 李斯特:《匈牙利狂想曲》第一首 | 文化经纬 | DW | 02.09.2022

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文化经纬

李斯特:《匈牙利狂想曲》第一首

《匈牙利狂想曲》是弗朗茨·李斯特编写的一组钢琴曲目，共19首。第一首创作于1845-1850年间。请听布达佩斯节日管弦乐团的演奏。

李斯特:《匈牙利狂想曲》第一首

钢琴曲目《匈牙利狂想曲》共19首。所有曲目都是以当时匈牙利民歌音调为主题。

狂想曲是由古希腊史诗咏吟诗人率先创造的音乐体裁，李斯特则是第一位真正使用这种音乐体裁来表达自己民族主义音乐的作曲家。《匈牙利狂想曲》组曲编写于1846-1853年、1882年以及1885年。其中数首后来由奥地利音乐家法兰兹·达普勒(Franz Doppler)改编为交响乐方式来演奏。

《匈牙利狂想曲》第一首为升c小调，创作于1845-1850年间。乐曲先以庄严的慢板强有力地奏出主题，紧接着用活泼的行板反复第一主题。即兴风格部分采用哈巴涅拉舞曲的节奏，优美动人又激情四射。第三段为生气勃勃的快板，如疾风怒涛。请听布达佩斯节日管弦乐团的演奏，指挥伊万·费舍尔 （Iván Fischer）。 

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