博上写道，"我们是不是更应该问一问：为啥一个教练必须行贿足协秘书长，行贿权力部门才能做国家队主教练 ？为什么一个教练说打假球就能打假球 ？为什么第一次打假扫黑行动之后不过十年 ，一切都又卷土重来？如果这些问题不解决 ，抓了一个李铁，那后面呢？"

还有媒体人苗原发微博称："李铁，不是一般意义上的阴险恶人，他有点追求，贪恋聚光灯，嘴上容易得罪人，做事不讲情面，不维护媒体关系……这么一个钢铁直男，一开始也算是横冲直撞的，最后在这个体系里也要扭曲成这个逼样，才能上位继续做事敛财，他是罪人没错，你说他同时是受害者，也没太大毛病。"

除足球界的腐败之外，中国官方推出的该系列反腐纪录片中还介绍了中国人民银行原副行长范一飞等人的贪腐案件。

中纪委正在召开一次全体会议，中国国家主席习近平称，要推进党的自我革命，而纪检监察要成为一支铁军。他还称，反腐"不能慈悲"。

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