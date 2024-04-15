李显龙交棒黄循财 新加坡未来的变与不变

（德国之声中文网）执政长达20年的新加坡总理李显龙周一（4月15日）表示，他将卸下总理职务并交棒给副手黄循财。

新加坡总理公署周一在其官网上发布声明称，总理李显龙将于5月15日卸任。李显龙已正式建议总统任命副总理兼财政部长黄循财接替总理一职。声明还写道，黄循财得到了长期执政的人民行动党（PAP）议员的一直支持。新总理将于李显龙卸任同日的晚间8时宣誓就职。

李显龙也在其脸书上公布了此消息并写道：「对任何国家来说，领导层交接都是一个重要时刻。黄循财和第四代领导团队已努力赢得民众的信任，尤其是在新冠流行期间。通过『新加坡携手前进』运动，他们与许多新加坡人合作更新了社会契约，为新一代制定了国家议程。」

他呼吁新加坡民众全力支持黄循财及其团队，共同携手为新加坡创造更美好的未来。

现年72岁的李显龙自2004年8月起担任新加坡总理，至今长达20年。李显龙去年11月曾宣布，他将于今年退休并已提议黄循财作为接班人。李显龙原本计划在70岁时退休，但退休计划因新冠疫情爆发而被打乱。

李显龙表示，没有理由推迟政治过渡，而且在明年大选前交棒，将能让黄循财赢得自己的执政地位，并推动国家向前发展。

现年51岁的黄循财在带领新加坡抗疫时崭露头角。他将成为新加坡1965年独立以来第四位总理，也是新加坡建国以来第二位非出身李氏家族的领导人。

他所属的新加坡执政党人民行动党是全球执政最久的政党之一，在2020年大选中赢得国会93席中的83席蝉联执政。但该届大选执政党得票率大跌，反对党取得有史以来最佳成绩。

李显龙是新加坡开国元首、初代总理李光耀的长子。李光耀在执政的31年间将这个资源匮乏的城市国家建设成为全球最富有的国家之一。但新加坡也因政府的严格控制、媒体审查以及对持不同政见者的高压法律和民事诉讼而饱受批评。

「书虫、吉他手和爱狗人士」

黄循财是新加坡精心策划的接班过程中被培养出的年轻一代政治家。他曾在美国威斯康星大学和密歇根大学攻读经济学士和硕士学位，2004年取得哈佛大学公共管理硕士学位。新冠疫情期间，黄循财负责主持新加坡抗疫工作并因此受到瞩目。除了政治工作外，他还是一名相当出色的蓝调吉他手。

黄循财周一在其脸书和X上发布视频表示，他以「谦逊和深切的责任感」接受领导的责任，承诺全力以赴「将每一分精力都用于为国家和人民服务」。

1972年次的黄循财将是首位建国后才出生的新加坡总理。他在自己的社交媒体账号上多次分享自己对音乐和吉他的热爱，赢得了不少民众的好感。。

新加坡管理大学法学副教授陈庆文表示：「黄循财与人打交道的方式很有魅力，能够让人感到安心。」

黄循财的Instagram拥有近20万追踪者，他的自我介绍是「书虫、吉他手和爱狗人士」。

成长于上世纪80年代的黄循财表示，影响他最多的是「吉他上帝」埃里克·克莱普顿，以及老鹰合唱团等摇滚乐团。他也透露自己热爱蓝调。

在新加坡取得泰勒·斯威夫特东南亚演唱会的独家主办权后，黄循财在社交媒体上发布了一段他用吉他弹奏斯威夫特经典成名曲《爱情故事》的视频。

一名IG用户欢快地写道：「想象一下，在今晚演唱会的开场现场，下任总理用吉他欢迎泰勒斯威夫特的登场。」

来自不同世代的新总理

黄循财拥有丰富的政府工作经验，但在新加坡年轻一代领袖中，他过去并不被看好能够登顶新加坡最高领导职位。但他在担任新加坡抗疫跨部门工作小组联合主席时表现突出。

陈庆文表示：「从应对新冠疫情可以看出他很果断，准备在必要时采取强硬措施。」

黄循财在美国取得经济学位后返国开始了公务员生涯，并受到人民行动党的青睐。2011年，黄循财首次当选国会议员，并迅速晋升至多个职位，包括国防部和教育部。

他也曾任能源市场管理局局长、新加坡金管局主席、李显龙首席私人秘书等职务。

2021年，黄循财被任命为财政部长，这个职位被认为是为管理新加坡这样一个国际金融中心的重要准备。

新加坡咨询公司铄翼（Solaris Strategies）政治分析员穆斯塔法（Mustafa Izzuddin）表示，黄循财在东南亚以及对于新加坡而言举足轻重的两个国家-中国和美国已相当有名气。

「我认为他带来的领导风格更符合不同世代的需求。我认为新加坡的核心原则将保持不变，因为这是一个行之有年的有效制度。」

「但我想他的风格可能会略有不同，因为他来自一个不同的世代。」

李显龙于2022年任命黄循财为副总理，使他稳坐继任者宝座。

黄循财去年对记者表示：「正如我反复强调的，领导和政治领导从来不是一个人的事。」

政治分析师陈庆文认为，由李氏家族以外的人担任总理是一个好现象。

「你能想象一个国家依靠一个或两个家族来产生国家领导人吗？我认为这不是好事。」

（综合报道）

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