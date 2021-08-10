李翘楚取保候审遭拒 丁家喜驳斥官方起诉书指控

(德国之声中文网) 中国维权人士李翘楚今年2月初因接受媒体采访，公开男友许志永被关押期间遭酷刑的消息被中国警方带走，後来被当局以「煽动颠覆国家政权罪」正式逮捕，关押至近已近七个月。

根据长期关注中国维权人士李翘楚的脸书专页「FreeLiqiaochu李翘楚」的脸书专页11日分享的消息，李翘楚的律师於10日第二次会见李翘楚，李翘楚表示之前幻听的问题在服药後，症状有缓解，但也说自己未收到之前律师提到外界朋友寄给她的明信片。

此前，李翘楚的律师在她被逮捕关押近七个月後，才在8月27日首次成功会见李翘楚。当时李翘楚提到自己出现严重幻听的现象，为了保持头脑清醒，她坚持服药，但药物副作用大，迫使她即使进食量小，却仍出现体重增加和闭经两个月的情况。

当时李翘楚也透过律师向外界表达，对於自己二度因替男友许志永发声而被捕并不後悔，因为她认为自己内心坦然，没有遗憾。她当时也向男友许志永喊话：「亲爱的志永，我又学会了一项新技能：吃萝卜长胖。你要照顾好自己，要有信心，不论刑期或长或短，我会扬眉吐气的活着，我守护着你，想念你。」

上周会见後，律师也向李翘楚提到她申请取保候审的情形。律师称，之前两次申请都被驳回，而当李翘楚问到被驳回的原因时，律师表示当局都以「有必要继续羁押」为由拒绝她的申请。据脸书专页透露，李翘楚与律师打算继续申请取保候审。

丁家喜与许志永起诉书曝光

另一方面，同因「1226大抓捕」被中国当局以「颠覆国家政权」罪於上月起诉的维权律师丁家喜与许志永，上周律师终於收到起诉书，但因为法院要求律师签保密承诺，所以律师无法将起诉书的原文分享给家属。

不过，丁家喜的妻子罗胜春8日在推特上分享律师口头转述的起诉书内容，称丁家喜被当局指控组织丶策划丶实施颠覆国家政权丶推翻社会主义制度，触犯了中国刑法105条第一款规定，将以「颠覆国家政权」追究责任。起诉书中甚至形容丁家喜是「累犯」。

起诉书中提到，丁家喜与许志永等人成立非法组织「公民运动」，组织策划丶实施一系列颠覆国家政权的犯罪活动。两人被指控2017年与境外人士营运「中国公民运动网」，藉此传播许多许志永所写的「煽动性文章」，宣扬颠覆国家政权的思想。

此外，当局还指控许志永与丁家喜在2018年建立了「公民运动」的Telegram群组，并用通讯软件Zoom与成员王江松丶张忠顺等人展开「非暴力颜色革命培训」，让成员掌握相关的革命方式，来达到颠覆国家政权的目的。

起诉书中还指出，丁家喜与许志永在2018年9月与2019年12月召开秘密会议，计画通过用非暴力颜色革命渗透社区，意图把持基层政权丶发展公民社群丶全国公民共同体，最终颠覆国家政权。

起诉书中表示，收集了包含张忠顺等人的证词，以及USB丶电脑丶监控片段和多本书籍作为证据。但罗胜春也在推特上发言透露，丁家喜本人在上周会见律师後，以「​​无中生有丶张冠李戴丶捕风捉影丶借刀杀人」等四个成语来形容起诉书的指控。

罗胜春也在推特上写道：「追求自由丶公义和爱的公民社会建设倡导活动，到底被他们用酷刑逼供捏造成了非法组织！！」北京清华大学社会系的教授郭於华也在推特上直指，起诉书中所称的犯罪行为，都是「好公民的行为」。

2019年12月初，丁家喜丶许志永与数名中国维权人士在厦门举行聚会，讨论时政与中国的未来，并分享推动公民社会建设的经验。然而，在同年12月26日，当局对参与和涉及此次私人聚会的人士展开抓捕，先後有二十多名公民及律师被失踪或被传唤，被指涉嫌煽动颠覆国家政权和寻衅滋事。

(综合报导)

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