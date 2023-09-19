 李尚福「失蹤」啟示錄：習近平「能賞能抓」 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 19.09.2023

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李尚福「失蹤」啟示錄：習近平「能賞能抓」

自8月29日至今，中國國防部長李尚福已約3週未在公眾場合露面，路透社等媒體報導稱他捲入軍購腐敗案，正在接受調查。專家認為，這一方面看出中國領導體系並不穩定，一方面卻也顯示中國國家主席習近平個人的權柄更為牢固。

圖為中國國防部長李尚福6月4日在新加坡出席香格里拉對話。

圖為中國國防部長李尚福6月4日在新加坡出席香格里拉對話。

（德國之聲中文網）繼中國前外交部長秦剛「神隱」、7月突遭撤職之後，國防部長李尚福也已大約3週消失在大眾目光前

美國智庫「亞洲社會協會政策研究所」高級研究員莫里斯（Lyle Morris）接受DW訪問時指出，中國防長雖未直接握有解放軍的作戰指揮權，但仍是中共中央軍委的7位成員之一。如今他因不明理由「失蹤」，可能會導致習近平「臉上無光」，讓外界懷疑他沒有完全掌握軍方領導階層的行為。

不過，從另一個角度來看，這似乎也顯示習近平強大的控制權。莫里斯說：「我認為貪腐反映的是中國的體系，是比習近平個人更為根深蒂固的問題……在中國外交關係的敏感時刻，且新領導班子才剛獲任命之際，習近平能夠扳倒秦、李二人，你也可以將此舉視為反映了他的權力與控制。」

台灣淡江大學國際事務與戰略研究所學者林穎佑向DW表示，現在的習近平「可以賞你，也可以抓你」；過去中共領導階層有「七上八下」的內規，如今變成由習近平主導的「能上能下」。

林穎佑認為，習近平會希望藉人事上的調動，更牢牢掌握、整頓解放軍。「就解放軍來看的話，他們最喜歡講的，『聽黨指揮，能打勝仗，作風優良』，那最重要的是聽黨指揮，可是聽黨指揮的前提，更重要的是聽『習』指揮。」

又一位国务委员“消失”？关于李尚福的已知与未知

中國軍方系統出問題？

莫里斯表示，李尚福「消失」一事之所以使外界震驚，其中一個原因是這暴露了中國治理體系的不穩定，讓北京自身與外國都陷入尷尬處境。

先前李尚福曾多次拒絕與美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）舉行雙邊會晤，但莫里斯認為，中美可能仍會尋求其他管道促使兩人會面。如今李尚福「失蹤」，外國領袖可能會懷疑：「我要尋求建立關係的這個人發生什麼事了？」

此外，這也會導致解放軍的專業形象受損。習近平積極推動軍事現代化、欲建立「能打勝仗」的聯合作戰部隊，但軍方高層卻在此時因貪汙腐敗而可能被撤職，顯露中國領導體系內部的「不穩定因素」，讓人質疑軍方內部存在浪費、甚至影響作戰能力。

林穎佑則認為，李尚福在組織結構上負責的是「軍事外交」，他若被調職，「對於整體解放軍來說，或許會有一點人心惶惶，但是對於整體戰力來說，我個人認為影響有限。」

從秦剛被撤換，再到李尚福「失蹤」，在林穎佑看來，這些人事變動主要顯示「內部的紀律問題或權力問題」，而非政策路線的調整。「就中共的組織來看，它要做什麼事，不會需要換一個人來做調整，上面一句話，可能就可以去做很大的一個改變。」

林穎佑分析道，習近平可能希望藉由人事調動，強化新任將領對他的服從與忠誠，並且「加速解放軍的新陳代謝」。然而，如此一來也可能引發「外行領導內行」、「先求紅才求專」等問題，亦即「先講求他的政治專業，而不是先講求他的軍事專業」。

记者穷追秦刚下落 毛宁一句应万句

（DW記者李宥臻對此文有貢獻）

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