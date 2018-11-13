李开复担忧贸易战升级 考虑退出美国市场

(德国之声中文网) 创立于2009年的"创新工场"，是首批进入美国市场的中国风投机构。而现在，"创新工场"创始人李开复则说，有可能撤出美国市场。他周四(11月15日)在接受彭博新闻社采访时表示，公司下一步的行动将取决于G20阿根廷峰会期间习近平与特朗普的会谈结果。不过，李开复并没有明确指出具体在怎样的情况下他才会选择退出。他说："我们并不一定要在美国投资。"李开复表示，相比投资美国业务，他的公司可能会更倾向于从美国吸引人才前往中国。

目前，"创新工场"运作有6个基金，总价值高达20亿美元，持有300余家企业的股份，其中大多为中国企业。彭博社指出，即便撤出美国市场，该风投机构在财务上也不会受到太大的冲击。

李开复的这一表态，也显现出了中国投资界对中美贸易冲突的担忧。今年，白宫已经叫停了多个中美两国科技企业之间的合作项目。据纽约荣鼎谘询(Rhodium Group)的数据，因美国当局加强了对中国项目的审核力度、中国当局要求本国企业降低债务风险，1月至5月，中国对美国投资额急剧下滑，其中并购投资同比下降92%。荣鼎谘询还在报告中指出，今年8月的一部新法案扩大美国外资审议委员会(CFIUS)的审核范围后，将进一步加大风险投资的阻力。

在接受彭博社采访时，李开复也提到了让CFIUS扩权的法案。他说："最让我们所有人担忧的，可能就是CFIUS。对于我们公司而言，简单的方法是在美国科技界寻找聪明的华人，并将他们带回中国。当前美国的政策迫使我们这样做。这可能不利于未来发展，但是站在我的立场上，又能有什么其他选项呢？"

对抗会导致双输

他还表示，"创新工场"当初进入美国的目标是为了帮助美国企业接触到中国乃至全球的消费市场。该风投机构在美国的投资侧重于机器人、人工智能、教育科技等领域，握有许多初创科技企业的股份。其中一些企业已经成功实现了自动送货机器人、能源数据采集工具、人工智能工具等产品的量产。

李开复对彭博社说："如果我们的创始人一半是中国人、一半是美国人，如果我们的资金一半来自中国、一半来自美国，那么，两个国家都能获益。这本应该是可行的，但是现在的贸易冲突似乎让这变得不可能。所以，我们实际上正在逐步分道扬镳。"

同一天，他在华盛顿智库"战略暨国际研究中心"(CSIS)的一次论坛活动上发表讲话，表示不愿意看到美中之间的紧张态势升级，因为这会形成双输的局面。这次论坛的主题是美中两国的人工智能技术发展。他指出，美国在该领域的研究方面依然领先，而中国在应用层面则具备优势；中国正在该领域迅速赶上美国。李开复在会上向美国喊话，呼吁美方应增加资金，开放移民，让聪明的研究人员与学生更容易留在美国，从而在人工智能领域取得突破。他希望美中两国在该领域能够"合作大于竞争"，但是就目前情况来看，"不太容易达到"。

文山/达扬/(路透社、彭博社、联合早报、南华早报)