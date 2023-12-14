李强更多在国际舞台亮相？消息人士称他将出席达沃斯峰会

（德国之声中文网）据路透社独家报道，中国总理李强计划参加1月中旬在瑞士达沃斯举行的世界经济论坛。如果成行，李强将成为继2017年中国领导人习近平出席达沃斯以来，在瑞士达沃斯与全球政商界精英接触的最高级别中国官员。

消息人士称，陪同李强与会的高层级代表团规模异常庞大，由来自经济和外交事务管理部门的高级官员组成。

一名了解内情的消息人士表示，中国在达沃斯展示实力是为了强调其“对外界开放的姿态，并减轻一点外部压力”。

由于消息不对外公开，两名消息人士拒绝透露姓名。中国国务院没有立即回应置评请求。

中国政府正竭力应对新冠疫情后的低迷复苏，并努力吸引海外投资者。习近平对国家安全的日益关注以及模糊的安全法规的颁布，令海外投资者感到担忧。今年第三季度，中国外商直接投资出现了1998年以来首次负值。

一年前 经济和民众压力下 中国放弃清零政策 中国宣布新十条 2022年12月7日午后，当许多市民正和往日一样排队做核酸之时，中国官方宣布了优化疫情防控的新十条。除了没有再提"坚持动态清零不动摇"外，有关无症状感染者和轻型病例一般采取居家隔离，不再查跨地区流动人员核酸阴性证明和健康码，不再开展落地检等规定也显示，中国告别了长期坚持的清零政策，开始通过放松防疫措施逐步将社会导向经由感染奥米克戎病毒实现“群体免疫”的道路。

一年前 经济和民众压力下 中国放弃清零政策 优化防疫二十条无法落实 就在不到一个月前的11月11日，中国的”清零沙皇“、副总理孙春兰还在国务院联防联控机制会议上强调，中国日前出台的二十条优化疫情防控措施不是放松、更不是“躺平”，要坚定不移贯彻习近平讲话精神，坚定不移坚持坚持“动态清零”总方针。由于所谓的优化疫情防控二十条部分内容与“动态清零”总方针存在不可调和的矛盾，各地在防疫中“层层加码”的问题仍然无法真正得到解决。

一年前 经济和民众压力下 中国放弃清零政策 乌鲁木齐火灾引发民众对清零政策更大的怒火 11月24日，在部分居民被封控已长达100多天的乌鲁木齐，一栋高层住宅楼发生火灾。严格防疫措施导致被封在楼里的民众无法逃走、消防人员也长时间不能越过障碍救火。官方称，火灾造成包括儿童、老人在内的10人罹难。该事件最终成为各地爆发反清零、反封控、反政府抗议活动的导火索。很长时间以来，清零政策导致的层出不穷的防疫乱象已经引起民众广泛不满。对许多人来说，比病毒更可怕的是隔离、歧视、封控以及一些防疫人员对权力的滥用。

一年前 经济和民众压力下 中国放弃清零政策 公民觉醒的“白纸革命” 乌鲁木齐大火在数十所大学和多个省市引发学生和民众的群聚抗议。反封控、反核酸、反清零成为其主要诉求。上海市民11月26日晚间涌入当地的乌鲁木齐中路，高呼“共产党下台”、“习近平下台”。各地的抗议活动中，许多人高举白纸，抗议中国政府打压言论自由。随着清零政策导致经济滑坡，民生艰难、失业人口猛增、类似文革的场景重现，民众的公民意识逐渐觉醒。最突出的事件是中共二十大前夕、2022年10月13日发生的北京市四通桥抗议行动。名叫彭立发的抗议者打出了“不要核酸要吃饭，不要封控要自由，不要谎言要尊严，不要文革要改革，不要领袖要选票，不做奴才做公民”，“罢课罢工罢免独裁国贼习近平”的横幅。

一年前 经济和民众压力下 中国放弃清零政策 官方宣传导致民众恐惧、工人逃亡 尽管对新冠的研究和海外抗疫的经验已经证明一年多来占主导的奥米克戎毒株致病力低，死亡率已低于流感，中国官方仍坚持在抗疫之初取得较好效果、习近平亲自决策的”动态清零“总方针，目的之一是想显示中国制度的优越性，最高领导人决策的正确性。 为此，中国官方仍大力宣传奥米克戎的危害，将海外放松疫情管控称为”躺平“。由于缺乏真实信息，当有20多万员工的郑州富士康发生疫情后，上万工人为防感染以及不满隔离条件而逃出厂区返乡，令工厂生产面临巨大危机，iPhone减产。后来招入的员工又因待遇问题暴动，遭到当局镇压。

一年前 经济和民众压力下 中国放弃清零政策 “大白”权力小了 中国抗疫初期，身着白色连体防护服的医务人员被称为“最美逆行者”。随着地方组织的落实封控的人员以及警察也穿上这样的防护服进行核酸检测、消杀、监控、转运感染者和密接人员，“大白”成为这些人的代名词。有关“大白”使用暴力的负面报道和投诉越来越多，甚至有人将他们称为“白卫兵”。新十条中有关感染者和密接人员可以居家隔离，不再一律强制隔离，不得随意扩大高风险区，不得采取各种形式临时封控等条款受到民众普遍欢迎，反衬了”动态清零”的不得人心。

一年前 经济和民众压力下 中国放弃清零政策 网民涌入李文亮微博悼念 新十条公布后，一些网民到武汉医生李文亮的微博账号下向他报告这个好消息。李文亮在中国疫情初期最早拉响警报、却遭到“训诫”，被称为疫情吹哨者。他染疫身亡后，民众自发悼念他，表达悲愤。微博用户在他的账号下写道，“凜冬已过，你看到了”，“医生，我们挺过来了，我们就要自由了”。

一年前 经济和民众压力下 中国放弃清零政策 推进老年人新冠病毒疫苗接种迫在眉睫 新十条一旦真正落实，图中北京某地的这一场景也许不会再次出现。新规公布后，旅游平台上的机票、火车票搜索量激增。许多民众期待能在春节期间外出旅游或探亲访友。由于奥米克戎传染性极高，可以预见的是，中国很快将出现感染潮。过去一年多来，中国的防疫主要放在“清零”上，疫苗接种停滞不前，现80岁以上老年人中，仅有40%的人接种了三针疫苗，因此，保护老年群体，“推进老年人新冠病毒疫苗接种”迫在眉睫。这也是放弃清零政策后中国面临的最大挑战之一。

一年前 经济和民众压力下 中国放弃清零政策 德国经济界对中国放松防疫表示欢迎 尽管今年3月上海出现疫情时，就有专家主张“与病毒共存”，但高层仍然决定封城“清零”。长达两个月的封城不仅给民众生活造成巨大影响，也令各行各业的供应链、作为中国经济支柱的进出口受到很大压力。近几个月各地不断封控加剧了外贸下行的趋势。德国工商会表示，因中国的封控政策等原因，超过三分之一德国在华企业计划在中国之外的地方扩大生产，增加多样化。对于中国现出台放松防疫的新政策，德国经济界大多感到松了一口气。

一年前 经济和民众压力下 中国放弃清零政策 “动态清零”结束点燃回归正常生活的希望 为了替新冠政策转弯做铺垫，中国近日让专家出面宣传奥米克戎致病力低，目前无证据表明新冠有后遗症等等，但部分民众仍对放松防疫的步伐是否一下子走得太大有所担忧。中国政府一直拒绝批准西方疫苗供民众施打，同时强调国产疫苗也对防止重症和死亡具有很好的保护力。新政策公布后，中国很多民众从先前的囤食品转为囤药物，准备迎接感染潮的到来。有专家称，最终90%的人将感染奥米克戎，但达到群体免疫需要多长时间，尚无专家出面预测。不过，世界杯观众席上人们不戴口罩尽情欢呼的电视画面已经让中国民众看到了回归正常生活的希望。



消费支出减少、西方国家对中国制产品需求降低、地方政府财政状况恶化、房地产开发商负债日益严重，种种因素加剧了这个世界第二大经济体承受的压力。

消息人士强调，由于涉及到一些中国高层级官员的日程安排，相关计划可能会有变动。

2024年达沃斯论坛预定于1月15日至1月19日举行，预计将吸引全球政商界领袖与会。

中国国务院总理通常负责监管经济，但习近平近年来收紧对权力的控制，更直接地将经济导向国家主义方向。

作为一名职业官僚，李强于2022年十月份的二十大上入常、成为中共二号人物，当时习近平公布了一个忠诚于他的领导班子阵容。

李强因上海新冠疫情期间的严格封城措施饱受争议，封城措施导致上海经济一度陷入停滞，也给许多居民留下心理创伤。

中国在去年底出乎外界意料突然终止了新冠“清零”政策。路透社曾报道指出，李强在其中发挥了重要作用。

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上月，李强被任命为中国金融监督机构中央金融委员会主任。

中共建政以来的历任总理 李克强（2013-2023年任总理） 作为习近平的“搭档”，李克强一直被认为是这一权力格局下的“弱势总理”。习近平主政以来，国务院和政府机构的权力不断被削弱，总理地位被边缘化。“李克强经济学”等带有其个人烙印的经济政策，也大多无疾而终。有分析认为，李克强早已被排斥于重大决策之外，如中美贸易谈判、清零防疫政策等。即便在历来总理负责的经济领域也不例外。习、李二人政见不合，则是公开的秘密。2022年中共二十大上，习近平如期获得连任，李克强则在2023年3月的人大会议上卸任，由习近平的亲信李强接替。同年10月底，李克强突然去世，享年68岁。

中共建政以来的历任总理 温家宝（2003-2013） 温家宝总理任期内中国GDP高速增长，并上升为世界第二大经济体，但同时贫富差距不断扩大，经济、社会发展失衡加剧。2008年，温家宝政府为应对全球金融危机出台了四万亿投资计划，其后果备受争议，包括助长房地产泡沫和腐败。温家宝本人的家族财富也成为海外媒体揭秘的对象。他一直试图营造自己开明和亲民的形象，也因作秀之嫌而被一些人戏称为“影帝”（作家余杰著有《中国影帝温家宝》一书）。中国人民大学政治学教授张鸣认为，温家宝任总理后没有抓住相对有利的国际大环境对中国大刀阔斧改革，他在任十年是中国“失去的十年”。

中共建政以来的历任总理 朱镕基（1998-2003） 朱镕基是在中国民间口碑较高的一位总理，在西方也颇受欢迎。他被认为是坦率敢言、高效灵活、对经济发展有见地的实干家。在他任期内，中国在2001年加入了世贸组织，政府进行了税收改革、国有企业和金融体制改革，中国经济得以以持续稳定发展。但他领导的改革也打破了许多人的“铁饭碗”，让数以千百万计的国有企业职工下岗或失业，带来诸多长期的社会问题。

中共建政以来的历任总理 李鹏（1988-1998） 李鹏在“六四”事件中支持邓小平镇压学生的决定，并作为总理签署了戒严令，因此被认为是天安门流血屠城的责任人之一。此前，身为革命烈士后代、周恩来养子的李鹏就被视为政府中的保守派代表人物。李鹏在总理任期内政绩乏善可陈，较为突出的是力推备受争议的三峡工程上马。李鹏早年留学苏联，曾主修水电，后来又在水利部门任职。

中共建政以来的历任总理 赵紫阳（1980-1987） 赵紫阳在总理任期内推动经济和政治体制改革，被视为中共改革派代表之一。1987年赵紫阳接替胡耀邦担任中共中央总书记，同年辞去国务院总理职务，由李鹏任代总理。1989年天安门民主运动期间，赵紫阳主张对话，反对武力镇压。当自己在中共高层失势后，赵紫阳到天安门广场探望绝食抗议的学生（图）。这在中共十三届四中全会上被定性为“严重错误”，赵被撤销党内一切领导职务并遭受软禁，直到2005年1月逝世。

中共建政以来的历任总理 华国锋（1976-1980） 1976年毛泽东逝世，他钦定的“接班人”华国锋出任中共中央委员会主席、中央军委主席和国务院总理，成为党政军最高领导人。但他被视为一个过渡性的人物。与邓小平理念相左的华国锋先后辞去党、政、军的最高职务，退出中国的最高权力核心。有评价认为，他的主要功绩是结束文化大革命、结束阶级斗争，为日后的改革开放奠定了基础，但他也因循毛泽东的一些定式，尤其是所谓“两个凡是”，受到诟病。图为1878年华国锋与到访的联邦德国总理施密特。

中共建政以来的历任总理 周恩来（1949-1976） 周恩来是中国共产党的创建人之一，1949年中华人民共和国建立后即担任政务院（1954年改国务院）总理。在官方的宣传和多数中国民众心目中，周恩来是“鞠躬尽瘁”、清廉无私的道德楷模。但批评者认为，作为党和政府领导人之一，他未能阻止毛泽东发动文革等给中国带来巨大灾难的政治运动。1976年1月周恩来逝世，遗体运往八宝山火化之日，北京有百万民众沿街为其送行。



（路透社）

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