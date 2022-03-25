 李斯特：超技练习曲S.139 | 文化经纬 | DW | 01.04.2022

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李斯特：超技练习曲S.139

匈牙利作曲家、钢琴家和指挥家李斯特将钢琴的技巧发展得无与伦比。他创作的超技练习曲仿佛是钢琴演奏艺术的象牙塔尖。

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李斯特：超技练习曲S.139

弗朗茨·李斯特（Franz Liszt 1811——1886）是著名的匈牙利作曲家、钢琴家和指挥家，是19世纪伟大的浪漫主义大师。李斯特将钢琴的技巧发展到了无与伦比的程度，在钢琴上创造了管弦乐的效果，极大地丰富了钢琴的表现力。李斯特也具有超群的即兴演奏才能，有“钢琴之王”的美誉。

超技练习曲是李斯特创作的一组练习曲，共12首，1852年出版。1826年，十五岁的李斯特完成了十二首练习曲，这成为后来的“超技练习曲”的雏形。由于技巧艰深，超技练习曲仿佛是钢琴演奏艺术的象牙塔尖，不断激励着钢琴家去挑战它。和肖邦练习曲不同的是，李斯特的练习曲较为激昂，充满无限激情。请听鲍里斯·布雷佐夫斯基（Boris Berezovsky）的精彩演绎。

 

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