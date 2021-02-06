 李文亮去世一周年：“让我们永远不要忘记” | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 07.02.2021

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时政风云

李文亮去世一周年：“让我们永远不要忘记”

这位新冠疫情的“吹哨人”去世一年了。在中国社交媒体上，大量网友悼念这位眼科医生，希望其精神永存。然而也有声音质疑“有些人在借题炒作”，对人们转发“一个健康的社会不应该只有一种声音”这样的举动表示不解。

China | Opfer im Kampf gegen Corona | Li Wenliang

（德国之声中文网）在微博等中国社交媒体上，周六（2月6日）涌现了大量悼念因感染新冠病毒而去世的武汉眼科医生李文亮的帖子。

李文亮被认为是中国最先向外界披露新冠疫情的医疗人员之一，被称为"吹哨人"。根据中国官方通报，他于2020年2月7日去世。不过因为此前的一些媒体报道，民众普遍认为，李文亮其实是在2月6日去世的。

更多阅读：还要有多少李文亮才会让哨声嘹亮？

在这位"吹哨人"去世一周年之际，中国官媒没有聚焦这个话题。在社交媒体上，很多网友自发对其进行缅怀。李文亮的遗言 "一个健康的社会不应该只有一种声音"，也再次在网络热传。

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新冠病毒吹哨者李文亮医师的死讯，让各式哀悼他的讯息一夜之间刷屏各大社交媒体，争取「言论自由」的内容甚至还罕见突破中国严格的互联网审查。 专家认为，李文亮之死一举引爆自新冠病毒疫情扩散以来，社会上对中国政府累积已久的不满情绪。

新冠病毒疫情危机，尤其是李文亮医生的逝世在中国媒体引起了对言论多元化和减少新闻检查问题的讨论。专栏作者泽林认为，这种讨论会让中国获益。

一年前的今天被认为是李文亮吹响哨音的日子。一年后的今天，这个声音仍在很多人的耳边回响。也有网民感慨：“2020从李文亮开始，以张展收官，好沉重。”

此前曾被病患砍伤的陶勇医生2月6日在微博上写道，"同为眼科医生，是我的荣幸。爱与勇气，是医者的灵魂所在。精神永存，此生共勉"，向去世一周年的李文亮医生致敬。

因撰写《武汉日记》而备受争议的作家方方转载了一篇记者李微敖纪念李文亮医生的文章，文中再次提到 "一个健康的社会不应该只有一种声音"。方方在她的转发微博中写道："仍然记得当时的悲愤。那是好久都没有过的心情。还要说的是：如果不能直面自己的失误，不放弃毫无价值的形式主义，不选择尊重常识、实事求是，何谈自信？"

方方的这条微博获得了九百余个赞，但没有开放评论。而"帝吧官微 "则发微博称，"又有不少人开始借题炒作了"，质疑人们发"一个健康的社会不应该只有一种声音"是什么意思？

"帝吧官微 "的这条微博反问："你们不是还在发微博么？方方不是还能继续造谣生事么？公知们还在继续领狗粮吧？我们这个社会足够健康了，纪念烈士就好好纪念，搞这种阴阳怪气的话什么意思？"在这条微博的下方评论区，很多人抨击公知、美国，或者称缅怀李文亮就是"吃人血馒头"。

此外，也有人表示，李文亮医生看到今天中国的抗疫成绩"会含笑酒泉"。当然并非所有人都认同这样的看法。网友"苏大排"发微博说："竟然已经一年了，时间真的过得好快，但世界似乎并没有变得更好，立春过了，希望你在那边不会感觉太冷……莺莺燕燕的噪杂的网络世界，不该只有欢乐的声音"，称希望人们都"永远不要忘记"。

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一年后，他们怀念这位“吹哨人”

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