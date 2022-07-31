李显龙称中美关系很重要 法媒：佩洛西赴日前來台見蔡英文

（德國之聲中文網）根據美聯社報導，知情人士透露，美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）與其所率領的代表團已於週一（8月1日）清晨抵達新加坡，準備在當地展開為期兩天的訪問。

稍早，台灣中央社引述飛航網站「Flightradar24」資料報導，據信為佩洛西搭乘的美國空軍波音C-40C運輸機、呼號為「SPAR19」的美方專機，上週六（7月30日）自美國舊金山附近的空軍基地起飛後，短暫停留夏威夷及關島，已於8月1日清晨4時30分左右飛抵新加坡巴耶黎峇空軍基地（Paya Lebar Air Base）。

基於安全考量，美方並未公開證實佩洛西搭乘的班機。

周一，中国外交部发言人赵立坚在例行记者会上说，“如果佩洛西众议长访问台湾，必将采取坚决应对和有力的反制措施，捍卫自身的主权和领土完整。至于是什么措施，如果她敢去，那就让我们拭目以待吧”。

此前，新加坡外交部證實佩洛西將於8月1日、2日率團訪問新加坡，期間預計會見新加坡總統哈莉瑪（Halimah Yacob）和總理李顯龍，以及多名內閣部長。据美联社报道，李显龙在会见佩洛西时强调了“稳定的中美关系对地区和平与安全的重要性”。

根據新加坡亞洲新聞台和《海峽時報》上週日（7月31日），新加坡外交部一名發言人證實，佩洛西將於8月1日至2日率團訪問新加坡。此外，新加坡美國商會（AmCham Singapore）亦發函邀請佩洛西國會代表團於8月1日下午，在新加坡香格里拉大酒店出席商界見面會。對此，新加坡外交部發言人也向台灣中央社證實有關消息。

根據佩洛西辦公室早前發布的新聞稿，佩洛西國會代表團出訪亞洲預計拜訪4國，包含新加坡、馬來西亞、日本、韓國，但並未明言出訪的先後順序，全文也未提及台灣。

法媒：佩洛西預計8/4訪台

法國國際廣播電台上週末引述消息報導稱，儘管佩洛西辦公室的官方行程新聞稿並未將台灣列入，但她仍將於週四（4日）經菲律賓克拉克美國空軍基地（Clark Air Base）訪問台灣，在台北會見蔡英文總統。之後將在週五（5日）下午飛抵東京橫田美國空軍基地，預計會見日本首相岸田文雄首相。

佩洛西是美國總統繼位順序的第二人，若訪台成行，她也將成為25年來首位訪台的現任眾議院議長。但對於是否訪問台灣，佩洛西一直以安保為由拒絕證實或透露。

台灣《聯合報》上週日（7月31日）引述消息稱，台灣總統府與外交部雖不願證實佩洛西是否訪台的有關報導與傳言，但有消息人士指出，有關單位對於佩洛西可能的來訪已在「準備中」。報導寫道：「據悉，這段期間，我方國安單位及駐美代表處緊盯各項情勢，但對波洛西（佩洛西的其他譯名）是否來台，無法『操之在己』，只能等波洛西方面通知。」

佩洛西可能訪台一事，台灣方面一直低調處理，官方並沒有公開回應，至今僅有行政院長蘇貞昌曾發言表示，「若有外賓訪台，政府都會做最好的安排」。

此前，美國總統拜登（Joe Biden）曾稱，美國軍方認為現在並不是訪台的好時機。日前在與中國國家主席習近平通話時，習近平告訴拜登，「玩火者必自焚」；華盛頓也重申美方的兩岸政策並沒有改變。

北京方面則對佩洛西可能訪台表達了多次的強烈反對，稱若成行，中國「軍隊絕不會坐視不管」。根據港媒報導，解放軍近日在台海、南海、東海一連舉行5場軍演。週日（7月31日），中國空軍新聞發言人申進科亦宣佈新一代空中加油機「運油-20」入列，稱「空軍多型戰機繞飛祖國寶島，錘煉提升維護國家主權領土完整的能力」等，皆被認為是劍指佩洛西爭議的亞洲之行。

「第四次台海危機」？

佩洛西可能訪台受到國際高度關注，外界關切這是否可能導致台海緊張局勢升高，甚至演變成擦槍走火的局面。推特上亦有不少輿論直接揣測，佩洛西此行可能觸發「第四次台海危機」。

但對此，美國《外交事務》（Foreign Affairs）分析認為，佩洛西若真的訪問台灣，雖然可能引發中國軍事回應，但北京不太可能在此時攻打台灣。文章稱，由於今年秋天的二十大在即，北京當前的首要之務仍是追求穩定。

前美國國防官員、新加坡國立大學李光耀公共政策學院資深訪問研究員唐安竹（Drew Thompson）週日（7月31日）則在推特撰文分析指出，他認為儘管佩洛西目前公開的行程並未列入台灣，但這不代表她不會率團短暫停留台灣，進行非正式的訪問，「且這也符合美國的『一中政策』。」

唐安竹認為，佩洛西此舉是為了遷就北京的關切，但絕不是屈服。他寫道：「中國希望將台灣問題排除在正式議程之外，不與主權國家並列，這一點得到了尊重。我預計在訪問馬來西亞之後她會在台灣進行非正式停留。北京可以接受這個結果。」

唐安竹解釋，不將台灣列入行程，等於不給予台灣與其他四國的相等地位，但仍可保留非官方性質的訪問可能性。這樣對北京還有美中關係來說，都是好事，「表明雙方有能力處理好關係。」

與此同時，唐安竹也警告稱這不代表中國解放軍會就此停止發出威嚇信號，但應不會看到彈道導彈或解放軍空軍越過台灣海峽中線的場面，目前更有可能的仍是解放軍派軍機飛入台灣西南防空識別區（ADIZ），以及在台灣周圍派遣偵察機進行警告。

观看视频 02:42 佩洛西或访台 两岸民众怎么看？

（綜合報導）

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