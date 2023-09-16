李尚福“失踪”：或因军事采购腐败受调查

（德国之声中文网）据一名地区国安人员和三名与中国军方有直接接触的人士透露，对李尚福的调查涉及军事装备采购。路透社无法获得有关哪些设备采购受到审查的详细信息。

据两名与军方有直接接触的人士透露，李尚福在2017年至2022年期间负责的中央军委装备发展部的8名高级官员也正在接受调查。

两位知情人士透露，对今年3月被任命为国防部长的李尚福和8名官员的调查由权力很大的军委纪律检查委员会实施。

在周五（9月15日）的中国外交部记者例会上，发言人毛宁被问及李尚福为何缺席了与越南国防官员的会晤以及他是否在被调查时，回答说"我不了解你提到的情况"。

中国国务院和国防部没有立即回复路透社的置评请求。路透社记者未能联系到李尚福本人。

又一位国务委员“消失”？关于李尚福的已知与未知

英国《金融时报》周五援引美国官员的话说，美国政府认为李尚福已受到调查。 《华尔街日报》援引一位接近北京决策层的人士的话称，他上周已被带走接受审问。

美国国务院没有立即回应对媒体报道美国情报官员认为李尚福因腐败而接受调查的置评请求。

美国驻日本大使伊曼纽尔（Rahm Emanuel）周五在 X（前推特）上提出了李尚福是否被隔离审查的问题。 美国驻日本大使馆没有发表进一步评论。

李尚福最后一次现身北京是8月29日，他当时在中国与非洲国家举行的安全论坛上发表主题演讲。8月中旬，他在访问俄罗斯和白俄罗斯期间，也与对方举行了高层会议。

据一位与军方有直接接触的人士和两名了解此案情况的外国安全官员透露，对这位部长的调查在他出访回国后不久就开始了。

李尚福上周突然缺席与越南国防部高官的会晤。他原定于9月7日至8日出席越南在中越边境主办的年度防务合作会议，但2名越南官员说，就在活动举办前几天，北京方面告诉河内，李尚福"健康状况不佳"无法出席，活动也因此推迟。

李尚福最终未能参加此次活动，也未能于同周在中国与一名新加坡高级军事官员进行会谈。他的"失踪"引发了外交官和社交媒体用户的疑问。

在对李尚福进行调查之前，中国于7月不明原因地更换了长期缺席公众视野的外交部长秦刚，并对负责常规导弹和核导弹的中国人民解放军火箭军领导层进行了改组。

在李尚福"消失"前，中国因不明理由撤换了前外交部长秦刚，之后又对解放军的火箭军高层进行改组。中国官方最初表示，秦刚的"失踪"也是由于"健康原因"。

这些异常变化引起了一些观察家和外交官的注意，他们对中国领导层决策过程表示疑虑。目前中国经济正在努力从"清零"防疫政策中复苏，而且中美关系因一系列问题而进一步恶化。

中国政治观察人士认为，李尚福和秦刚都是国家主席习近平亲自挑选的官员，这使得他们上任不到一年就"失踪"尤其引人注目。这两个人都担任过面向社会公众的重要角色，并且还是中国国务院5位国务委员之一，其职位级别高于普通部长。

秦刚被解职原因至今未公开

军方清理招标流程

在今年7月发布的一份罕见的通知中，李尚福曾经负责的中国军方采购部门中央军委装备发展部表示正在寻求清理其招标流程，并邀请公众举报可追溯到2017年的违规行为。

上个月，当记者要求评论另外两名最近没有公开露面的前军方高层领导人的行踪以及他们是否正在接受调查时，中国国防部发言人表示，军方在反腐斗争中"有案必查，有腐必惩"，没有否认他们在接受调查的可能性。

国防部发言人说："反腐败斗争就一刻不能停，必须永远吹冲锋号，坚持有案必查，有腐必惩，坚决打赢反腐败斗争攻坚战、持久战。"

2016年，李尚福被任命为当时新成立的军队战略支援部队副司令员，这是一个负责加速发展太空和网络战能力的精英机构。第二年，他被任命领导军队采购部门。

2016年，他出任解放军战略支援部队副司令员兼参谋长。战略支援部队是解放军新成立的一支部队，主要承担电子对抗、网络攻防、卫星管理等电磁空间和网络空间的攻防任务。2017年，他担任中央军委装备发展部部长。

2018年，美国曾因中国军队采购俄罗斯武器，对当时主管装备工作的李尚福实施制裁。

北京一再表示希望取消这些制裁，以促进中美军方之间更好的磋商。据五角大楼发言人称，美国国防部长奥斯汀6月在新加坡举行的一次国防会议上寻求与李尚福进行会谈，但两人除了握手寒暄之外，没有更多交流。

（ 路透社）

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