李登辉逝世 台湾蓝绿阵营各自表述

（德国之声中文网）台湾前总统李登辉周四（7月30日）病逝，享年97岁。台湾朝野纷纷向前总统告别，绿营一致表达哀悼与敬意，与李登辉关系剪不断理还乱的国民党，则陷入尴尬。

民进党籍的总统蔡英文表达最深切的哀悼，形容李登辉是众所周知的民主先生，在全球化风起云涌时代，他带领台湾以「宁静革命」方式走出威权，也确保台湾经济体制的健全与繁荣。

前总统陈水扁也发文惋惜，「如今再也看不到台湾这艘民主之船『老船长』李前总统的背影了，这是台湾从威权走向民主运动的重大损失」，又追忆2018年李登辉96岁大寿拜访并进行政治和解。

总统府秘书长苏嘉全表示「沉痛丶难舍」，形容李登辉的一生承载着台湾人从殖民丶威权走向民主丶自由的宝贵记忆。他忆述1988年李登辉接任总统后，他原以为李登辉也会跟传统国民党保守派一样抗拒民主化浪潮，然而李登辉随即召开国是会议广纳各界建言，结合民进党主张，推动一系列民主改革。

行政院长苏贞昌受访时表示，过去有很多机会跟李登辉深谈，连最後探病到病榻旁，都可以看出李前总统心系台湾。立法院长游锡堃丶前立法院长王金平等人都发文悼念，感谢李登辉为台湾奠定民主基石。

国民党立场受触目

李登辉曾是国民党主席，后来被撤销党籍。在李登辉生前，总统蔡英文丶副总统赖清德及行政院长苏贞昌都曾前往医院探视，但国民党却没有派人前去探视，蓝营如何回应他的死讯也成为社会焦点。

国民党主席江启臣在中央党部受访时，肯定李登辉传奇丶精彩的一生，及对台湾民主转型的深刻影响，但其功过应该留给历史做评价。至於未来是否会去灵堂致意，江启臣回应称要看家属及致丧委员会的安排，再找适当时间去。

国民党前主席洪秀柱则表示，希望李登辉的过世代表着一个台湾价值混乱时代的结束。她指在李总统任内，台湾从动员戡乱到民主，却又从民主进入黑金；从僵化的一个中国路线到务实的一国两区，却又从一国两区岔出「特殊两国论」；从稳定负责的一部宪法，修成有权无责的半总统制，「台湾的政治文化最终未能进入稳定，责任也在李登辉」。

柯文哲发合照惹议

两年前卷入共谍案的新党青年委员会主席王炳忠，在李登辉逝世的消息出来后再脸书发文「终於死了！」，相关言论随即引发挞伐，大批网民留言批评他「没有口德」。王炳忠事后再发文称，自己对李登辉的论定就是「党奸国贼」。

同一时间，前立委邱毅指自己曾是李登辉的学生，但九十年代中期便成为李亟欲除之後快的钦犯。他强调，痛恨李登辉数典忘祖，一心想做日本人，鄙视李为了权力引进黑金，污染了台湾政治，牢记五鬼搬运，淘空国民党，扰乱台湾金融。他认为李登辉散场了，「可是他留下的烂摊子还得走下去」。

台北市长柯文哲在脸书的悼文也引起争议，他指自己身为一个看尽生老病死的外科医师，接到李总统离去的消息还是很感伤，因为不管世人如何评论，李登辉都是时代的英雄。他贴出与李登辉的合照，李穿睡衣坐在轮椅上，挽着柯文哲的手，满脸倦容，不少网民批评他「非常无礼」，指做医生要保守病人隐私，绝对不能公开病容照。

治丧将与两蒋威权时代不同

李登辉逝世后，台湾各机关下半旗3天，并在台北宾馆设置追思会供民众悼念，对外开放至8月16日。其遗体火化後将安葬於五指山军人公墓「特勋区」。

就治丧事宜，据悉将比照国葬规格丶尊重家属意愿与基督教仪式办理。台湾总统府发言人黄重谚表示，为了体现国家对李登辉开创民主的敬意，治丧大员的组成将不分党派，相关仪式也会符合民主国家的普世价值，细节会与过往两蒋威权时代不同。

改写台湾历史的李登辉 李登辉人生谢幕 台湾前总统李登辉7月30日在台北荣民总医院病逝，享年97岁。他任内带领台湾从专制统治走向民主政体，六度修宪并推动直选，成为华人社会首位民选国家元首，获《时代杂志》封为「民主先生」。他在华人世界举足轻重，卸任后一言一行也备受关注。

改写台湾历史的李登辉 留学日本亲历二战 李登辉1923年1月15日在台湾日治时期出生，生於台北州淡水郡一个小康的警察家庭，为福佬客家後裔，皇民化时期曾改名岩里政男。1943年他赴日本京都帝国大学农学部农业经济系就读，1944丶45年被征召加入日军参战，其兄李登钦在马尼拉战役中阵亡。日本战败后，李登辉1946年进入台大农经系继续学业，毕业后留校任教。

改写台湾历史的李登辉 两次赴美留学 1952年，李登辉获奖学金首次赴美进修，在爱荷华州立大学研究农业经济并取得硕士学位，1953年返台担任农林厅技士及经济分析股股长。1964年，他再获美国奖学金赴康乃尔大学攻读，获农业经济博士。1968年返台後，他被聘为台大教授兼农复会技正。图为李登辉与夫人曾文惠。

改写台湾历史的李登辉 最年轻阁员 作为农业专家，李登辉1971年获农复会长官沈宗瀚介绍给蒋经国，他其后加入国民党，翌年以49岁之龄成为中华民国最年轻的阁员。1978年，李登辉获蒋经国任命为台北市市长，1981年担任台湾省主席，1984年当选中华民国第七任副总统。

改写台湾历史的李登辉 继任总统惹外省派不满 1988年1月13日蒋经国逝世，李登辉以副总统身份继任总统及国民党主席。这是首次由台湾本省人担任总统及党主席，引起党内外省人不满，以李登辉为首的「主流派」斗外省人为主的「非主流派」，最终由李登辉在「二月政争」中胜出，却导致国民党分裂，「非主流派」出走并成立新党。图为1988年李登辉在台北总统府会见美国联邦储备委员会前主席沃尔克。

改写台湾历史的李登辉 解严后推动民主化 蒋经国1987年宣布解严，翌年李登辉上台后致力实现民主化，平反二二八事件丶废除海外黑名单丶解除党禁，并主导6次修宪改，终止动员戡乱时期临时条款，使「万年国代」走进历史，并确立总统直选丶开放直辖市长直选。他同时推动修法促进言论自由丶新闻自由和学术自由，也下令释放在两蒋时代遭政治软禁的人，包括张学良丶孙立人等。

改写台湾历史的李登辉 首位民选总统 1996年，已执政8年的李登辉为台湾带来第一次总统直选，他与连战搭档，以54%得票率赢得中华民国第九任总统职位，是华人历史上首次真正民选的国家元首。

改写台湾历史的李登辉 实务外交首访美 李登辉开创实务外交（Pragmatic Diplomacy），即在国家名称及交流形式上采取弹性立场，但重视实际外交权益，任内出訪15国并推动「南向政策」。1995年，李登辉以私人行程名义访问母校、美国康乃尔大学并发表演讲，是史上首位进入美国的台湾在任元首，被视为台湾外交重大突破，不过触怒北京，引发1996年台海飞弹危机。

改写台湾历史的李登辉 初期强调两岸统一 李登辉上任初期强调两岸互信合作，最终目标是共商建立自由民主的中国，1990年成立「國家統一委員會」、1991年通過「國家統一綱領」，1992年派海基會赴香港与大陆海協會会谈，雙方以口頭表示堅持「一個中國」原則，被称为「九二共识」，是两岸关系的新突破。其后分别于1993及98年举行两次汪辜會談，图为1993年4月再新加坡举行的首次汪辜會談。

改写台湾历史的李登辉 后期主张「两国论」 李登辉任期的后半階段更侧重確立台灣主權地位，1994年发生台湾人在大陆遭劫杀的「千島湖事件」，李登輝曾抨擊中共处理手法「像土匪一樣」，1996年提出「戒急用忍」政策，1997年受访时称台湾是「主权独立国家」。图为1999年他接受德国之声专访，提出著名的「两国论」，形容两岸关系是「特殊的国与国关系」，这被北京视为違反「九二共識」。

改写台湾历史的李登辉 「黑金教父」 李登辉虽然开创了台湾民主的新一页，但也被冠以「黑金教父」之恶名。他被指纵容和扶持财团丶地方派系甚至黑道人物参选公职，使黑金力量左右政府政策，贿选歪风盛行，导致国民党形象大跌，最终在2000年总统选举遭选民抛弃。

改写台湾历史的李登辉 「台湾之父」与「台湾之子」恩怨情仇 2000年民进党赢得总统大选，实现台湾首次政党轮替，国民党结束在台长达55年的一党专政。陈水扁当选后勤向李登辉请益，2001年出版新书赞扬李是「台湾民主改革之父」，他自己则以「台湾之子」自居。但到了2005年，李登辉不满陈水扁与亲民党主席宋楚瑜见面，怒骂陈头壳坏掉，陈反呛李「不要认为，我像他儿子一样，就把我当成他儿子」，两人关系破裂。至2018年1月李登辉96岁大寿，陈水扁赶往祝寿並做政治和解，两人始一笑泯恩仇。

改写台湾历史的李登辉 遭国民党撤党籍 卸任总统后，李登辉成为台湾主体意识的重要捍卫者。2001年9月，由于公开支持新成立的台湾团结联盟，国民党正式撤销李登辉的党籍。图为2012年1月13日，大病初愈的李登辉在总统大选造势晚会上，为首次参选的民进党蔡英文站台。

改写台湾历史的李登辉 「日本人的私生子」？ 李登辉的日本情结经常引发爭議，外界甚至流传他是「日本人的私生子」，尽管至今没有证据。他卸任后多次访问日本，包括在2007年参拜靖国神社，追悼其在二战阵亡的兄长李登钦，他也多次公开表示钓鱼台为日本领土，又指慰安妇是中韩捏造的历史等，也在台湾内部引起反弹。图为2015年7月时年92岁的李登辉访日时会见传媒。

改写台湾历史的李登辉 经历丧子之痛 李登辉与夫人曾文惠1949年结婚，两人都是基督教长老会教徒，育有一子二女。独子李宪文1982年因鼻咽癌早逝，留下妻子张月云和才7个月大的女儿「巧巧」李坤仪，这成为李登辉一生最痛。他遂把父爱转移到孙女身上，「我决心替他（李宪文）好好照顾她（巧巧），所以我戒了烟丶戒了酒，希望能活得健康丶活得长命，替我的儿子把巧巧带大」。此外，李登辉还有一个外孙赖纬纶。图为2015年他与两名女儿李安娜、李安妮在日本出席植树活动。

改写台湾历史的李登辉 晚年病痛缠身 李登辉晚年病痛缠身，除了心脏冠状动脉阻塞，装有心血管支架，还有糖尿病丶肺结核丶大肠癌等病史。2020年2月初，他喝牛奶呛到引发肺炎，留院半年后至7月30日逝世，结束传奇的一生。 作者: 李澄欣



李澄欣/杨威廉（中央社丶新头壳等）

© 2020年德国之声版权声明：本文所有内容受到着作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究