李斯特：马捷帕、《鬼火》  

弗朗茨·李斯特生于1811年，1886年逝世，是浪漫主义前期最杰出的代表人物。

李斯特是多位钢琴名家的弟子。他将钢琴技巧发展到无与伦比的程度，在钢琴上创作了管弦乐的效果。

15岁时，弗朗茨·李斯特完成了《12首超级练习曲》，赠予恩师车尔尼，乐曲的表现需要惊人的技巧。

其中第四首名为马捷帕（Mazeppa)，第五首名为《鬼火》（Feux Follets）。《鬼火》乐曲诡异的音型变化和双音的交替，形象的表现了鬼火灵动、之中还夹杂着反叛、嘲讽和解脱之感，被拉赫玛尼诺夫称为“世界上最难的练习曲。请欣赏俄罗斯钢琴家鲍里斯·别克佐夫斯基（Boris Berezovsky）演奏。



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