李铁因行贿受贿罪被判入狱20年

中国官媒报道，前中国男足国家队主教练李铁因行贿受贿近1.2亿，被判处有期徒刑20年。近年来，中国反腐败机构将整顿的矛头对准了体育行业，一系列前足球管理者被先后定罪。

（德国之声中文网）据中国官媒新华社本周五（12月13日）报道，李铁“在初审中被判处20年有期徒刑”，但未提供更多细节。此前李铁被控涉嫌腐败和受贿罪。

李铁认罪

李铁今年47岁，是中国足球界的重要人物， 2020年1月到2021年12月在中国男足国家队任教，此前为国家队效力期间出场近100次，还曾是英超埃弗顿队（Everton）的中场球员。

据中央电视台报道，李铁利用担任俱乐部教练以及国家队主教练职务，先后收受了近1.2亿贿赂，作为回报，他为国家队挑选球员，或者帮助球员与俱乐部签约。

据报道，李铁还在2019年“要求他人帮助自己”成为国家队主教练，并在次年向这些人提供了100万元贿赂。

李铁在担任中超武汉卓尔足球俱乐部（现在已经解散）主教练期间，李铁与俱乐部高层勾结，向他人行贿，以确保自己能够获得国家队主教练一职，央视补充道。

此外，央视还列举了李铁和他此前所在俱乐部从2015年起，通过行贿手段完成球员转会并操纵比赛结果，累计行贿金额达数百万美元。

李铁在2024年初承认收受了超过1000万美元的贿赂。

今年1月，李铁出现在中央电视台播出的一部关于中国足球普遍腐败的纪录片中。在节目中，李铁称他参与了假球，认为他意识到这样可以提高获胜机会，也有助于职业发展。

“一旦你以错误的方式取得成功，你会越来越渴望获得更多的成功。” 李铁说道：“这种方式会变成一种习惯，后来你甚至会对他产生一种依赖。”

他在节目中还表示：“我非常抱歉。我本应该脚踏实地走正道。”他承认：“当时在足球界，有些（不合法）操作确实是司空见惯。”

还有谁被判刑？

本周，中国官媒公布了另外三起足球界腐败案件的定罪判决。

本周二（12月10日）中国足球协会战略规划部原部长戚军因受贿罪被判处有期徒刑7年。

本周三（12月11日），中国足球协会（CFA）前秘书长刘奕因受贿被判处11年有期徒刑，并处以罚款360万元人民币。

本周四（12月12日），前中国足协裁判管理办公室主任谭海因受贿被判处6年半监禁，并处以罚款20万元人民币。

今年3月，前中国足协主席陈旭远因受贿罪被判终身监禁。李铁镜头前认罪 媒体人评论：也是被扭曲

中国法律体系与反腐

中国的法律体系在很大程度上受到中共政府的严格控制，法院对刑事案件的定罪率接近100%。

习近平自2012年上任以来不断反腐打贪。支持习近平反腐运动的人认为这一运动有利于廉洁治国，但也有人表示，这也是习近平清除政治对手的一种手段。

习近平发起的全面反腐运动也延伸到了国内足球界。近年来，中国反腐败机构将整顿的矛头对准了体育行业，一系列前足球管理者被先后定罪。

中国国家主席习近平自称是足球迷，他曾表示希望中国能有一天主办并赢得世界杯，但中国男足一直未能有出彩表现。

目前，国际足联（FIFA）将中国排在全球第90位，仅高于加勒比海的小岛库拉索。

中国足球的黄金一代 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video



（综合报道）



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