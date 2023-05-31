李尚福拒絕會晤 美防長：令人遺憾

（德國之聲中文網）一年一度的「香格里拉對話」（The Shangri-La Dialogue）本週末（6月2日至4日）將於新加坡舉辦，美國本致力促成中美兩國防長李尚福、奧斯汀（Lloyd Austin）在此論壇中會面。美國《華爾街日報》週一（5月29日）報導，中國拒絕了美方的會晤請求，雙方關係回溫仍有困難。

在新加坡香格里拉對話前，美國防長奧斯汀週四（6月1日）先赴日本，會見日本防衛大臣濱田靖一。會後，奧斯汀被問及中國防長拒絕會晤，稱此事「令人遺憾」，並表示：「我歡迎任何與李尚福接觸的機會。我認為國防部門應該定期彼此溝通，或者應該要有開放的溝通管道。」

奧斯汀還提到近期美中軍機在南海上空險些擦撞的事件，擔憂類似事件有一天可能擦槍走火，導致事態一發不可收拾。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）31日同樣強調美中溝通的重要性：「不溝通是最危險的事。」

中國國防部發言人譚克非則說，中美兩軍交流並沒有中斷，但「對話不能沒有原則，溝通不能沒有底線」。他批評道：「當前兩軍交流面臨的困難，責任完全在美方。美方一方面口口聲聲要加強溝通，另一方面又不顧中方關切人為製造障礙。」中國外交部發言人毛寧30日亦曾回應此事，稱「中美兩軍對話面臨困難的原因美方是清楚的」，並要求美國「展現誠意」。

此前，美國國防部在給《華爾街日報》的一份聲明中表示，中方正式拒絕了美方5月初所提的邀請，並補充，該部門相信兩國軍方的開放溝通「可以確保競爭不會演變成衝突」。美國國防官員還表示，有鑒於此類會議往年都是在召開前數小時促成的，中國此次的拒絕被視為一個是異常直白的訊號。

在擔任中國國防部長前，李尚福曾是中共中央軍委裝備發展部部長，2018年因協助中國進口俄羅斯武器而遭美國制裁。英國《金融時報》本月稍早曾報導，拜登政府稱無意取消制裁，美方認為該制裁並不阻礙奧斯汀與李尚福在第三國會面，但部分人士認為中國幾乎不可能在此情況下同意會談。

部分美國官員警告，美國的東南亞盟友一直對「中美衝突能在新加坡減壓」的前景持開放態度，中國此次的拒絕可能引發這些國家的擔憂。

中國駐華盛頓大使館及白宮均未立即回應《華爾街日報》的置評請求。

美國促談吃閉門羹？

負責印度太平洋安全事務的美國助理國防部長拉特納（Ely Ratner）上週在華盛頓智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）的活動中表示，美方曾提議美國防長或其他軍方領袖可與中國進行通話、會議或對話，但「遇到了很多困難」。

中美關係自今年2月的「偵察氣球事件」便持續緊張，奧斯汀及美國參謀長聯席會議主席米利（Mark Milley）曾多次請求與中國的對應官員通話，遭中方拒絕；美國國務卿布林肯（Anthony Blinken）的訪中計畫，也被迫取消或推遲。拜登一再呼籲中美關係需要緩和，但遭中國政府批評「沒有誠意」。

本月稍早，白宮國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）在維也納會見了中共中央外事辦主任王毅；美國商務部長雷蒙多 （Gina Raimondo）也在華盛頓會見了中國商務部長王文濤，這是拜登執政期間，中美兩國在華府舉行的首次內閣級會晤。

美國商務部長雷蒙多2021年在白宮就高速網路發表談話

這2次會晤本被外界視為中美摩擦緩和的徵兆，然而中國外交部長秦剛5月初在北京會見美國駐北京大使伯恩斯（Nicholas Burns）時，就台灣問題嚴厲指責美方破壞「美中關係來之不易的積極勢頭」，顯示緊張局勢的緩解仍有局限性。

對此，美國智庫美國企業研究院（American Enterprise Institute）高級研究員庫珀（Zack Cooper）告訴《華爾街日報》，中國不願奧斯汀和李尚福會談，卻決定會見其他美國高級官員，這似乎是一個戰略選擇：「中國認為，他們在應對負責經濟問題的官員時，他們最有影響力。他們因此將這類活動，置於國安相關的活動之前。」

（《華爾街日報》、《金融時報》、路透社）

© 2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。