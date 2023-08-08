李逵遇李鬼 德国外长推特账号遭模仿

（德国之声中文网）今年4月以来，社交媒体X（原推特）上出现了一个专门嘲讽德国外长贝尔博克的账号。这个账号几乎每天都以“贝尔博克”之名刊发一些挖苦搞笑的内容，被关注度也逐渐变得越来越高。

近日德国外交部采取了一些行动，以避免外长贝尔博克的官方账号“Außenministerin Annalena Baerbock”与这个“假”账号发生混淆。现在X已经对模仿的账号做出“讽刺模仿类博主”的标识：“Außenministerin Parody Annalena Baerbock”。

德国外交部一名发言人对媒体表示：“过去的确出现过一些人们把两个账号搞混了的情况。”

最初两个账号从外观上几乎无法区分。讽刺贝尔博克的账号使用和外交部长官方账号完全一样的用户照片和背景照片。这一账号的粉丝数目前接近6万人。经常用三脚猫式的德式英语发一些莫名其妙的内容。

外交部的发言人强调，作为公众人物德国外长当然要容忍允许别人对她进行模仿。但是在一些特定情况下，“如果在推特上转发即将爆发的危机”，一旦出现混淆，就有可能对外交政策造成损害。

贝尔博克的模仿账号新近就对在西非国家尼日尔发生的军事政变也发表了讽刺性的言论。例如这个账号在7月27日的时候写道：“你好。你好。我是安娜莱娜。民主万岁！”

究竟是谁在运营贝尔博克“假”账号，目前尚不得而知。推特平台暂时也没有做出反应。不过推特的持有者马斯克去年曾表示，任何假冒他人的虚假账号今后都必须在用户名中直接加注“模仿”一词。

（德新社）

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