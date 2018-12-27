李明哲被捕三周年 其妻盼通「亲情电话」

(德国之声中文网) 台湾的人权工作者李明哲遭中国逮补已满三年，由民间团体与人权组织组成的「李明哲救援大队」周四 (3月19日) 在台北召开记者会，向各界强调救援李明哲的行动仍然持续。他们今年也举办了「 写给李明哲的365封信」的展览，摘录一些台湾民众写给李明哲的信件内容，并藉此呼吁中国政府立即释放李明哲。

李明哲的妻子李淨瑜也在周三 (3月18日) 举办记者会，向台湾社会分享李明哲的近况。李淨瑜表示，她过去三年来从没收到李明哲的平安信，李明哲也被剥夺拨打「亲情电话」回家的权利。 她说：「这3年来，我得透过每个月前往中国湖南探监，才能知道李明哲是否仍然健在。 」

自从新冠肺炎在中国爆发以来，李淨瑜便无法再去中国探视李明哲。她表示，自己透过媒体得知，中国监狱中已有受刑人感染新冠病毒，她与李明哲的家人都对李明哲的健康状况感到不安。李淨瑜说：「我努力透过台湾政府传达这个恐慌，希望能获得李明哲仍然平安健康的讯息，结果是这个恐慌加上失望一直延续着。 」

李淨瑜表示已透过台湾的陆委会转交一份申请书给中国的监狱，希望他们能准许李明哲拨通「亲情电话」。她表示：「请中国允许李明哲拿起电话，对我说一句：『我还活着』！ 哀求强大的中国政府，让我听到李明哲亲自对我说这句话就好。 拜托强大的中国政府施舍这个恩典。 」

从李明哲被捕后便持续参与此案的人权公约施行监督联盟执行长黄怡碧向德国之声表示，由于近期李明哲的案件缺乏重大进展，导致台湾民间对于李明哲案的关注度也降低。不过，当初为了援助李明哲而建立的民间网络仍持续运作。

她说：「我们持续以李明哲的案件作为声援的对象，希望人民继续去关注。但因为都没有新的事件发生，所以他好像失去了一种新闻性，所以民众也很难透过一般媒体去得到相关的讯息。 」

遭中国关押台人的艰难处境

自从中国在2016年中断与台湾政府的官方联系管道后，被中国关押的台湾人的处境也变得更加艰难。长期研究中国法律的香港大学法律学院学者陈玉洁告诉德国之声，为了对台湾政府施压，中国已经单方面地终止施行部分两岸条例，其中包含2009年签署的《海峡两岸共同打击犯罪及司法互助协议》。 李明哲被捕后，中国政府并未依照协议内容告知台湾政府，也并未提供司法协助。

陈玉洁说：「如果中国政府根据司法互助协议内容告知台湾政府及李明哲的家属，台湾政府便能尽早介入，并向中方询问李明哲的状况。 在中国违反协议后，跟李明哲一样被中国关押的台湾人等于完全与外界断绝联系。 」

陈玉洁向德国之声表示，中国政府可能以「指定居所监视居住」的形式关押，关押期间中国政府剥夺他们见律师的权利，中国警方也能随时审问他们。 她说：「中国政府能透过这种方式来逼供。李明哲当初便是在一场演练纯熟的审判中『被认罪』。 」

在李明哲被中国政府强迫消失后，三位台湾公民李孟居、蔡金树与施正屏也陆续消失。 其中蔡金树与施正屏都是在消失超过一年后，中国政府才向台湾证实他们已遭逮补，并因国安相关理由接受中方调查。

陈玉洁表示，由于中国政府完全断绝被关押的台湾人与外界的联系，他们的家属很难找到有效的方法来协助这些台湾人。她说：「家属可以试着聘用中国律师来处理案件的相关法律程序，但如果中国以『指定居所监视居住』的方式关押他们，他们也无法接见中国律师。以李明哲的案件为例，中国政府也有可能剥夺被这些台湾人自行聘用律师的权利，而是强行替这些台湾人指定律师。政府指派的律师通常不会挑战政府对台湾人做出的指控，也不会为了替这些台湾人辩护而进行调查。 」

陈玉洁认为，某些先例显示，如果家属或人权团体能透过不同的行动来提升特定案件的关注度与讨论度时，中国政府或许会改善这些被关押台湾人在狱中的处境。然而，虽然李静瑜过去几年不断向各个国际组织与政府进行游说，但她在李明哲被正式起诉后，也数度被中国政府剥夺探视李明哲的权利。

她告诉德国之声：「随着中国在国际上的经济与政治影响力越来越强，中国不再因为国际社会对其进行经济制裁，而决定提早释放政治犯。已获释的政治犯也说过，政治犯在牢中的处境往往不如一般罪犯。他们常常被惩罚、遭受心里虐待或是被剥夺家属探视权。 」

在李明哲被抓捕满3年之际，黄怡碧希望台湾人明白大多数人都是因为像李明哲这样的人的牺牲，才能享有民主与自由。 她告诉德国之声：「我们应该要记住李明哲的牺牲，我们应该支持他。 大家应该站出来为人权做些努力，而不是保持沉默。 」