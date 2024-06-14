李强重牵中澳友谊小手 专家：欲破美国围堵

中国总理李强本週启动新西兰、澳大利亚和马来西亚三国行程。专家认为，李强出访除了有经贸合作上的考量外，也是想透过提升双边关系，企图从美国围堵中国的策略中突围。

（德國之声中文网）中国总理李强本週出访新西兰、澳大利亚和马来西亚，是7年来首度有中国总理访问纽澳。专家认为，中国正在试图破解美国透过英美澳“奥库斯联盟”（AUKUS）对中国的围堵。

另一方面，在美国和欧盟对中國採取更多限制措施的同时，中国也欲争取与新西兰和澳大利亚在经贸上的合作，以改善中国目前的经济困境。

綜合外电报道，李強週四（6月13日）抵达新西兰，并于惠灵顿与新西兰总理卢克森（Christopher Luxon）举行会晤，两国除了签署了有关贸易和气候变迁的协议外，人权议题也被列入议程。

李强此行也宣布中国将单方面对新西兰免签，外交“固桩”和希望藉此提振中国经济的意图相当明显。

对此，台灣政治大学外交系教授黄奎博向DW表示，由于新西兰和马来西亚都是印太区域中，对中国较为友善的国家，而且也是与美国、英国安全互动密切的国家，李強出訪意图“维稳”，希望藉此巩固和深化中国与新西兰和马来西亚间既有的多层次关系。

专家：中澳有合作空间

结束新西兰的访问后，李强预计将于週六（6月15日）飞赴澳大利亚阿德莱德，展开为期4天的澳大利亚访问，成为中国前总理李克强自2017年访澳以来，访问澳大利亚最高级别的中国官员。

李强将会见澳大利亚总理阿尔巴尼斯（Anthony Albanese），除了就双边、地区和国际问题交换意见外，外界也预期他可能会宣布解除中国对澳大利亚剩余的贸易限制、并签署中澳新合作协议。

李强预计将前往南澳的阿德莱德和西澳的珀斯，并将在第七届澳中CEO圆桌会议上与澳大利亚和中国商界领袖进行交流。这将为加强中国和澳大利亚商界领袖之间的关系做出贡献。

香港《南华早报》12日引述消息人士说法，预计中国本次将派出自2017年以来最大规模的商业代表团，跟随李强访澳。该场圆桌对话，将由双方不同行业和部门的15名代表组成，其中包括能源公司；采矿和资源；以及绿色技术和转型等领域。

阿尔巴尼斯则表示：“中国是澳大利亚最大的贸易伙伴，我们的经济关系持续为我们两国带来巨大利益”，“澳大利亚继续寻求与中国建立稳定、直接的关系，以对话为核心”，两国将在力所能及的地方进行合作，在必须的地方提出不同意见，并维护澳大利亚的国家利益。

黄奎博指出，身为七年多来首次访问澳大利亚的中国最高层级官员，李强在阿尔巴尼斯去年11月访问中国后的回访，意味著两国恢复一年一度的总理级访问，并标志著双边的政治与外交关系已“暂时趋于稳定”。

对于李强的访澳目的，美国得州山姆休士顿州立大学政治系副教授翁履中告诉DW，李强此次出访，显现出中国对双边关系的重视，“一方面当然是想要改善中澳关系，试图破解美国AUKUS围堵中国的策略，另一方面也是要争取经贸上的合作，试著协助中国经济改善目前的困境”。

翁履中认为，澳大利亚有可能会愿意改善对中关系，因为毕竟目前的总理不是激进的抗中派，“如果中方能够提出有说服力的合作可能，澳大利亚没有道理坚持不合作”。

黄奎博亦指出，对中国而言，澳大利亚政府对华的“不友善立场”，已经逐渐摆荡回“务实交往”，此时便是中国值得对澳做适度的政治投资的“机会之窗”。而对澳大利亚而言，因为美国总统大选结果的变数，澳大利亚似乎也在考虑要适度改善中澳关系，作为其对外关系避险的一环。

他预估，中澳在经贸领域，包括矿石、农牧产品、中资投资、旅游、文教等方面互动似将呈恢复之势。不过，中澳双边关系是否会明显改善，尚需考量美中战略互动环境的配合。

如何处理分歧？

根据澳大利亚总理府的新闻稿，澳大利亚总理阿尔巴尼斯（Albanese）週四（13日）在接受《卫报》播客（Podcast）节目“卫报澳大利亚政治”（The Guardian Australian Politics）专访被问及，中澳关系是不是一种“基于自身利益的交易关系”时，他否认了这一点。

阿尔巴尼斯强调，虽然澳大利亚的价值与中国的价值有很大的不同，但就像要接受个人的差异一样，澳大利亚需要尊重两国这些差异，并承认“他们就在那里”。他说，“我们（澳中两国）确实有不同的价值观。我们（澳大利亚）是一个民主国家，但他们（中国）不是”，“我们重视人权。我们有一套与他们的政治体制不同的標准”。

而针对澳大利亚应该如何维护自己的价值观，阿尔巴尼斯说，他确信，中国更希望澳大利亚不要参与AUKUS，“但我们会维护我们的国家利益”。

对此，翁履中解读，在中美对立的情况下，美国应不希望看到中澳交往过于紧密，短期内美国跟澳大利亚关系不会有影响，不太容易动摇，“因为澳大利亚需要美国提供援助，尤其是军事上的协助”，而且AUKUS计画也还在执行中。

黄奎博则说，对美国而言，透过已有的“五眼联盟”集团以及“奥库斯”三边合作的机制运作，加上美澳若干关键供应链的合作、或是进一步优化美澳关系，例如将澳大利亚与加拿大和英国一样，视为为美国关键矿产的“国内”供应来源，都是拉拢澳大利亚，使其不致于过度倾向于中共的重要工具或诱因。澳大利亚若因此回到曾经有过的“左右逢源、但稍偏美”的外交政策，很可能是目前美、中、澳三方都可接受的情况。

不过翁履中也认为，中澳的一大变数，是今年的美国总统大选后，如果特朗普当选，且澳大利亚如果在特朗普再度执政后，若澳大利亚政府感受到美国政府将不再重视澳大利亚，可能在中美之间就会“重新考虑”中美之间距离拿捏。换句话说，“中澳关系，除了两国的考虑，跟美国的政策也有绝对相关”。

澳大利亚也是接受中国“熊猫外交”的国家之一。图为今年底将被送往美国的中国大熊猫宝丽 图像来源: Roshan Patel/picture alliance/dpa

熊猫外交再起

值得一提的是，在举行中澳双方正式的政治和经贸会议前，李强访澳的第一个行程是前往南澳首府阿德雷德访问，也意外引发话题。

由于阿德雷德动物园是澳大利亚目前唯一饲养大熊猫的动物园。因此，这次外界也关注，李强是否会宣布延长目前在澳大利亚的两只熊猫“旺旺”和“福妮”10年的租约，或是提供新的大熊猫给澳大利亚，以藉此表达中国希望中澳升温的意愿。

旺旺和福妮于2009年抵达阿德莱德动物园，长达十年的租约已延长至今年年底。但是，这两只熊猫至今并未产下任何后代，且两只已经“高龄”20岁的大熊猫，已接近大熊猫最高生育年龄的23岁。

对此，《卫报》12日报道，澳大利亚总理阿尔巴尼斯11日时曾表示，针对熊猫的安排，他不想预先做出任何决定，但他的政府“支持熊猫”。今年三月，黄英贤在与中国外长王毅会面后也曾向表示，“阿德莱德动物园可能会继续出现大熊猫”。

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