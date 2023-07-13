 李強會見中國科技業高層 釋出什麼信號？ | 经济纵横 | DW | 13.07.2023

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经济纵横

李強會見中國科技業高層 釋出什麼信號？

中國總理李強12日會見了多間大型平台，聽取業者建議，此舉被視為北京欲終結對科技業多年的打壓。這能否重振投資人對中國網路產業的信心？

圖為李強6月於天津夏季達沃斯論壇發言。

圖為李強6月於天津夏季達沃斯論壇發言。

（德國之聲中文網）中國總理李強週三（7月12日）召開平台企業座談會，與多間大型平台企業負責人進行對話，被認為是中國官方再次發出「對科技行業長達數年的打壓已經結束」的強烈信號。

中國官媒新華社報導，李強在這場座談會上聽取了阿里雲、抖音、拼多多等公司關於「促進平台經濟規範健康持續發展」的建議，並敦促這些企業支持國家經濟，對內「帶動中小企業聯動創新」、「擴大基於平台的新就業」，對外「敢於在國際大舞台上打拼，帶動更多中國製造、中國服務走出國門」。

據報導，李強也強調，中國各級政府將著力營造公平競爭的市場環境，讓平台經濟的監管制度更加健全透明、可預期，並走向常態化，降低企業合規經營的成本。

彭博社報導，中國官方對私企的立場不斷變化，使部分分析人士認為，中國龐大的互聯網產業不適合投資。

根據路透社，中國證券公司國泰君安高管周浩表示，週三的會議是個「積極的信號」，並表示平台經濟的健康、審慎發展，對投資者的長期估值來說非常重要。報導指，在參與週三會議的企業中，部分在美上市的中國公司股價於盤前上漲，阿里巴巴集團控股上漲2.2%，拼多多則上漲 2.7%。 

螞蟻集團近日被中國金融管理部門處以近10億美元罰款（資料照）。

螞蟻集團近日被中國金融管理部門處以近10億美元罰款（資料照）。

網路平台成中國經濟振興的「浮木」？

在此會議之前，中國政府上週對騰訊和螞蟻集團分別處以巨額罰款，並表示多數突出問題「現已得到糾正」，被視為即將結束打擊科技巨頭的信號。

綜合多家媒體分析，此前中國監管機構曾多次批評科技巨頭未能保護客戶隱私、壟斷市場，並予以違規懲處，造成中國平台經濟總市值蒸發逾1.1兆美元。但自去年12月以來，在中國解除清零政策後，經濟復甦速度低於預期青年失業率亦飆破20%，北京的語氣因而有所軟化、轉而強調重振網路平台產業的必要性。

據彭博社報導，中國官方近期召集私企增加投資，以提振不斷萎縮的製造業、出口及消費者支出。北京政府為提振房地產市場，也敦促銀行向開發商提供貸款減免。此外，中國國家主席習近平日前呼籲擴大經濟開放，重點加強貿易投資。

路透社則指出，儘管最近中國當局釋出了鬆綁打壓的信號，部分基金經理預期嚴格監管、經濟疲軟等問題仍將持續，因此他們將繼續避免投資中國的平台產業。

就业难的中国年轻人

（路透社、美聯社、彭博社、新華社等）

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