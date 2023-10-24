李尚福、秦刚双双被免职 中国国务委员仅剩三人

（德国之声中文网）中国官媒央视10月24日报道，中国国家主席习近平当天签署第十四号主席令。其中说，“根据中华人民共和国第十四届全国人民代表大会常务委员会第六次会议于2023年10月24日的决定：一、免去李尚福的国务委员、国防部部长职务。二、免去秦刚的国务委员职务。”此外，中国科学技术部部长和财政部部长也有人事更迭。

对于李尚福和秦刚之所以被免职，中国官方没有给出任何解释。

中国官方暂时也没有任命新的国防部长。目前距离北京香山论坛开幕只有5天，外界本来认为，中方可能在香山论坛接待外国防务官员之前任命新的防长。

又一位国务委员“消失”？关于李尚福的已知与未知

在这一消息宣布前，李尚福已消失在公众视野两个月。秦刚也自7月被免去外长职务后一直没有公开露面。

尽管中国官方一直没有透露李尚福和秦刚被免职的原因，但国际媒体对此有一些报道。路透社等媒体在今年9月报道称，李尚福因涉嫌与设备采购和开发有关的腐败问题而接受调查。《华尔街日报》援引消息人士称，秦刚的落马和他在担任驻美大使期间发生婚外情有关。

今年3月，习近平打破邓小平后中共领导人执政两届的惯例，开始其第3个国家主席任期。李尚福也是在3月才被任命为中国国防部长。他是中国在任时间最短的防长。

秦刚也是就任数月就从公众视野中消失。据法新社报道，秦刚总共担任中国外长207天，被免职后由其前任王毅接替。

消失一个月后 秦刚被免去外长职务

除了李尚福和秦刚外，最近换血的还包括中国火箭军的领导层。火箭军原司令员李玉超及其副手从公众视野中消失，引起坊间种种议论和猜测，但中国官方也没有对免职做出任何解释。

随着李尚福和秦刚被免去国务委员职务，中国国务委员人数降至三人。

法新社报道指出，专家们普遍认为，秦刚和李尚福都是由习近平亲自挑选的。路透社的报道援引中国政治观察人士指出，中国高层人事震荡引发了人们对习近平亲选领导班子稳定性的怀疑。

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（路透社，法新社等）

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