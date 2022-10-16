李家超首次施政报告：以习主席讲话作为蓝图

（德国之声中文网）香港行政长官李家超今天（10月19日）前往立法会宣读施政报告内容，这同时是他自今年7月上任以来首次的年度施政报告。他表示，本届政府「以习主席七月一日的重要讲话作为施政蓝图」，希望更好地为市民谋幸福，为香港谋发展。

在报告开头，李家超指出，虽然目前是世界百年未见的大变局，但香港自身优势强，在「一国两制」下机遇处处。他也称：「香港的企业经营环境全球第一，是国际金融、贸易、航运中心，亦是开放、多元的大都会。」

事实上，在过去的两年内，超过20万外国人和香港人，包括曾经站在支持民主抗议活动前线的年轻人，开始渐渐离开香港。北京政府对这个大城市施加了更多控制；新冠疫情期间，香港官方采取严厉的防控措施，这些都让当地居民感到不安。

维护宪制秩序

尽管美国在内的一些西方国家政府曾表示，对于权利和自由的侵蚀损害了香港的商业环境，加剧了人才流失，但李家超今天仍表示将「继续坚定不移维护特区的宪制秩序」。

李家超提到，为准确落实《香港国安法》的立法原意，「我们会进一步健全香港维护国家安全的法律制度和执行机制，包括推进《基本法》第二十三条立法准备工作、立法规管线上线下众筹活动、立法提升关键基础设施的网络安全、完成处理虚假讯息的顾问研究作政策考虑等。」

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招揽人才、吸引投资

不过，香港政府似乎也意识到人才对城市发展的重要性。李家超在报告时承诺，将构建新体系，「招商引资引才，强化竞争力」，并且还会推出「人才服务窗口」、「高端人才通行证计划」、「招商引才专组」等一系列新措施，以应对香港多个行业正面临的人力短缺问题。

报告提到，除积极培养和留住本地人才外，会更进一步吸纳外来人才，放宽「输入内地人才计划」，并且加强联系在内地和海外留学或工作的港人，鼓励他们回港发展。选择成为香港永久居民的海外人才还将获得首次购买住宅物业的印花税退款。另外，为了增强发展动能，预计会拨出300亿元成立「共同投资基金」，以吸引海内外企业落户香港。

建公屋、成立特首政策组、说香港好故事

关于香港一直存在房价过高、房屋短缺的问题，李家超今天说，将在未来五年内准备好可兴建不少于72,000个私营房屋单位的土地，并且兴建约30,000套公屋，解决「劏房」问题。

在提升治理能力和效率方面，李家超宣布会于今年内成立「特首政策组」，提升政府对长远和策略性议题的研究和倡议能力，并且从大局出发，掌握社情民情，深入研究和分析内地政策和发展及国际形势，向他本人汇报，协助政府制订前瞻的政策。

他在报告结尾强调，要向世界「说出真实的香港好故事，让世界看到香港的光芒」。李家超称：「外部势力不时刻意对国家抹黑造谣，歪曲香港的状况。我们要向世界宣扬香港的优势、成就和机遇，说出香港是让人实现梦想的一个好地方，说出香港的事实。」

对于本周在北京举办的中共二十大，李家超10月18日在微博和Facebook上发文称：「二十大报告中多次提及『一国两制』和涉港论述内容，充分表现中央对『一国两制』的高度重视，是香港未来工作的行动指南，也是推进香港发展的定海神针。 ​​」

李家超：示威港人事件由英国处理

就在上周日（10月16日）中共二十大召开首日，一群在英港人于中国驻英国曼彻斯特领事馆外发示威活动，却与领事馆人员发生肢体冲突。其中一名示威港人被拖进领事馆范围内，遭馆内人员围殴踢打。英国外交部为此召见中国驻英临时代办杨晓光，要求对此事提出合理解释。

对此，李家超10月18日表示不了解事件细节，但相信英国政府会根据《维也纳领事关系公约》和英国法律处理此事件。中国外交部同日则称，"扰乱分子非法进入中国驻曼彻斯特总领馆，危害中国外交场所的安全"，"任何国家的外交机构都有权采取必要措施来维护其场所的和平与尊严"。

（路透社、美联社、香港电台、香港经济日报）

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