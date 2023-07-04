李尚福會晤俄國海軍總司令 強化兩軍合作

（德國之聲中文網）中國國防部長李尚福週一（7月3日）在北京會晤俄羅斯海軍總司令葉夫梅諾夫（Nikolai Yevmenov），會後他表示，中國盼與俄國海軍「加強各層級溝通」，並且「常態組織聯演聯巡聯賽，拓展專業領域務實合作」。

根據中國國防部新聞稿，李尚福稱中俄兩國應「維護地區乃至世界和平穩定作出積極貢獻」；葉夫梅諾夫則說，雙方應「持續拓展兩國海軍各層級交流」，且「不斷把兩國兩軍關係推向新的高度」。

據俄國官媒塔斯社引述俄國國防部聲明，兩國海軍將特別強化在亞太地區的合作。葉夫梅諾夫訪中期間，還將與解放軍海軍司令員董軍會面，並參訪上海和青島的造船廠、海軍基地和訓練中心。

李尚福與葉夫梅諾夫的會談，是上個月俄羅斯僱傭兵集團瓦格納發動叛亂失敗後，中俄軍方最高層級的會晤。針對瓦格納叛亂事件，中國政府身為俄國的「友好鄰邦」，曾表示支持俄國「維護國家穩定，實現發展繁榮」。

自瓦格納叛亂以來，中國外長秦剛曾在北京會見俄羅斯副外長魯登科（Andrey Rudenko），但中國國家主席習近平尚未與俄國總統普京舉行公開會談。

中俄關係日益密切

近年來，中俄的經濟合作和外交關係持續強化。自去年俄羅斯入侵烏克蘭以來，俄國遭歐美孤立與制裁，與中國的戰略夥伴關係更形密切。中國並未公開譴責俄國的侵略，自稱為中立方，但因其與莫斯科關係密切，而招致西方批評。

5月中下旬，中國曾派遣曾任駐俄大使的李輝以特使身分前往歐洲，尋求「政治解決」俄烏戰爭的方法，但有專家認為，李輝在歐洲基本上遭到冷遇，且其出訪仍未消除歐洲對中國立場的懷疑。

俄羅斯總理米舒斯京（Mikhail Mishustin）5月出訪中國，盼擴大對中國的農產品出口；當時中國外交部發言人毛寧在記者會上曾回應西方對中俄合作的疑慮，並重申中國一貫的說法：「中俄之間的合作既不針對第三方，也不受第三方干擾和脅迫。」

中俄兩國近期亦多次舉行聯合軍事演習。去年12月，雙方海軍在東海軍演；俄方表示，此合作是「對美國在該地區咄咄逼人的軍事潛力集結的自然反應」。

今年3月，中國、伊朗和俄羅斯在阿曼灣舉行「安全紐帶-2023」聯合軍演；有分析認為，這顯示中國跟那些被美國及其盟友高度迴避的國家，在軍事、政治上的關係日益增長。

中俄关系变迁：从兄弟、对手到战略伙伴 最初的盟友 1949年10月1日中华人民共和国宣布成立的第二天，苏联成为第一个与中国建立外交关系的国家。年底，毛泽东赴莫斯科访问，并在苏联停留两个多月，参加了斯大林70岁生日庆生活动（图）。事后毛泽东抱怨受到斯大林的冷遇，以及签约会谈进展不顺利。1950年2月14日，毛泽东在莫斯科签署《中苏友好同盟互助条约》，中苏两国结为盟友。

中俄关系变迁：从兄弟、对手到战略伙伴 苏联“老大哥” 1950年代至1960年代初，被外界视为中苏关系的“蜜月期”，双方签署了一系列协定，苏联从贸易、高等教育、核技术、工业等一系列方面向中国提供资金、物资和人员的援助，以帮助中国建立完整的工业体系。中国政府1953年针对经济发展制定的第一个“五年计划”，就是在苏联的帮助和策划下出台的。毛泽东强调要在各方面向苏联学习， “苏联共产党就是我们最好的先生”。图为1956年出版的纪念中苏友好条约6周年的报道图册。

中俄关系变迁：从兄弟、对手到战略伙伴 朝鲜战争 1950年6月朝鲜战争爆发，中国于10月出兵参战（图为志愿军跨过冰封的鸭绿江），直接与美国主导的联合国部队对抗，中国称之为“抗美援朝”。苏联没有直接参战，但提供了大量武器装备和资金援助。1953年6月南北双方签署了板门店协议：规定朝韩以北纬38度线为界停火，这固化了朝鲜半岛的分裂格局。

中俄关系变迁：从兄弟、对手到战略伙伴 从反目到决裂 1959年9月苏联领导人赫鲁晓夫访华（图），参加中华人民共和国建国十周年活动。当时中苏领导人在政治理念上的分歧和战略利益方面的矛盾就已显现。1960年莫斯科召回援华的全部苏联专家，废除两国经济技术合作的各项协议。北京则对苏联的“修正主义”以及苏共的对外对内政策展开了长期的尖锐批评。

中俄关系变迁：从兄弟、对手到战略伙伴 边境冲突 中国和苏联是世界上拥有最长陆地边界的两个邻国。1964年中苏第一轮边界谈判失败。 1969年6月3日，中、苏两国军队在界河乌苏里江的珍宝岛爆发冲突（图为珍宝岛中国守军），双方均有伤亡。同年，两国又在黑龙江八岔岛和新疆铁列克提再次发生武装冲突。9月，苏联部长会议主席柯西金取道北京，在机场与中国总理周恩来紧急会晤3小时，达成共识维持边界现状，避免武装冲突。

中俄关系变迁：从兄弟、对手到战略伙伴 中苏交恶 勃列日涅夫任苏共领导人后，中苏关系依然处于对峙势态。1966年中国文化大革命开始之后，两国间几乎停止了所有交往。1967年，红卫兵曾冲击苏联驻北京大使馆。图为1969年中苏边境冲突后，包头钢铁厂工人抗议“苏修社会帝国主义”的示威。

中俄关系变迁：从兄弟、对手到战略伙伴 抵制莫斯科奥运 进入70年代后，中国开始同美国为首的西方国家改善关系，1972年尼克松访华开启了中国向国际社会开放的大门。1980年代的苏联，则因入侵阿富汗遭到西方国家更严厉的制裁和对抗。1980年莫斯科举办奥运会，中国加入了以美国为首的西方国家的抵制阵营。

中俄关系变迁：从兄弟、对手到战略伙伴 关系正常化 在苏联末期，中苏关系有所缓和。从1982年10月至1988年6月，中苏两国政府特使就实现两国关系正常化问题进行了12轮的磋商。1989年5月，苏共中央总书记戈尔巴乔夫访问中国，同邓小平会晤。双方在北京发表了《联合公报》，标志两国关系正常化。

中俄关系变迁：从兄弟、对手到战略伙伴 从睦邻到战略伙伴 1991年苏联解体后，中国宣布承认俄罗斯为苏联的继承者。两国最高层之间开始恢复往来。1999年，《关于中俄国界线东西两段的叙述议定书》签订，遗留已久的边境划界问题基本得到解决。2001年普京上台后，俄罗斯与中国签署了《中俄睦邻友好合作条约》，确定平等信任的战略协作伙伴关系。2010年，两国确认"全面战略协作伙伴关系"。图为普京、布什和江泽民在2001年的上海亚太经合组织峰会上。

中俄关系变迁：从兄弟、对手到战略伙伴 共赴国际舞台 进入新千年后，随着经济实力的增强，北京和莫斯科都有意在国际舞台上扮演更积极的角色。“金砖国家”（BRICS）峰会、上海合作组织（2002年成立）这样的多边平台为此提供了机会。图为2016年10月在印度举行的金砖国家首脑峰会。

中俄关系变迁：从兄弟、对手到战略伙伴 政治强人的友谊 习近平和普京这两位威权专制领导人，有着相似的大国政治信念。在坚定巩固自身权力的同时，也都希望打破美国主导的现有国际秩序。2022年2月普京访问北京、出席冬奥会期间，中方强调中俄“友谊无上限、合作无止境”。图为2018年习近平在俄罗斯远东港口符拉迪沃斯托克与普京品尝鱼子酱煎饼。

中俄关系变迁：从兄弟、对手到战略伙伴 不是盟友，胜似盟友 2022年2月乌克兰战争爆发以来，俄罗斯在国际上备受制裁和孤立。但中国始终拒绝谴责俄罗斯的侵略行为，而指责美国和北约应为冲突负责，反对制裁，呼吁重视俄方的“安全关切”。同时中国大幅扩大从俄罗斯的进口，特别是能源进口。2023年3月，习近平访问莫斯科，成为乌克兰战争爆发以来首位访俄的大国元首。



（綜合報導）

© 2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。