李泽华失蹤二月後「现身」 六分钟视频疑点重重

(德国之声中文网) 中国公民记者李泽华在消失近两个月後，周三 (4月22日) 晚间突然现身於一段上传到Youtube的视频中。在这段六分钟的视频中，李泽华身着黑色上衣，背着白墙，自述2月26日在武汉消失的事件原委。

李泽华表示，他在2月26日傍晚遭一辆不明轿车一路追赶，车内的人也不断向他大喊「停车」。他在不清楚车内人士身份的情况下，决定加速向前行驶，企图摆脱该白色休旅车的追赶。他说：「他们一路追我，我就一直往前开，沿着二环高架桥底下的路，一直往南上了三环线。上高架大约十分钟後，他们就再也没能追上我。」

李泽华继续往东行驶30公里，返回当时在武汉的住处。返抵住处後，李泽华开始用笔记型电脑进行直播。不久後，几名公安与穿着防护衣的人员现身在他家对面一户门外，他説公安似乎是在询问该处有无出现发热症状的病人。

他说：「我当时判断，如果门外是刚刚追我的人，那他们或许还不能确定我是否已回到住处，或无法确定我具体是在哪一户。於是我赶紧熄了灯，安静地坐在电脑前。」

李泽华表示，门外的公安开始按顺序一家一家的敲门，直到敲到他的住处。他说：「他们敲了一会儿之後，便不再敲了。门外便没了动静，我也就坐在电脑前一动不动。」然而，三小时後，他的两位武汉朋友陪同公安之下，再次上门找李泽华。他们向李泽华强调，只要他开门就会没事。

开门后，门外人士表明自己是公安，当时李泽华的相机仍在录像，视频画面也带到数名身着公安制服的男子进到屋内，试图与他交谈。他收拾东西，搭乘警车抵达武汉青山区的派出所。办理完基本程序後，李泽华被告知他被公安以「涉嫌扰乱公共秩序」的罪名传唤。

他在视频中表示：「24之内，我坐在那张铁凳子上，和很多位来询问我的警官交流了多次。直到2月27日晚间十一点多，所长语重心长的告诉我，决定对我不做处理。」不过派出所所长也表示，由於李泽华到过武汉当地的疫情敏感地区，所以「为了他与其他人的健康利益着想」，但武汉市青山区当地的卫健委仍会对他进行定点隔离医学观察。

在派出所所长亲自送他至隔离点後，所长要求李泽华的朋友「暂时保管」他所有的电子产品。他便就此展开14天的隔离。李泽华说：「隔离期间，一日有三餐，安全有守卫，每天都能看新闻联播。」隔离结束当日，武汉市的卫健委会派七人将李泽华从隔离酒店接走，并把他送回老家进行第二次的隔离。

他说：「整个过程中，警察文明执法，保证了我的休息时间与饮食。他们对我也很关心。隔离结束後，我一直在陪家人，目前正在筹划今年的发展。」李泽华最後除了感谢所有关注他的人，也许下愿望，希望「天佑华夏，愿世界人民团结」。最後，他以「人心惟危，道心惟微；惟精惟一，允执厥中」这16个字作为视频的结尾。

疑点重重的现身

然而，李泽华这次的现身，与过往分享视频的习惯有所不同。消失前，他主要透过Youtube及推特分享他的视频。然而，李泽华昨日却是先把视频上传至微博，後来才将视频发至Youtube与推特。然而，今天上午，李泽华的视频已从微博被移除，但微博上仍有些许与他的视频相关的讨论。

微博用户「丧气少女夏夏」表示，她无法理解李泽华的微博视频为何会消失。另一名用户则是针对视频内容提出了八大疑点，其中包含为何隔离要没收李泽华所有的电子设备，以及如果他已经返回老家一段时间，为何等这麽久才录制视频现身说法。

除了李泽华外，二月在武汉凭空消失的人物还包含了律师陈秋实与武汉公民方斌，而两人也都是在运用视频纪录武汉当地封城後的情形之后从公众视野消失。目前，两人仍音讯全无。