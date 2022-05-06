 李家超赴京接受任命 习近平七一赴港行程未定 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 27.05.2022

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

李家超赴京接受任命 习近平七一赴港行程未定

香港特区候任行政长官李家超周六将赴京接受中央政府任命，他料与中国国家主席习近平会面。李家超将于7月1日宣誓就职，有消息人士透露，习近平或会缩短赴港行程至当天来回，若疫情再次爆发，可能会取消赴港。

观看视频 03:30

一人選舉：港人眼中的李家超

DW.COM

香港周日举行第六届行政长官选举，警界出身的前政务司司长李家超作为唯一候选人高票当选。他将在七月接棒林郑月娥成为香港特首。

香港特首選舉在即，唯一候選人李家超當選後，香港可能迎來哪些巨變？背後透露哪些來自北京的訊號？德國之聲訪問兩名香港專家，請他們分享見解。

港府堅守「動態清零」引發大批外資企業和專才撤離，香港歐洲商務協會主席高飛（Frederik Gollob）接受德國之聲專訪時形容，現在的人才流失危機是他見過最嚴重的，遍及各行各業，新加坡、首爾、東京和孟加拉都是熱門的搬遷地。

（德国之声中文网）本月8日当选香港特首的李家超将于本周六（5月28日）前往北京接受中央政府任命。根据香港中通社，他在北京期间将接受中央政府关于他担任中华人民共和国香港特别行政区第六任行政长官的任命，陪同李家超赴京的官员包括候任行政长官私人秘书杜洁丽及新闻秘书陈元德，李家超的夫人亦会同行。

《南华早报》援引消息人士表示，李家超此次行程中预计会与中国国家主席习近平会面，并向中央政府提交其新团队的最终人选名单，待其批准。 香港01报道，李家超预定在5月31日返港，在北京的整个行程实施闭环管理。

在5月8日的港首选举中，李家超是唯一参选人，他获得选举委员会1416张支持票当选特首。李家超及新一届特区政府主要官员将于7月1日宣誓就职。三立新闻报道，今年恰逢香港回归25周年，外界正关注习近平是否会赴港参加相关仪式。

根据《华尔街日报》，习近平为纪念香港回归25周年的出访行程可能压缩到7月1日当天来回，如果疫情再次爆发可能会取消赴港。有知情人士向该媒体表示，习近平还没有确认他的行程，他的办公室一直担心，鉴于香港最近爆发了大规模奥密克戎疫情，接触到新冠病毒的风险可能太大。中国国务院港澳事务办公室，中国驻香港代表处和香港政府均未回应《华尔街日报》的置评请求。

有知情人士表示，如果习近平赴港，他或会出席香港下届政府的就职典礼并发表讲话，视察驻港部队并会将当地要员，可能在出访当天的晚些时候就返回内地。

观看视频 03:09

香港外資專才撤離潮：什麼令他們非走不可？

 

(综合报道)

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。
 

相关内容

Hong Kongs former chief secretary John Lee introduces his election manifesto at an event in Hong Kong on April 29, 2022. (Photo by ISAAC LAWRENCE / AFP)

特首選舉前瞻：李家超加速推動香港「大陸化」？ 06.05.2022

香港特首選舉在即，唯一候選人李家超當選後，香港可能迎來哪些巨變？背後透露哪些來自北京的訊號？德國之聲訪問兩名香港專家，請他們分享見解。

In this photo released by Xinhua News Agency, Chinese President Xi Jinping delivers a keynote address for the 2022 World Economic Forum virtual session in Beijing, Monday, Jan. 17, 2022. Xi called Monday for greater world cooperation against COVID-19 and pledged to send an additional 1 billion doses of vaccine to other countries, while urging other powers to discard a Cold-War mentality at a time of rising geopolitical tensions — a veiled swipe at the United States. (c) Huang Jingwen/XinHua/AP/picture allaince

习近平喊话 官媒连发文--中国力求稳外资保就业 21.05.2022

中国官媒在反驳“外资撤离论”的同时呼吁外企从长计议，与中国共克时艰。经济下行压力进一步加大，中国依旧坚持"清零"政策，有专家认为这是因为习近平赌注下得太大，现已无退路。

(220525) -- BEIJING, May 25, 2022 (Xinhua) -- Chinese Premier Li Keqiang, also a member of the Standing Committee of the Political Bureau of the Communist Party of China (CPC) Central Committee, speaks at a teleconference on implementing policies to stabilize economy, May 25, 2022. Vice Premier Han Zheng, also a member of the Standing Committee of the Political Bureau of the CPC Central Committee, presided over the teleconference. (Xinhua/Yan Yan)

中国经济有多危急？李克强召10万干部开会 26.05.2022

中国国务院总理李克强周三召开规模超过十万人的“稳经济大盘”会议，强调要在疫情防控的同时推动经济社会发展。美媒指出，习近平与李克强近日的讲话透露出两人对疫情影响的看法存在分歧。

广告

媒体看中国

达坂城的一处拘留所

德语媒体:西方视而不见助长了新疆的悲剧

围绕中国压迫新疆维吾尔人的最新证据，德语报刊纷纷发表了评论。《商报》指责欧洲政界、商界长期以来对新疆惨状视而不见，反而进一步扩大对华依赖。《奥格斯堡汇报》则呼吁，制裁中国就是帮助维吾尔人。  