李强印尼试乘中国首条“出口”高铁

（德国之声中文网）李强周三（9月6日）试乘了连接印尼首都雅加达和人口稠密的西爪哇省首府万隆的高铁。这条中国修建的铁路线是东南亚第一条高速铁路，也是"一带一路"在东南亚的一个重要基础设施项目。

据中国铁路集团官网介绍，它也是"中国境外首条采用中国标准和技术合作建设"的高铁。

该铁路长度为143公里，耗资73亿美元，主要由中国出资修建。该项目将于今年10月1日开始商业运营，届时两座城市之间的旅行时间将从目前的3小时缩短至约40分钟。

李强在印尼官员陪同下从雅加达东部的Halim站上车，乘坐至西爪哇的卡拉旺市（Karawang city），40公里的距离行车11分钟。之后一行人乘同一列车返回，李强继续当日东盟峰会的行程。

出席此次峰会的除了东南亚国家首脑，还有美国副总统哈里斯、日本首相岸田文雄、加拿大总理特鲁多等西方国家代表以及俄罗斯外长拉夫罗夫。

李强与印尼总统佐科在东盟峰会上

雅万高铁2015年开始修建，原计划2019年开通运营。但因土地征用、环境问题纠纷和新冠疫情，致使该项目延迟完工。建造高铁的费用也从原规划的43亿美元增加到实际的73亿美元。

这条高铁由印尼一家财团与中铁国际及其他4家中国国企组成的合资公司PT KCIC采取合资、合作建设和管理方式建设和运营。该公司称，雅万高铁最高时速可达每小时350公里，将是东南亚速度最快的高铁。

为适应印尼的热带气候，列车进行了改装，并配备了可应对地震和洪水等紧急情况的安全系统。

2015年，中国在竞标中击败日本后，中方同印尼的合资企业注册成立。由中国国家开发银行提供的贷款占工程所需资金的75%，其余部分资金来自合资企业。

雅万高铁是计划中总长750公里、贯穿爪哇主岛4省，通往印尼第二大城市苏腊巴亚的高铁线路的一部分。

印尼统筹部长卢胡特（Luhut Binsar Pandjaitan）表示，中国与印尼两方在讨论延长铁路的可能性。雅万高铁预定9月8日举行通车仪式，10月启用。卢胡特称，印尼总统佐科维多多（Joko Widodo）预定与李强一同出席仪式。

不过本月初有印尼媒体报道，截止发稿时雅万高铁尚未获得运营许可。同时有当地民众反应，一些车站尚未完工，质疑10月1日能否全线通车。

细数全球高速列车：没有最快 只有更快 世界第一是中国 2021年7月20日，由中国中车承担研制的高速磁浮在山东青岛下线，据中国媒体报道，其时速达到600公里，其基本原理是利用电磁吸力使列车悬浮于轨道，实现无接触运行。按“门到门”实际旅行时间计算，这是1500公里运程范围内最快捷的交通模式。

细数全球高速列车：没有最快 只有更快 高速列车的先锋：日本 日本在举办1964年东京奥运会的时候，就推出了每小时正常时速为210公里的新干线的前身。今天，这种高速列车的正常时速为每小时320公里。

细数全球高速列车：没有最快 只有更快 最高时速：每小时603公里 日本计划在2027年之前修建一条连接东京和名古屋的磁悬浮，列车时速可以达到每小时603公里。这种磁悬浮列车依靠磁场力量悬浮在轨道上方10公分左右的地方。它的行驶路线以及加速减速全部由轨道来控制。由于没有摩擦，所以零部件损耗也很少。列车乘客会感觉速度越快，列车行驶越稳定。只有极少一部分被选出来的乘客有机会亲身体验。

细数全球高速列车：没有最快 只有更快 独特的鼻子 今天日本的新干线常规可以达到320公里的时速。火车头长长的鼻子是为了在进入隧道的时候减少车厢内的音噪和震动。

细数全球高速列车：没有最快 只有更快 德国曾经的世界纪录 11000马力，每小时时速406.9公里的ICE曾经为德国高铁创下了世界纪录。但这是30年前的老皇历了。当时的联邦科研部长Heinz Riesenhuber（左一）和交通部长Jürgen Warnke参加了列车的首发仪式。

细数全球高速列车：没有最快 只有更快 被法国赶超 没过多久，德国创下的世界纪录就被法国刷新了。两年后，法国的 TGV以每小时515公里的速度“秒杀”德国ICE。 最新版本的AGV2007年甚至达到了每小时574公里的水平。一般情况下，这种列车的行驶速度最高为每小时320公里。以TGV为基础生产的列车如今行驶在德国、比利时、英国、瑞士和意大利。

细数全球高速列车：没有最快 只有更快 螳螂捕蝉 中国在后 上海的磁悬浮是目前世界上投入使用中最快的高速列车。它采用了和日本磁悬浮一样的技术，行驶时速可达每小时430公里。这辆列车能够迅速的把乘客从上海市郊运至机场，用8分钟就可以走完35公里。

细数全球高速列车：没有最快 只有更快 德国发明 上海磁悬浮的制造方是德国的西门子和蒂森克虏伯公司。1983年，试验原型列车首次在德国Emsland的这条线路上试运行。德国虽然也曾经动过修建几条磁悬浮的念头，但没有一条最后能在政治层面得以通过。德国虽然为此花费了数十亿的资金，还是于2011年停止了政府对磁悬浮技术的资助。

细数全球高速列车：没有最快 只有更快 ICE替代磁悬浮 如今，德国大量采用西门子的“Velaro”型ICE高速列车。它们可以很容易融入到现有的铁路网络中。1988年，ICE高速列车创下了每小时406.9公里的车速纪录。但在通常情况下，ICE列车的时速最高为每小时300公里。如今“Velaro”型列车已经成为出口热销产品。在西班牙、中国、俄罗斯、英国和土耳其都能看到它的身影。

细数全球高速列车：没有最快 只有更快 从北京到上海：每小时380公里 “Velaro”型列车没有牵引车头。其动力来自每节车厢下的发动机。其中投入使用，且行驶速度最快的列车是中国的和谐号380A。2010年，这种列车在试运行的过程中达到了每小时486公里的速度。但今天往返于北京和上海之间的高铁时速是380公里。

细数全球高速列车：没有最快 只有更快 速度不是一切 从2017年开始,德意志铁路公司将推出一种新型列车:第四代ICE。这种列车有12节车厢，830个座席，总长度为350米。新车并不一定会更快。虽然它的最高时速为每小时250公里，但却能够更加节省能源。德国铁路行业协会主席申克说："空气阻力增加噪音，而且能源消耗不成比例，从经济上来讲很不划算。

细数全球高速列车：没有最快 只有更快 沙漠高铁 伊斯兰世界两座圣城——麦地那和麦加之间的距离为450公里。未来朝圣者们可以乘坐这种列车在不到三个小时的时间里往返于两地。对于西班牙承建方AVE来说，这个项目是个巨大的挑战，于2017年的最后一天进行了首次试运行。原本计划2018年3月能正式投入运营，但最终计划泡汤。

细数全球高速列车：没有最快 只有更快 钢管中的每小时1225公里 创办了PayPal和电动汽车特斯拉的马斯克现在手里的新“玩具”叫做超级高铁Hyperloop。他想要用一种类似于气动管道邮件的系统将旧金山的硅谷和加利福尼亚的中央山谷以及洛杉矶市郊连接起来。如果成功，“钢铁侠”马斯克可以把人类陆路交通工具的最高时速提升至每小时1225公里。目前加利福尼亚已经开始了实地运营试验，法国也将加入。

细数全球高速列车：没有最快 只有更快 瑞士的地铁 真空管道运输系统其实并不是什么新主意。来自瑞士的工程师们青睐一种名为“瑞士城铁”（SwissMetro）的管道运输系统。它可以连接瑞士最重要的几大城市。其中计划采用的也是列车悬浮技术，但不是悬浮在空中，而是悬浮在电磁场上。它的速度也远不及超级高铁，只能达到每小时500公里。



（美联社、路透社）

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