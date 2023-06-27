李強批西方「降風險」概念 對中國經濟樂觀

（德國之聲中文網）中國總理李強週二（6月27日）出席世界經濟論壇（WEF）在天津舉辦的「新領軍者年會」，在開幕式上發表主旨演講時稱，部分國家所謂「去依賴、降風險」的說法是偽命題，並反對人為把經濟貿易問題政治化。

李強稱，全球化的發展讓各國經濟相互依賴、共同發展，本是一件好事，若有任何產業鏈存在風險，也不應由特定政府或組織說了算，應將發言、判斷權留給相關企業。他因此反對以人為方式，將經濟貿易問題政治化，並呼籲各國應維護全球產業、供應鏈的穩定與暢通，讓經濟發展的成果公平地惠及不同國家與人群。

此外，李強也說，中國經濟今年回暖態勢明顯，第二季的經濟增速預計將高於上一季度，有望實現今年3月訂下的「5%左右的經濟年增長目標」。當時，李強曾表示要達成此目標並非易事。

然而路透社報導指，在5月份工業產出和零售銷售數據未達預期後，已有多家銀行下修了對中國今年GDP增長的預期，並稱北京須採取進一步措施，以支持該國在疫後不如預期的經濟復甦。

「新領軍者年會」又稱「夏季達沃斯論壇」（Summer Davos），是WEF每年在中國各大城市舉辦的會議，參與者多為「金磚國家」等新興市場或已開發國家之中發展迅速的企業組織、政要及專家學者。今年約有1500名與會代表，其中包含已於25日展開訪華之旅的紐西蘭總理希普金斯（Chris Hipkins）。

WTO總幹事：「脫鉤」將損害全球經濟

中國外交部發佈聲明稱，在發表開幕主旨演講前，李強26日下午已先分別會見世界貿易組織（WTO）總幹事伊維拉（Ngozi Okonjo-Iweala）及WEF主席施瓦布（Klaus Schwab），並發表了類似談話。

李強告訴伊維拉，自由貿易、分工協作是應對全球挑戰的必然選擇，部分國家提出的「降依賴」、「去風險」，將經貿問題政治化，不僅有違WTO倡導的自由貿易原則、衝擊多邊貿易體制，也違背經濟規律、擾亂全球產業鏈供應鏈的安全穩定，最終阻礙世界經濟復甦進程。

根據該聲明，伊維拉回應，世界經濟不應碎片化，「脫鉤」將損害全球經濟發展，單邊主義和保護主義也違背全球化的潮流。她說，WTO讚賞中方加入該組織以來的重要貢獻，也期待能與中國構建強有力的伙伴關係。

西方怎麼談「降低風險」？

李強口中部分國家的「去依賴、降風險」概念，歐美各國近期曾反覆提及，但與中國對此的理解未必相同。

今年稍早，美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）曾表示，經濟全球化的重要前提是各國遵守負責和開放的原則，但中國作為一個大型的非市場經濟國家，持續大規模補貼傳統工業及未來關鍵產業，且在亞太地區不斷擴大軍事野心，也未勸阻俄國侵烏，已對國際秩序構成相當大的挑戰。因此美國及其盟友出於安全顧慮，開始對中國的晶片技術實施出口限制，並對通訊設備製造商華為發布禁令，以降低對中國供應鏈的依賴及風險。

沙利文指出：「去風險意味著擁有彈性的有效供應鏈，並確保我們不會受到任何國家的脅迫。」他強調，這些措施僅針對「少數打算在軍事上挑戰我們的國家」，並未針其他新興經濟體，亦非北京所批評的「技術封鎖」。

他說：「我們只是要確保美國和盟國的技術，不會被用來對付我們自己，而並不是要切斷貿易。」他也指出中美之間的雙邊貿易去年又創下新高紀錄。

歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）亦曾在WEF上表示，歐盟雖需要「與中國合作和貿易」，但仍須修正與中國的商業交易方向，尋求與這個世界第二大經濟體「降低風險，而非脫鈎」。

專訪：脫離風險？關鍵要看如何定義

（綜合報導）

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