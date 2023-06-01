李尚福签署备忘录 将与新加坡开设国防高层热线

（德国之声中文网）周四，中国国防部长李尚福与新加坡国防部长黄永宏签署了一份备忘录，致力于在两国国防领导人之间设立一条高级别热线电话。

新加坡发布的声明中称，这一高级别的通话对于增进双边理解与互信十分重要。

今年3月被任命为国防部长的李尚福履职以来首访新加坡，并与一系列官员就全球和地区安全事务展开磋商。新加坡称，两国国防部通过双边和多边演习定期互动，并称李尚福的访问凸显两国间长期热切、友好的关系。

与此同时，新加坡是美国的紧密军事、经济伙伴。此次设立直接电话连线的备忘录签署正值华盛顿和北京关系紧张之际。

3月，李尚福也与日本设立了一个国防部热线电话，以加强交流，避免在紧张地区出现擦枪走火。

拒见美防长

周日，李尚福预计将在新加坡的香格里拉对话上向国防官员、外交官和国家领导人发言。但他拒绝在此期间与美国国防部长奥斯汀会晤。奥斯汀将于周六在香格里拉对话会议上发言。

中美之间的摩擦除美国对台湾的支持、美国击落疑似中国间谍气球外，还包括美国对李尚福个人的直接制裁。相关制裁本是华盛顿对俄罗斯的一揽子措施之内，2018年因李尚福参与中国从莫斯科购买战斗机和防空导弹而对其予以实施。

李尚福所受到的制裁措施意味着他将无法在美国从事商业活动，但美国称，这并不影响与他进行官方对话。

本月早些时候，中国国防部发言人谭克非表示，拒绝奥斯汀在新加坡对话的提议，是因为美国无视中国的关切，人为制造阻碍。"美方应以实际行动展现诚意、纠正错误，为双方沟通交流创造必要条件。"他并未直接提及制裁或其它事务。

（美联社）

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