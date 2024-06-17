李强访澳行落幕 澳大利亚关切成蕾被挡

澳大利亚记者成蕾在中澳总理文件签署仪式记者会遭到中方使馆人员阻挡一事，成为媒体焦点，澳方18日称已向中国大使馆表示关切。而在李强访澳最后一天，他参访了干净能源产业。

（德国之声中文网）中国国务院总理李强週二（6月18日）结束为期4天的访澳大利亚之旅，最后一个重要行程是参访矿产丰富的西澳大利亚，此举显示中国对澳大利亚所拥有、干净能源需要的关键矿产存在巨大的需求，且有意加强中国对此领域的投资。

李强来到西澳首府珀斯（Perth）地区，拜访有51%中国企业占股的天齐锂业（Tianqi Lithium Energy Australia）。此外，他还参访澳大利亚铁矿开采集团福特斯克（Fortescue）旗下的干净能源研究机构。

澳大利亚开采的锂占全球的52%，其中绝大部分以矿石的形式出口到中国精炼，最后产出电动车电池等产品。不过，澳大利亚跟美国都对中国在全球再生能源供应链的主宰地位感到忧心，也让中国对澳大利亚的关键能源产业的涉入，成了敏感议题。

澳大利亚近期推出战略计划，与友好国家共同发展锂、镍及稀土矿产的新供应链。今年稍早，澳大利亚财长查默斯（James Chalmers）还下令北方矿业（Northern Minerals）的5家跟中国有关的股东出售股份，因为他认为这种外国所有权违背了澳大利亚的“国家利益”。

图为中国国务院总理李强与澳大利亚总理阿尔巴尼斯17日举办会晤。 图像来源: Mick Tsikas/AP Photo/picture alliance

澳大利亚向中国关切成蕾被挡一事

李强此行的重头戏，是週一（17日）与澳大利亚总理阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）的会晤。然而，这天的媒体焦点，却很大程度是关注曾被中国关押的澳籍华裔记者成蕾，在中澳文件签署现场遭中方人员阻挡一事。

阿尔巴尼斯18日向澳大利亚广播公司（ABC）表示，澳方已向中国使馆表达关切。“从影片看来，那2个人站在相机和成蕾坐的位置中间，说实话他们（阻挡的）企图满笨拙的。”阿尔巴尼斯强调，澳大利亚记者工作不该受到任何阻碍。中国驻澳大利亚使馆尚无公开回应。

现场画面显示，两名身穿正装的人员站在成蕾身旁，阻挡前方的摄像机拍摄到成蕾的身影。澳方人员多次走上前要求两人移动位置，但都被拒绝。随后成蕾与另一名记者交换座位后，该两人又企图走到成蕾身旁，结果遭澳方人员挡住，几个人站在成蕾座位旁的过道僵持不下，成蕾则是有些无奈地转向背后正在拍摄的媒体微笑。

成蕾曾是中国环球电视新闻网（CGTN）记者，2020年遭中国调查，随后被关押约3年并于去年10月获释，目前任职于澳大利亚天空新闻（Sky News Australia）。

成蕾表示，她过去在类似场合就曾有过被挡这类的经历，形容中国官员有时候像“控制狂”。她认为，中方是担心她成为“某种象征”，要避免她在会场上有一些在中方看来“不好”的发言或行为，但这种阻挡行为本身就“很难看”。

低调谈及杨恒均案

中澳总理会晤前，今年初遭中国判决死刑缓刑的澳大利亚华裔作家杨恒均的案件受到关注，其支持者在週日（16日）发声明称，北京市高级人民法院决议维持死缓判决，且杨恒均已从北京国安局看守所移送至监狱。虽然澳方外交人员在5月30日已接获中方通知，并在上週提出领事探视，但遭到拒绝。

支持者担心杨恒均的健康状况未获良好照护，呼吁阿尔巴尼斯与李强会面时，应直接要求让杨恒均保外就医，或以其他方式返澳。

不过，中澳17日的《联合成果声明》并没有提到杨恒均案。据《卫报》报道，在两人签署一系列协议的公开仪式上，两人分别致词，但并没有开放媒体提问。

阿尔巴尼斯后来在另外的记者会被问到此案，他透露，会晤中确实提及了杨恒均的案件：“我们澳大利亚当然反对死刑，我重申了我们的立场。”但他也表示不适合公开提及涉及隐私及个人的情况，并未提供此案进一步细节。

澳大利亚外交部长黄英贤（Penny Wong）16日受访曾说，澳方将与李强在闭门会议中讨论到杨恒均案。

澳大利亚特别广播服务公司（SBS）引述澳中关系研究院教授玛丽娜．张（Marina Zhang）分析，认为中国政府可能会对杨恒均的详细情况保密，藉此将此案做为“筹码”，但并非意味著这起事件没有转机。

澳籍华裔作家杨恒均（又名杨军）今年2月初被中国法院判决死缓。（资料照） 图像来源: Zhan Min/HPIC/dpa/picture alliance/dpa

中澳总理签署合作文件

中澳总理17日会晤时，双方签署双边合作文件，内容涉及国防军事对话、双边贸易、教育与研究合作、气候变迁及文化交流领域。

根据中国官媒新华社公布的声明，李强表示今年为中澳建立战略伙伴关系10週年，过去10年间最重要的启示为“求同存异、互利合作”，且自阿尔巴尼斯去年11月访华以来，“中澳各领域对话合作进一步恢复发展，两国关系实现全面转圜”。

李强称，中澳发展对彼此“是机遇而不是挑战”，呼吁澳大利亚为中国企业提供公平、公正、非歧视的经商环境，为双方人员往来提供更多便利。

中澳双方都提及保持沟通和协调的重要性。根据澳方释出的声明，两国都认为应维持“成熟、稳定、具建设性”的双边关系。

美联社引述阿尔巴尼斯表示：“我已经明确表示，作为一个具有不同历史、政治制度和价值观的国家，在可能的范圍内我们会与中国合作，在必要的情况下则保持不同意见，并从国家利益出发来互动。”

在与李强的午宴上，阿尔巴尼斯还说：“我们不会总是意见一致，我们的分歧点也不会因为我们保持沉默就消失。”

中澳关系近期有回温迹象，北京已取消许多针对澳大利亚商品施加的关税及出口障碍，但双方仍在多项议题上有所分歧，包含澳大利亚持续批评中国在南太平洋扩张影响力的企图，以及两军在国际空海域发生冲突等议题。

签证、熊猫外交并行

在发表《联合成果声明》时，李强宣布将澳大利亚纳入单方面免签国家范圍，持有澳大利亚护照者未来可免签入境中国15天。另外，双方也同意互为旅游、商务、探亲人员审发3至5年的多次入境签证。

两人在声明中也提及将在保护大熊猫方面展开合作。此前，李强曾先赴阿德莱德的动物园探视大熊猫——“网网”和“福妮”，并表示在这两只大熊猫的租约到期后，中方将继续租借另外两只熊猫给阿德莱德动物园。

李强此行访澳，首站先前往动物园探访中国大熊猫。 图像来源: Asanka Ratnayake/POOL/AFP/Getty Images

（综合报道）

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