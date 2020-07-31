李登辉入葬五指山 蔡英文率队迎灵

（德国之声中文网）台湾前总统李登辉的奉安礼拜于本周三（10月7日）举行。据中央社报道，现任总统蔡英文率副总统赖清德等官员迎灵，进行礼敬仪式。

报道称，台湾所有公务机关于7日下半旗一天。国防部鸣葬枪、号兵司吹安息号，李登辉就此长眠五指山。根据李登辉家属意愿，7日的奉安礼拜仅有李登辉家属参加，没有另邀贵宾和公众参加。

李登辉被安葬于五指山的"国军示范公墓"。他去世后，其骨灰的安葬地曾引发争议。台湾新党主席吴成典8月曾公开表示，让这样一位争议人物安葬于五指山公墓，"會讓後代看不清價值所在"。民进党方面则批评新党在"藉此刷存在感"。

对于李登辉下葬的消息，中国官方未作表态，而媒体寥寥无几的报道主要聚焦"抗议声音"。中国官媒《环球时报》报道称，李登辉下葬五指山军人公墓的当天，"遭到不少民众的抗议"。报道称，反台独团体"蓝天行动联盟""333联盟"和"拔菜总部"等到场抗议。其中，"蓝天行动联盟"的副主席钱达称，"蔡英文将李登辉葬在五指山公墓，是对'国军'的最大侮辱"。

在卸任总统后，李登辉成为台湾主体意识的重要捍卫者。2001年9月，由于公开支持新成立的台湾团结联盟，国民党正式撤销了李登辉的党籍。

改写台湾历史的李登辉 李登辉人生谢幕 台湾前总统李登辉7月30日在台北荣民总医院病逝，享年97岁。他任内带领台湾从专制统治走向民主政体，六度修宪并推动直选，成为华人社会首位民选国家元首，获《时代杂志》封为「民主先生」。他在华人世界举足轻重，卸任后一言一行也备受关注。

改写台湾历史的李登辉 留学日本亲历二战 李登辉1923年1月15日在台湾日治时期出生，生於台北州淡水郡一个小康的警察家庭，为福佬客家後裔，皇民化时期曾改名岩里政男。1943年他赴日本京都帝国大学农学部农业经济系就读，1944丶45年被征召加入日军参战，其兄李登钦在马尼拉战役中阵亡。日本战败后，李登辉1946年进入台大农经系继续学业，毕业后留校任教。

改写台湾历史的李登辉 两次赴美留学 1952年，李登辉获奖学金首次赴美进修，在爱荷华州立大学研究农业经济并取得硕士学位，1953年返台担任农林厅技士及经济分析股股长。1964年，他再获美国奖学金赴康乃尔大学攻读，获农业经济博士。1968年返台後，他被聘为台大教授兼农复会技正。图为李登辉与夫人曾文惠。

改写台湾历史的李登辉 最年轻阁员 作为农业专家，李登辉1971年获农复会长官沈宗瀚介绍给蒋经国，他其后加入国民党，翌年以49岁之龄成为中华民国最年轻的阁员。1978年，李登辉获蒋经国任命为台北市市长，1981年担任台湾省主席，1984年当选中华民国第七任副总统。

改写台湾历史的李登辉 继任总统惹外省派不满 1988年1月13日蒋经国逝世，李登辉以副总统身份继任总统及国民党主席。这是首次由台湾本省人担任总统及党主席，引起党内外省人不满，以李登辉为首的「主流派」斗外省人为主的「非主流派」，最终由李登辉在「二月政争」中胜出，却导致国民党分裂，「非主流派」出走并成立新党。图为1988年李登辉在台北总统府会见美国联邦储备委员会前主席沃尔克。

改写台湾历史的李登辉 解严后推动民主化 蒋经国1987年宣布解严，翌年李登辉上台后致力实现民主化，平反二二八事件丶废除海外黑名单丶解除党禁，并主导6次修宪改，终止动员戡乱时期临时条款，使「万年国代」走进历史，并确立总统直选丶开放直辖市长直选。他同时推动修法促进言论自由丶新闻自由和学术自由，也下令释放在两蒋时代遭政治软禁的人，包括张学良丶孙立人等。

改写台湾历史的李登辉 首位民选总统 1996年，已执政8年的李登辉为台湾带来第一次总统直选，他与连战搭档，以54%得票率赢得中华民国第九任总统职位，是华人历史上首次真正民选的国家元首。

改写台湾历史的李登辉 实务外交首访美 李登辉开创实务外交（Pragmatic Diplomacy），即在国家名称及交流形式上采取弹性立场，但重视实际外交权益，任内出訪15国并推动「南向政策」。1995年，李登辉以私人行程名义访问母校、美国康乃尔大学并发表演讲，是史上首位进入美国的台湾在任元首，被视为台湾外交重大突破，不过触怒北京，引发1996年台海飞弹危机。

改写台湾历史的李登辉 初期强调两岸统一 李登辉上任初期强调两岸互信合作，最终目标是共商建立自由民主的中国，1990年成立「國家統一委員會」、1991年通過「國家統一綱領」，1992年派海基會赴香港与大陆海協會会谈，雙方以口頭表示堅持「一個中國」原則，被称为「九二共识」，是两岸关系的新突破。其后分别于1993及98年举行两次汪辜會談，图为1993年4月再新加坡举行的首次汪辜會談。

改写台湾历史的李登辉 后期主张「两国论」 李登辉任期的后半階段更侧重確立台灣主權地位，1994年发生台湾人在大陆遭劫杀的「千島湖事件」，李登輝曾抨擊中共处理手法「像土匪一樣」，1996年提出「戒急用忍」政策，1997年受访时称台湾是「主权独立国家」。图为1999年他接受德国之声专访，提出著名的「两国论」，形容两岸关系是「特殊的国与国关系」，这被北京视为違反「九二共識」。

改写台湾历史的李登辉 「黑金教父」 李登辉虽然开创了台湾民主的新一页，但也被冠以「黑金教父」之恶名。他被指纵容和扶持财团丶地方派系甚至黑道人物参选公职，使黑金力量左右政府政策，贿选歪风盛行，导致国民党形象大跌，最终在2000年总统选举遭选民抛弃。

改写台湾历史的李登辉 「台湾之父」与「台湾之子」恩怨情仇 2000年民进党赢得总统大选，实现台湾首次政党轮替，国民党结束在台长达55年的一党专政。陈水扁当选后勤向李登辉请益，2001年出版新书赞扬李是「台湾民主改革之父」，他自己则以「台湾之子」自居。但到了2005年，李登辉不满陈水扁与亲民党主席宋楚瑜见面，怒骂陈头壳坏掉，陈反呛李「不要认为，我像他儿子一样，就把我当成他儿子」，两人关系破裂。至2018年1月李登辉96岁大寿，陈水扁赶往祝寿並做政治和解，两人始一笑泯恩仇。

改写台湾历史的李登辉 遭国民党撤党籍 卸任总统后，李登辉成为台湾主体意识的重要捍卫者。2001年9月，由于公开支持新成立的台湾团结联盟，国民党正式撤销李登辉的党籍。图为2012年1月13日，大病初愈的李登辉在总统大选造势晚会上，为首次参选的民进党蔡英文站台。

改写台湾历史的李登辉 「日本人的私生子」？ 李登辉的日本情结经常引发爭議，外界甚至流传他是「日本人的私生子」，尽管至今没有证据。他卸任后多次访问日本，包括在2007年参拜靖国神社，追悼其在二战阵亡的兄长李登钦，他也多次公开表示钓鱼台为日本领土，又指慰安妇是中韩捏造的历史等，也在台湾内部引起反弹。图为2015年7月时年92岁的李登辉访日时会见传媒。

改写台湾历史的李登辉 经历丧子之痛 李登辉与夫人曾文惠1949年结婚，两人都是基督教长老会教徒，育有一子二女。独子李宪文1982年因鼻咽癌早逝，留下妻子张月云和才7个月大的女儿「巧巧」李坤仪，这成为李登辉一生最痛。他遂把父爱转移到孙女身上，「我决心替他（李宪文）好好照顾她（巧巧），所以我戒了烟丶戒了酒，希望能活得健康丶活得长命，替我的儿子把巧巧带大」。此外，李登辉还有一个外孙赖纬纶。图为2015年他与两名女儿李安娜、李安妮在日本出席植树活动。

改写台湾历史的李登辉 晚年病痛缠身 李登辉晚年病痛缠身，除了心脏冠状动脉阻塞，装有心血管支架，还有糖尿病丶肺结核丶大肠癌等病史。2020年2月初，他喝牛奶呛到引发肺炎，留院半年后至7月30日逝世，结束传奇的一生。 作者: 李澄欣



李登辉于2020年7月30日辞世，享年97岁。作为蒋经国的接班人，他是第一位本省籍的台湾总统和国民党主席，也是台湾第一位通过直选产生的总统。基于他对台湾民主化进程的贡献，美国《时代》周刊曾称他为"民主先生"。

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