 李強出席東盟會議 中國：加強與印尼合作 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 06.09.2023

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时政风云

李強出席東盟會議 中國：加強與印尼合作

東盟峰会开幕式上，东道主印尼总统佐科呼吁不要把東盟变成具有破坏性的竞争舞台，马来西亚总理安瓦尔提醒各国严防大国的分裂行动。而在美中持续在印太扩张影响力之际，中国总理李强会见了印尼工商人士，并将出席中国投资的印尼高铁试运转活动。

中國總理李強6日出席東盟峰會，與印尼總統佐科合影。

中國總理李強6日出席東盟峰會，與印尼總統佐科合影。

（德國之聲中文網）中國總理李強週二（9月5日）晚間與印尼工商界人士共進晚餐。據中國外交部新聞稿，中國和印尼將在綠色能源、數字經濟、生物醫藥、人工智能等領域深化合作；李強表示，企業家應「堅定合作信心」，扮演促進兩國往來的角色。

此行是李強上任後首度出訪亞洲國家，他說，中國將「穩步擴大制度型開放」，並加強保護知識產權，創造「市場化、法制化、國際化一流營商環境」；印尼方面則應「繼續保持市場開放，為中國企業提供公平公正的營商環境」。

印尼國企部副部長魯斯拉尼（Rosan Roeslani）表示，李強6日下午將出席印尼高鐵的試營運。該鐵路項目是中國「一帶一路」倡議的一部分，由中國資助，全長142公里，連接首都雅加達與萬隆市（Bandung）；原定於2019年正式商業營運，但因土地取得、工程費用、新冠疫情等問題而延宕至今年10月。

南海、緬甸議題發酵

法新社提前取得本屆東盟峰會公報的草案，內容顯示東盟將對爭議海域的「填海造陸、活動、重大事件」表達憂慮，例如「升高緊張局勢、可能破壞區域和平穩定與繁榮」的行為。路透社取得的東盟聲明草稿則稱，東盟應「加強區域的海上穩定……探討實現這些目標的新舉措」。

華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）學者亞歷山大里亞（Lina Alexandra）表示，目前的草稿內，「在南海問題上非常薄弱」，威脅到東盟的信譽。「如果東盟沒有用處，會是個巨大的危險，因為另一個選項會是他們看向強權大國，把這些強權帶到區域內。」

針對緬甸問題，路透社消息指出，東盟領袖5日已同意繼續以2年前達成協議的5點和平共識，做為處理方針；此外，原定緬甸是2026年東盟會議的輪值主席，但成員國決議改由菲律賓擔任。

緬甸軍政府指派的外交部拒絕接受東盟對和平方案的決議，主張雖然成員國有徵詢緬甸看法，但緬甸並沒有派代表參加峰會，因此峰會決議是「有偏見且片面的」。

緬甸軍方2021年發動政變推翻民選政府，東盟長期以來遭批沒有實際約束作為，且成員國對緬甸的立場仍有分歧。

印尼希望緬甸軍政府實施5點和平計劃，終結暴力並恢復談判；然而，由於緬甸軍政府無視國際批評、拒絕與反對派接觸，印尼這一努力尚無結果。泰國曾分別與緬甸軍政府以及遭推翻的民主派領袖翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）會談，此一單方面之舉被認為加深了東盟內部分歧。

馬來西亞太平洋研究中心（Pacific Research Center）學者胡逸山（Oh Ei Sun）認為：「若缺乏強而有力、直接的干預，坦白說東盟在協助解決危機方面，幾乎無能為力。」

印尼总统佐科在峰会召开前

印尼总统佐科在峰会召开前

東盟領袖：不做大國代理人

東盟峰會週二至週四（5日至7日）在雅加達登場，緬甸和平方案、南海爭議和美中在區域的角力等議題為討論焦點。。

在東盟周二举行的峰会开幕式上，印尼总统佐科（Joko Widodo）强调制定长期战略的必要性，他说， “東盟一致认为不做任何大国的代理人”。他还表示，“不要把我们的航船变成具有破坏性的竞争舞台”。

“作为领导人，我们必须确保这艘船继续前行。我们必须成为这艘船的船长，共同实现和平、稳定和繁荣。”

马来西亚总理安瓦尔（Anwar Ibrahim）周二在演讲时也表示同感，他说东盟必须警惕，提防大国的“分裂 ”行动。

東盟各國外長周一（9月4日）先行召開會議。印尼外交部長馬爾蘇迪（Retno Marsudi）表示：「人民的目光都聚焦在我們身上，我們要證明東盟仍然重要，能對區域和平、穩定與繁榮帶來貢獻。」

今年東盟領袖峰會舉辦前不久，中國在8月底發布了新版的「十段線」標準地圖，範圍比「九段線」涵蓋更廣，除了納入中印邊境的主權爭議區，還包含與越南菲律賓等國有主權爭議的南海諸島，以及台灣。

中國此舉引發多國抗議，中國外交部發言人汪文斌回應稱：「中方在南海問題上的立場是一貫、明確的。中方主管部門每年都會例行發佈各類型標準地圖……希望有關方面客觀理性看待。」

法新社提前取得本屆東盟峰會公報的草案，內容顯示東盟將對爭議海域的「填海造陸、活動、重大事件」表達憂慮，例如「升高緊張局勢、可能破壞區域和平穩定與繁榮」的行為。

東盟領袖峰會前，各國先行於4日舉行政治安全社會理事會（APSC）會議。

東盟領袖峰會前，各國先行於4日舉行政治安全社會理事會（APSC）會議。

美中的區域角力

本屆東盟峰會，美中領袖皆未出席；美方由副總統哈里斯（Kamala Harris，又譯賀錦麗）代表參加，中方則由總理李強與會。

東盟峰會之後，印尼7日還將主辦東亞峰會（East Asia summit），哈里斯、李強、俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）也會參加。

美國國安顧問沙利文（ Jake Sullivan）8月下旬曾指出，哈里斯將強調氣候變遷、海上安全等議題，並關注「維護、強化國際規則與區域常規」的努力。中國外交部發言人汪文斌則稱中方支持近期東亞的一系列會議，並重申「多邊主義」，「反對搞『小圈子』製造分裂、損害地區和平穩定」。

緊接著，二十國集團（G20）峰會9日將於印度新德里登場；中國國家主席習近平確定缺席，美國總統拜登對此表示「失望」。

美中爭奪印太影響力之際，拜登參加印度G20峰會之後，10日起將出訪越南；不過，他缺席東盟會議引發了部分人士不滿。白宮國安會發言人柯比（John Kirby）駁斥了拜登「冷落」東盟的說法。「從本屆（美國）政府所做的一切紀錄看來，不可能就這樣說我們一走了之。」柯比補充道，拜登去年5月曾在華府主辦東盟領導人特別峰會。

去年5月，美國總統拜登在華府舉辦美國－東盟特別峰會。

去年5月，美國總統拜登在華府舉辦美國－東盟特別峰會。

（路透社、法新社、美聯社）

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