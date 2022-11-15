李家超：港府将就香港国歌搜索一事继续与Google交涉

（德国之声中文网）香港特首李家超本周二（12月13日）出席行政会议前表示，会再度去信搜索引擎公司Google，要求在搜索中国国歌的时候确保《义勇军进行曲》处于置顶的位置。

此前在亚洲七人橄榄球赛等有香港选手参加的国际赛事当中，接连发生播错国歌及显示错误国歌歌名等事件。赛事主办方表示通过Google搜索香港国歌得出的结果是《愿荣光归香港》。

Google公司没有立刻对美联社的问询做出回应。

香港保安局局长邓炳强11日表示，港府此前就曾向Google提出交涉，但对方以无法控制算法为由表示拒绝。

香港特首李家超强调，国歌代表国家的尊严，确保国歌正确播放是对国家和人民的尊重。他指出，将正确中国国歌置顶，Google在技术上完全可以做到，正如向Google投放广告可以调动搜寻次序。他又留意到Google曾经依从欧洲法庭裁决，移除不正确的个人资料及违反法例的儿童色情刊物等。他认为，一个负责任的机构必须认真处理，港府会继续与Google交涉。

《愿荣光归香港》是一首由2019年香港反对逃犯条例修订草案运动参与者创作并广为传唱的抗争歌曲。一些抗争者表示，这首歌给他们带来一种听到国歌时的感受，一种对家园的集体自豪感，甚至称之为香港"国歌"。香港国安法版本实施后，《愿荣光归香港》普遍被看作为禁歌。

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