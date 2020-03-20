李文亮训诫案甩锅基层 警察系统反思成奢望

（德国之声中文网）中国国家监委调查组"关于群众反映的涉及李文亮医生有关情况调查的通报"，主要讲述了李文亮医生在微信群中发警告，接受公安机关训诫和医院谈话，发病、治疗、抢救的经过以及去世后抚恤、善后情况。通报书最后一段提出了工作建议，内容为："由于中南路派出所出具训诫书不当、执法程序不规范，调查组已建议湖北省武汉市监察机关对此事进行监督纠正，督促公安机关撤销训诫书并追究有关人员责任，及时向社会公布处理结果。"

武汉警方继而于上述通报发布当天公布了相关处理结果，两名与李文亮医生训诫案有关的责任人被处分。其中，中南路派出所副所长杨力被给予其行政记过处分，理由是"安排民警对李文亮训诫，适用法律错误，存在执法过错，对民警执法工作监督管理不力，工作失职"。该派出所另一名民警胡桂芳被给予行政警告处分，理由是"执法程序不规范，违规出具训诫书"。

中国官方：李文亮不是“对抗体制的英雄”和“觉醒者”

据中国官媒《人民日报》报道，调查组负责人在通报发布后接受记者专访，指出：李文亮转发、发布相关信息，主观上是想提醒同学、同事注意防范，信息被大量转发后引发社会关注，客观上对各方面重视疫情、加强防控起到了推动作用。李文亮医生是在“疫情防控中英勇奋战、作出贡献和牺牲的医务人员队伍中的一员。”

但同时，调查组人员向中国官媒记者表示：“一些敌对势力为了攻击中国共产党和中国政府，给李文亮医生贴上了对抗体制的‘英雄’ 、‘觉醒者’等标签。这是完全不符合事实的。李文亮是共产党员，不是所谓的‘反体制人物’。”

相关消息经中国各大官媒报道后，新浪微博上网民的质疑此起彼伏。许多网民写道："就这？"，"就这？？？一个月就这？？？"，"中心医院的领导不查查？？？？，"看了我觉得我的智商受到侮辱"，"调查的还没有扒出来的详细"， "这样的结果早就应该猜到"，"小虾米背了大黑锅"，"就这样云淡风轻地把锅扣到派出所头上了事了？"，"没有一个人被处理。最严重的就记过。呵呵"，"没搞错吧？还不是上面人不让说的，怕影响仕途，找个没权力的人背黑锅了，哎，照这架势什么时候湖北能被管理好？当官不为民做主，不如回家卖红薯。"

这一切为什么会发生？

有网友指出："民众不需要调查结果是还原一个被病毒夺取生命的医生李文亮的逝世过程，民众需要的是为什么会初期试图瞒报、贻误疫情扩散？是哪里制度有漏洞，哪些部门哪些官员不负责任渎职试图隐瞒？这一切为什么会发生？这是启动国家调查必须要给出的答案。毕竟这是死了几千人造成社会经济重要损失极其严重的公共事件。"

武汉警方向李文亮发出的训诫书

中国官方本周四公布了李文亮医生有关情况调查的通报几日后，有根据通报内容深入进行后续报道的文章在互联网消失。中国媒体《财新》于本周五发表了题为“李文亮调查结果公布，舆论呼吁继续追责”的报道，随后文章被网站删除，只留下了以“404”代码为开头的错误提示页。

化名"房间里的Elephant"的网友写道：

"李文亮医生离开这么久了，在那之后所有纪念李文亮医生的微博和视频都被强行删除，理由是违反了互联网法律！……如今这份调查报告出来了，把人们都知道的事又给重复叙述了一遍，上面真正的大恶人却只字未提，把这口锅甩给基层警察，然后就开始鼓吹#正义不会缺席##迟到的正义#了！真的可笑！早就猜到会有这么一番骚操作了！正义为社么会迟到？迟到有理？这根本就不是正义，简直就是对逝者和医护人员以及对民众的侮辱！"这则微博留言配图是北岛的诗句："高尚是高尚者的墓志铭"。

名为"洪广玉"的网民写道："现在武汉公安完全把训诫李文亮的锅扣到基层民警身上，只字不提上级领导的责任，肯定是不公平的，甚至是可耻的……当然了，要求整个系统都去反思、去追究这种行为可能是奢望……"

其他7个吹哨人

网友们也质疑，除李文亮医生外，其他7个吹哨人为何没有平反，调查通报中所说"中南路派出所出具训诫书不当、执法程序不规范"到底是哪里不规范，是谁报上央视，将训诫令安排到央视新闻播出并转发到全国各省级电视台，尤其是，是谁授意派出所去训诫李文亮医生的，又是谁下令隐瞒疫情的？

网友们感叹道："这个最有调查权力的机关，办案水平也只能是针对派出所了"，"谁都知道，是隐瞒和拖延造成了这场大灾难，因为隐瞒和拖延遮蔽了病毒幽灵般弥漫人间的事实"，而现如今，"不敢让人说话的现实并没有改变"。