李强访澳成果有限 专家：中澳分歧仍在

中国总理李强的访澳行落幕，专家认为，虽然他此行“达成目标”，但未来中澳分歧仍将持续存在。而本次双方对杨恒均案轻描淡写，引发支持者不满；此外，先前被中国关押的澳大利亚华裔记者成蕾在采訪中受阻，也发表文章谈及当天细节。

（德国之声中文网）中国总理李强週一（6月18日）结束了为期4天的澳大利亚访问，除了与澳大利亚政界和工商界人士碰面外，也表示中澳双方关系“实现全面转圜”。

不过，专家认为，中国从“根本上”反对美英澳同盟（AUKUS，又称奥库斯）；与此同时，澳大利亚朝野对澳大利亚公民杨恒均被中国监禁判刑的问题、以及在看待国安与对美关系等议题的立场，也不会因为李强这次访澳而有所改变。

中澳关系分歧持续存在

悉尼大学中国研究中心主任古德曼（David Goodman）向DW表示，李强访澳达到了加强两国政府间关系的目的，因为自2022年中以来，中澳关系的发展已经持续了一段时间，而这次访问使两国关系有好转趋势。

他认为，由于两国经济互补，中澳之间并不存在经济竞争。而在战略竞争方面，澳大利亚与中国的发展程度并非处于同一水准，“中国对澳大利亚很重要，但澳大利亚对中国的重要性要小得多”，唯一例外的可能是中国相当重视澳大利亚的自然资源。

西澳大学中国研究副教授陶郁也向DW指出，“从这次访问的结果来看，（中澳关系）许多正面的信号已经显现”。总的来说，他认为李强取得了“积极成果”，但中澳双方未来仍需透过更多实际行动来巩固和发展双边关系。

陶郁解释，中澳之间的战略竞争和某些方面的相互不信任感，在李强的访问之后依然会存在，例如中国是从根本上反对澳大利亚参与AUKUS，且对此仍有疑虑。而中国在维护国家统一以及台湾问题的立场，也是一贯且明确的，不会因李强访澳而有所改变。

此外，陶郁也认为，在军事和安全领域的分歧和冲突，仍然是影响中澳关系的重要因素。例如，中澳两军最近在黄海上空的军事摩擦事件，就反映了这一点。但陶郁也强调，中澳双方所存在的这些分歧，往往是对当前更大范圍内国际局势的一种反映，“这些结构性的挑战在可以预期的将来，会持续存在”。

杨恒均案无进展？

澳籍华裔作家杨恒均今年初遭中国判处死刑缓刑，其妻袁小靓4月获准离开中国、顺利抵达澳大利亚；这被外界视为正向信号。但由于中澳17日在两国总理会谈后的联合声明，并未提及杨恒均案，且中方目前也并未展现出有意释放杨恒均，这也引发支持者对澳大利亚政府的不满。

杨恒均的博士生导师兼好友、悉尼科技大学中国研究项目副教授冯崇义，在中澳总理会晤期间，出席了堪培拉的抗议活动，并与其他杨恒均支持者共同发表了要求中国释放杨恒均的声明。

冯崇义向DW表示，“此次李强访澳，是（澳大利亚）阿尔巴尼斯政府放弃人权原则、与极权专制的中共政权做交易，对释放杨博士毫无帮助”。

李强访澳造访了阿德莱德动物园，并表示目前租给澳大利亚的大熊猫租约到期后将租借另外2只给澳大利亚。不过，有抗争者在动物园外呼吁，澳大利亚政府应更重视人权而非熊猫。 图像来源: Asanka Ratnayake/Getty Images

学者则认为，两国政府认知仍存在分歧。古德曼强调，杨恒均案相当复杂，加上杨恒均过去曾被披露受雇于中国国安机构，但外界对于其过去参与中国国安工作的程度和工作地点尚不清楚；不过，值得一提的是，“澳大利亚政府几年前就公开表示杨恒均从未被澳大利亚雇用为间谍”。

陶郁认为，可以预期的是，澳大利亚政府和朝野两党对杨恒均案等议题的立场，不会因为一次高层接触就会有所改变。

此前，阿尔巴尼斯曾表示澳大利亚政府反对死刑；澳大利亚外长黄英贤（Penny Wong）则说过，中国对杨恒均的死缓判决将阻碍澳中关系恢复，并加剧公众对中国政府的不信任。

成蕾详述“被挡”经历

曾被中国囚禁约3年的澳大利亚华裔记者成蕾，週一（17日）在中澳双方文件签署现场遭到中方人员有意阻挡，意外成为各方媒体的焦点，引发新一轮的中澳外交问题，也掀起澳大利亚舆论反弹。对此，澳大利亚总理阿尔巴尼斯（Anthony Albaese）强调，澳大利亚记者的工作不该受到任何阻碍。不过，澳大利亚反对党批评政府对此事轻描淡写。

阿尔巴尼斯17日曾称，他有看到成蕾，但“没看到”她被阻挡的情况。负责内政事务的澳大利亚自由党参议员帕特森（James Paterson）接受天空新闻（Sky News）访问时说，他不相信阿尔巴尼斯的说法，“除非他的11名媒体顾问中的每一位，都犯有最严重的职业渎职行为”。

华裔澳籍记者成蕾曾是中国环球电视网的记者，2020年遭调查、随后被拘押，去年获释。图为她17日以记者身分出席中澳总理签署文件仪式现场。 图像来源: Lukas Coch/Pool/REUTERS

成蕾如今任职于澳大利亚天空新闻。週二（19日），该媒体发布成蕾名义的文章 ，详述她在采訪现场遭阻挡的细节。

文中指出，中澳总理会晤当天上午，成蕾在澳大利亚国会大厦就遇到中国驻澳大使馆的女性官员。对方曾试图与成蕾交谈，并尝试委婉阻止她前往采訪。这位官员说：“这次访问行程非常重要……别惹麻烦。”

天空新闻指出，盡管成蕾有提前登记，但她随后也被阻止参加李强当天稍晚在下榻酒店举行的记者会；澳大利亚反对党领袖达顿（Peter Dutton）的代表得知此事，也没有提供协助。

天空新闻称，这起事件引发质疑：澳大利亚与中国调整外交关系时，是否也削弱了公开报道的自由。

成蕾文章中说：“为什么我不能出现？我已经服完刑期并被驱逐出境。我受雇于澳大利亚新闻机构。我拿到了（澳大利亚）国会大厦的媒体通行证。我没有不按顺序行事，他们为什么要这样做？”

她强调，“现在，外交官们冒著被嘲笑的危险，不让我出现在人们的视线中”。不过，她说自己“没有高喊口号、举著标语牌或做任何事情，只是试著看看发生了什么事并告诉人们”。

DW曾尝试联络成蕾，但至截稿为止，并未获得回音。中国外交部和中国驻澳大利亚使馆尚无公开回应。

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