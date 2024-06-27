李尚福、魏凤和：中国两位前国防部长同一日被开除党籍

据中国官方新华社报道，中共中央政治局会议周四分别审议通过了对李尚福和魏凤和违纪违法问题的审查结果和处理意见的报告，两位前国防部长均被开除党籍，移交司法。李尚福去年“消失”数月之后，被官方宣布免职。

（德国之声中文网）中国官方媒体新华社周四发布两则消息称，两位中央军委原委员、原国务委员兼国防部长李尚福和魏凤和分别因严重违纪违法问题被开除党籍。

根据新华社的消息，中共中央政治局会议27日审议并通过中央军委《关于李尚福问题审查结果和处理意见的报告》以及《关于魏凤和问题审查结果和处理意见的报告》。李尚福和魏凤和分别被开除党籍处分，终止党的二十大代表资格。

同一天，中共中央政治局会议也宣布了中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议（简称二十届三中全会）将于于7月15日至18日在北京召开。

李尚福在“消失”之前不久的一次公开露面（23年6月香格里拉对话） 图像来源: Vincent Thian/AP/picture alliance

中国前国防部长李尚福去年从公众视野中消失，外界对于其可能“落马”的猜测甚嚣尘上。去年10月，北京方面才正式宣布了李尚福被免职的消息，但没有给出更多解释。官媒发布的对李尚福问题审查结果指其“严重违反政治纪律，不履行全面从严治党政治责任，对抗组织审查；严重违反组织纪律，违规为本人和他人谋取人事利益；利用职务便利为他人谋取利益并收受巨额钱款，涉嫌受贿罪；为谋取不正当利益送给他人钱款，涉嫌行贿罪”。

该报告还批评李尚福“背弃初心使命、丧失党性原则，其行为辜负党中央、中央军委信任重托，严重污染军队装备领域政治生态和行业领域风气，给党的事业、国防和军队建设，以及高级领导干部形象造成极大损害，性质极其严重，影响极为恶劣，危害特别巨大”。

官方调查报告称魏凤和“信仰坍塌、忠诚失节” 图像来源: Danial Hakim/AP/picture alliance

关于魏凤和的审查结果报告显示其“严重违反政治纪律，不履行全面从严治党政治责任，对抗组织审查；严重违反组织纪律，违规为他人谋取人事利益；严重违反廉洁纪律，违规收受礼品礼金；利用职务便利为他人谋取利益并收受巨额钱款，涉嫌受贿罪”。

通告称，魏凤和身为党和军队高级领导干部，“信仰坍塌、忠诚失节，其行为辜负党中央、中央军委信任重托，严重污染部队政治生态，给党的事业、国防和军队建设，以及高级领导干部形象造成极大损害，性质极其严重，影响极为恶劣，危害特别巨大”。

魏凤和从2018年到2023年3月之间担任国防部长，其继任者李尚福在位仅仅7个月就被免职。



（路透社、新华社等）

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