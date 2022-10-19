李家超致辞国际金融峰会：最坏的情况已经过去

（德国之声中文网）香港金管局举办的国际金融领袖投资峰会周三（11月2日）在香港召开。来自全球约120家金融机构的200位国际及地区负责人前来参与。香港特首李家超在会议上发表致词表示，峰会向世界释放出一个信号，就是香港正步向正常，最坏的情况已经过去，将进一步放宽检疫措施。

该峰会是2020年新冠疫情爆发以来香港举办的最大规模的经济会议活动。疫情爆发以来，香港也长时间采取了严格的防疫措施，包括关闭边境、限制人员流动等等。这些措施严重打击了经济，导致人才外流。

与会来宾中包括高盛（Goldman Sachs）首席执行官苏德巍(David Solomon) 、摩根士丹利(Morgan Stanley) 首席执行官高闻（James Gorman）等等全球金融界的重量级人物。

美中关系日趋紧张。这对于在中国内地和香港经营的外国金融公司来说，如何应对两强争霸同样构成挑战。最近几年，被誉为“亚洲国际都市”的香港，人才库不断枯竭，这也对这座金融城市的发展形成重大挑战。

李家超在致辞时表示，疫情持续、地缘政治紧张、通胀高企、全球经济疲弱等因素影响下，世界正处于不确定性时期，但中国是世界经济增长的引擎，是无可逆转的趋势，而香港正处于完美位置，同时享有环球和内地带来的机遇，本港背靠祖国的优势是无可替代。

香港金管局总裁余伟文表示，香港的重新开放给世界各地的人才和金融机构带来了生机勃勃的增长机会。

长期以来，全球金融机构一直将香港作为进入中国内地金融市场的桥梁。包括高盛、摩根士丹利、汇丰和渣打在内的外资银行在中国也已开展了大量的在岸业务。

担心投资者阅读太多国际媒体的中国报道

中国证监会副主席方星海通过事先录影的方式也在峰会上表示，香港是一个重要的金融市场，“在国家开放的道路上会扮演重要的角色”。

他建议投资者，要直接观察中央政府的实际举措，从而更了解中国的政策及方向，更直截了当地表明：不要拿中国内地和香港对赌。（Don’t bet against China and HK）

他还说在日常工作中经常接触国际投资者，有时会担心投资者阅读太多国际媒体对中国的报道，反而会影响他们对中国的真正理解。因为这类外媒报道多数反映出对中国市场并不是十分了解。

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根据金融市场数据提供商路孚特（Refinitiv）的数据，今年年初以来，香港的新股上市价值107.7亿美元，是2017年以来的最低水平，而去年同期为377亿美元。

今年全球投资者一直在不断面对各种挑战：俄乌战争、通胀上升、能源价格飙升和加息，都对投资者的风险偏好形成冲击。

投行们的担忧

高盛首席执行官苏德巍在峰会上表示，当风险溢价和回报不对等时，投资者希望获得更大的折扣，两者之间需要2至6个季度来达致平衡。他说，2023年市场预计仍具备较多不确定，但由于已经较为了解市场情况，预计将能达致平衡。

黑石首席财务官Michael Chae说，大国之间形成的地缘政治局势是世界面临的一个越来越大的风险。他说：“让我感到担忧的是世界各地紧张局势加剧的可能性，这可能会导致严重的不稳定。”

摩根士丹利首席执行官高闻则认为，世界目前面临的最大风险是高通胀。

瑞银集团董事长凯莱赫(Colm Kelleher)表示，瑞银正在期待中国在疫情管制的问题上会如何迈出下一步。他说：“我们在等待疫情结束以及中国重新开放。看一看接下来会发生什么。”

（路透社）

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