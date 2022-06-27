李家超称祖国是后盾 港台艺人微博转发「我爱你中国」

（德国之声中文网）10月1日，中国在严格的防疫氛围之下迎来国庆日，纪念中共建政73周年。在首都北京，大批观众见证一支由96人组成的仪仗队在天安门广场升起国旗。今年中国政府呼吁公众避免跨省市移动「原地过节」，当局也没有举行游行或其他公共活动。

位于南方的香港特别行政区今天举办了升旗仪式和国庆酒会，除了香港特首李家超，前任特首林郑月娥、全国政协副主席梁振英、全国人大常委谭耀宗，立法会主席梁君彦和行政会议召集人叶刘淑仪等人皆出席了典礼。据港媒「独立媒体」报导，今年的升旗仪式延续去年不设公众区，护旗队以中式步操进场。香港警方称加强了反恐预防工作，调配三支特警部队连同新型装甲车在会展一带巡逻，确保国庆升旗仪式安全进行。

护旗队以中式步操进场

香港「总有祖国作为坚强后盾」

李家超在致辞时表示，每逢国庆，都能一同见证国家一年比一年好，人民生活一年比一年富足。他称，中央制定《港区国安法》，「完善选举制度」，落实「爱国者治港」，令香港步入由乱到治的阶段；另外，在疫情期间「中央全力支援香港抗疫，医疗队火速赴港，七日建成方舱医院，这种民族关怀每个香港人历历在目」。

李家超也提到，近三年尽管新冠疫情困扰香港，但特区政府在抗疫上不会「躺平」，会在风险可控下维护民生活动，让社会有最大经济活力，提升发展动能。他强调对香港前景充满信心，称香港拥有背靠祖国、联通世界的优势，同时是自由开放的国际大都会，优势多不胜数。

活动结束后，李家超在个人社群媒体页面上写道：「今天是中华人民共和国成立73周年国庆日，是我首次以行政长官身份出席国庆日升旗仪式，心情特别兴奋。香港回归祖国25年，不论在开拓机遇还是抵御冲击的关键时刻，总有祖国作为坚强后盾。一国两制亦为香港长期繁荣稳定提供了最佳制度保障，令香港即使经历挑战和考验都总能转危为机。」

李家超在今年7月接续林郑月娥，成为新一任特首，但他在上任前的行事备受争议。在2019至2020年香港反修例运动期间，时任保安局长的李家超被批评为无视手下的警队以暴力滥捕、伤害普通市民。今年5月，李家超在香港第六届行政长官选举中以唯一候选人之姿，获得99%的支持票当选新任香港特首，打破历届记录。

李克强：贯彻港澳「一国两制」

据中国官媒新华社报道，本周五，仅次于习近平的中国政界第二号人物李克强总理在北京的国庆招待会上提到香港、澳门的政策方向，称全面准确贯彻「一国两制」、「港人治港，澳人治澳」的高度自治方针，全力支持特别行政区政府依法施政、发展经济民生，更好融入国家发展大局，保持香港、澳门长期繁荣稳定。对于「台湾问题」，李克强重申，「全面贯彻新时代党解决台湾问题的总体方略，坚持一个中国原则和『九二共识』，坚决反对『台独』分裂和外部势力干涉。」

美国、英国等西方国家批评北京自反修例运动以来对香港进行的一系列打压民主自由的行为，违反了其对这个前英国殖民地的自治承诺。华盛顿和部份国家政府已经对一些与镇压有关的中、港官员实施制裁，并撤销香港的特殊优惠经济待遇。

港台艺人微博欢庆十一

十一国庆源于1949年10月1日，毛泽东在国共内战后建立了中华人民共和国的纪念日。战败的国民党迁往台湾，该岛目前被北京政府视为中国领土的一部分，但台湾的民选政府则称其为拥有自治实权的独立国家，并将国庆日订于每年10月10日。

近年来，越来越多台湾艺人至中国内地演艺圈发展，许多台籍演员和歌手如欧阳娜娜、林志玲、杨丞琳等人也在中国十一国庆于微博页面上转发央视新闻「我爱你，中国」的图片。此外，一些香港艺人包含陈小春、钟欣潼、张柏芝等人也转发了该图。

香港民众挥舞中国国旗

中国国庆期间通常也是出行旺季，今年由于严格的防疫规定，民众被要求「减少跨省市出行」、「不去中高风险地区」。执政的共产党面临着越来越多和限制措施有关的经济和人力成本方面的抱怨。不过，这些限制预计至少会持续到10月16日中共二十大之前。外界普遍预期，中国国家主席习近平将在这次大会上获得前所未有的第三届任期。

（美联社、独立媒体、新华社等）

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