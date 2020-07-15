 李斯特：马捷帕、《鬼火》 | 文化经纬 | DW | 27.07.2020

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

文化经纬

李斯特：马捷帕、《鬼火》

弗朗茨·李斯特是匈牙利著名作曲家、钢琴家、指挥家。15岁时完成了《12首超级练习曲》。请欣赏其中的第四首马捷帕和第五首《鬼火》。

收听音频 11:17

李斯特：马捷帕、《鬼火》

弗朗茨·李斯特生于1811年，1886年逝世，是浪漫主义前期最杰出的代表人物。

李斯特是多位钢琴名家的弟子。他将钢琴技巧发展到无与伦比的程度，在钢琴上创作了管弦乐的效果。

15岁时，弗朗茨·李斯特完成了《12首超级练习曲》，赠予恩师车尔尼，乐曲的表现需要惊人的技巧。

其中第四首名为马捷帕（Mazeppa)，第五首名为《鬼火》（Feux Follets）。《鬼火》乐曲诡异的音型变化和双音的交替，形象的表现了鬼火灵动、之中还夹杂着反叛、嘲讽和解脱之感，被拉赫玛尼诺夫称为“世界上最难的练习曲。请欣赏俄罗斯钢琴家鲍里斯·别克佐夫斯基（Boris Berezovsky）演奏。
 

欢迎订阅德国之声“古典音乐风”播客，收听更多出色的古典音乐演出。

Feed-URL:

https://rss.dw.com/xml/podcast_chi_klassischemusik

iTunes: 

https://itunes.apple.com/us/podcast/id1347146553?l=de
 

相关音频视频

李斯特：马捷帕、《鬼火》  

相关内容

Bela Bartok

贝拉·巴托克：钢琴康塔塔 15.07.2020

匈牙利作曲家贝拉·巴托克是该国现代音乐的领军人物，作曲风格在现代性的基础上融合了民间音乐元素。今天我们介绍的是巴托克的钢琴康塔塔。

Ukraine | Stahlwerk ArcelorMittal KryvyiRih

亚历山大·莫索洛夫:《铸钢厂》 02.07.2020

亚历山大·莫索洛夫是苏联早期先锋派作曲家。他早年创作的管弦乐作品《铸钢厂》逼真地展现了工业化的场景，取得很大成功。请欣赏乌拉尔爱乐交响乐团的演奏。

Russland Dimitrij Schostakowitsch 1961

肖斯塔科维奇：黄金时代序曲 28.06.2020

苏联作曲家德米特里·肖斯塔科维奇（Dmitri Shostakovich ）的舞剧《黄金时代》创作于1927年到1930年，是作曲家通过芭蕾反映当代生活的尝试，也是苏联价值观的体现。请听 黄金时代序曲。

广告
Die Bewohnerin Hilda des Lodge Care Homes in London stellt im Krankenschwestern-Outfit ein Plattencover von Blink182 nach. (@robertspeker/Sydmar Lodge)

英國養老院的長輩們復刻經典的專輯封面

趁著沒有訪客的封城期間，倫敦Sydmar安養院的老人家們忙著利用這段時間兼職模特兒，重現一些經典的專輯封面。  

Emily Gordine und Olivera Zivkovic in ihrem Camper. (DW/ E.Gordine/O. Zivkovic )

疫情之下 与DW女记者一起德国自驾游

我们是德国之声记者Emily Gordine和Olivera Zivkovic。我们俩将在德国自驾、露营两周，并与大家分享我们这段时间的见闻，看看疫情下的旅行是怎么样的。  