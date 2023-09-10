李强G20会欧盟领导人：中国是机遇不是风险

（德国之声中文网）李强周六（9月9日）在新德里与欧盟委员会主席冯德莱恩举行了会谈，呼吁中欧应开展更多合作。

据新华社报道，李强在会谈中表示，作为多极世界的两大力量、全球发展的两大引擎，中欧应当进一步团结合作，“用中欧关系的稳定性对冲世界形势的不确定性”。李强和冯德莱恩是借在印度参加G20峰会的机会，进行了这次场边会晤。

今年6月，欧盟委员会推出一份中国战略文件，其核心是减少欧盟在经济上对中国的依赖，降低地缘政治风险。具体建议涉及出口和对华投资，以及减少在关键原材料和芯片进口上对中国的依赖。在介绍这份文件时，冯德莱恩强调，新战略的目的并不是要与中国“脱钩”（De-coupling），而是“去风险”（De-risking）。

李强在会晤冯德莱恩时指出，防风险与合作不是对立的，“不能把相互依存与不安全简单画等号，更不应将经济问题泛安全化、泛政治化”。他说，中国的发展和开放，给欧洲和世界带来的是机遇不是风险。

李强说，中方愿同欧方加强沟通协作，提升中欧经贸关系的可靠性、稳定性。他希望欧盟秉持市场经济和公平竞争原则，保持贸易和投资市场开放，为中国企业赴欧投资经营提供公平、透明、非歧视性的环境。

“一带一路”遇竞争？

中国在国际竞争中正面对更多挑战。一些观察家认为，中国在国际上日益被孤立，西方国家力图减少在经济上对中国的依赖。在新德里G20峰会前，中国外交部一再强调这一对话机制的重要性。但中国党和国家领导人习近平未亲自出席峰会，而是由总理李强代表。

在周六的峰会期间，美国国家安全顾问沙利文宣布，美国、欧盟、印度和其他一些伙伴国家计划在中东和南亚地区扩建铁路和港口等基础设施，建设连接欧洲、中东和印度的交通走廊。参与计划的国家还包括沙特、阿联酋、约旦和以色列。这类投资计划被视为与中国“一带一路”倡议的竞争。

李强周六还在新德里与意大利总理梅洛尼举行了会谈。意大利是唯一签约参与“一带一路”的欧盟国家。一段时间以来，意大利政府在多重场合间接表示，将退出这一中国主导的倡议。周六，意大利总理办公室称，两位总理在会谈中确认了双方就重要双边和国际议题“巩固和深化对话的共同意愿”。

谁发明了 “去风险”？ 冯德莱恩智库演讲 2023年3月30日，欧盟委员会主席冯德莱恩在布鲁塞尔两个欧洲智库主办的活动中用英语发表演讲。她指出中国和欧洲之间的经济关系正变得越来越不平衡，中国“明确地将军事和商业领域融合在一起”的做法给欧洲安全带来了风险，因此需要去风险，并且更好地运用现有工具，以维护欧洲经济利益。“我们之间的关系不是非黑即白，而我们的答案也不可能如此。因此我们必须聚焦于去风险（De-Risking），而不是脱钩。”

谁发明了 “去风险”？ 对华关系新的关键词 冯德莱恩的讲话获得了巨大关注。“去风险”这个说法也随即开始在德国和美国被媒体和政界人士引用。《纽约时报》认为，这一表述是对欧盟对华关系新的概括，德国和法国外交官此后在国际组织中推广“去风险”的概念，并使之体现在当年5月广岛G7峰会声明的内容中。德国《明镜》周刊则指出，冯德莱恩希望在用词上保留空间，与美国一段时间以来使用的“脱钩”有所区别。

谁发明了 “去风险”？ 依赖是个“好选择”？ 德国外长贝尔博克4月中访华期间也表示，德国并非要与中国“脱钩”，而是要“降低风险”，就是说欧洲应降低对中国“不健康”的依赖。同时出席记者会的中国外长秦刚则回应说，“中德是伙伴，不是对手”，双方在供应链上相互依赖“是市场规则下最优的选择”；只要两国都保持开放，“就没有必要担心所谓的依赖”。

谁发明了 “去风险”？ 肖尔茨是始作俑者？ 有德国媒体注意到，最早公开使用“去风险”一词的并不是冯德莱恩，而是德国总理肖尔茨。2022年11月德国《明星》杂志（Stern）在肖尔茨访华前的一篇报道中引述他谈到对中国产业链的依赖性时说到：“去风险和多样化是当务之急。”但当时这一说法并未引起特别的舆论关注。

谁发明了 “去风险”？ 金融术语 “去风险”（De-Risking）一词并非新近的发明，而是一个金融行业的术语，指的是银行或投资者收缩或终止交易关系，以降低支付违约的风险。而欧盟执委会主席冯德莱恩在2023年1月，亦曾在世界经济论坛上表示，欧盟虽需要“与中国合作和贸易”，但仍须修正与中国的商业交易方向，寻求与这个世界第二大经济体“降低风险，而非脱鈎”。

谁发明了 “去风险”？ 沙利文：免受胁迫 华盛顿的官员也开始使用“去风险”的表述。今年4月底，美国国家安全顾问沙利文（Jake Sullivan）在华盛顿布鲁金斯学会发表讲话时表示，“去风险意味著拥有弹性的有效供应链，并确保我们不会受到任何国家的胁迫。”“我们只是要确保美国和盟国的技术，不会被用来对付我们自己，”而并不是要切断贸易，他强调，“正如冯德莱恩主席不久前所说的。”

谁发明了 “去风险”？ 跨大西洋共识 德国《商报》指出，在这个问题上，冯德莱恩、德国总理肖尔茨以及美国国家安全顾问苏利文显然已经形成了共识。“同'脱钩'不同的是，'去风险'的目的并不是要在经济上孤立中国，而是要增强欧洲自身的经济抗压能力。”

谁发明了 “去风险”？ G7峰会余音 5月的广岛G7峰会结束后，英国首相苏纳克（左二）对媒体表示，英国和G7集团其它国家在共同寻找方法，减少中国带来的挑战。“这一切都是关于去风险，而不是脱钩。”他补充说：“我们（七国集团）正在采取措施防止中国利用经济胁迫来干涉其他国家的主权事务。”

谁发明了 “去风险”？ 北京：不要“鹦鹉学舌” 对G7会议公报本已大为不满的北京做出激烈反应，中国驻英国大使馆发言人指责首相苏纳克的言论是“鹦鹉学舌”。中国外交部（图）之前就G7公报表示：“对于所谓‘经济胁迫’，美国大搞单边制裁、‘脱钩断链’，才是把经贸关系政治化、武器化的真正‘胁迫者’。我们奉劝七国集团不要做经济胁迫的同谋和帮凶。”

谁发明了 “去风险”？ 李强斥“伪命题” 中国总理李强6月27日在天津举办的世界经济论坛（WEF）“夏季达沃斯论坛”开幕式上发表演讲时说：“现在在西方，有些人在炒作所谓的‘降依赖、去风险’，我认为在一定程度上看，这两句话就是一个伪命题。”他认为，风险管控应该由“企业去做相应的判断和选择”，政府和相关组织“不应该去越俎代庖，更不应该将去风险扩大化、政治化、意识形态化”。

谁发明了 “去风险”？ 走入欧盟对华战略 共同的对华政策也是6月30日结束的欧盟峰会上的一个重要议题。峰会联合声明称，将支持继续保持同中国的经贸关系，同时减少欧洲对中国的的经济依赖。"去风险"在本次声明中正式登场，成为一个概念，今后欧盟将以它作为指导方针推出对华战略。但有批评指，欧盟目前表述的“去风险”仍缺乏具体的计划和责任规范。

谁发明了 “去风险”？ 德国首份对华战略 2023年7月13日，德国联邦内阁通过首份对华关系战略，“不脱钩、去风险”是重要内容之一。文件称，德国将继续与中国的交流与合作，同时应“降低关键领域的依赖性”。德国政府将提高社会对涉华风险的敏感度，加强与企业的交流，提醒企业做好风险管控。文件还强调，单方面改变台湾海峡现状是不可接受的，台海军事冲突升级将影响到德国和欧盟的利益。



（德新社、路透社、美联社）

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