李家超赴京接受任命 习近平七一赴港行程未定

（德国之声中文网）本月8日当选香港特首的李家超将于本周六（5月28日）前往北京接受中央政府任命。根据香港中通社，他在北京期间将接受中央政府关于他担任中华人民共和国香港特别行政区第六任行政长官的任命，陪同李家超赴京的官员包括候任行政长官私人秘书杜洁丽及新闻秘书陈元德，李家超的夫人亦会同行。

《南华早报》援引消息人士表示，李家超此次行程中预计会与中国国家主席习近平会面，并向中央政府提交其新团队的最终人选名单，待其批准。 香港01报道，李家超预定在5月31日返港，在北京的整个行程实施闭环管理。

在5月8日的港首选举中，李家超是唯一参选人，他获得选举委员会1416张支持票当选特首。李家超及新一届特区政府主要官员将于7月1日宣誓就职。三立新闻报道，今年恰逢香港回归25周年，外界正关注习近平是否会赴港参加相关仪式。

根据《华尔街日报》，习近平为纪念香港回归25周年的出访行程可能压缩到7月1日当天来回，如果疫情再次爆发可能会取消赴港。有知情人士向该媒体表示，习近平还没有确认他的行程，他的办公室一直担心，鉴于香港最近爆发了大规模奥密克戎疫情，接触到新冠病毒的风险可能太大。中国国务院港澳事务办公室，中国驻香港代表处和香港政府均未回应《华尔街日报》的置评请求。

有知情人士表示，如果习近平赴港，他或会出席香港下届政府的就职典礼并发表讲话，视察驻港部队并会将当地要员，可能在出访当天的晚些时候就返回内地。

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(综合报道)

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