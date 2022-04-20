李家超提四个政纲 将推动《基本法》第23条立法

（德国之声中文网）香港下个月将选出新一任特首，但此次选举的参选人只有一位，即前保安局局长、现任政务司长李家超。由于没有竞争者，预计他将会在5月8日被亲北京的选举委员会选为香港的新行政长官。

加强政府执行能力 公屋程序精简

今日（4月29日）李家超于政纲简介会公布了上任后的政纲，其中包括四个纲领，即强化政府治理能力、土地房屋提速提效提量、提升香港国际竞争力，及建立关爱社会和重视青年发展。四个纲领之中，在强化政府治理方面，李家超表示会强化政策研究、统筹能力，加强政府执行能力。又会设立「应急动员机制」，在危急情况要求不同部门提供公务员应对。他同时提到，将推动《基本法》第23条立法，该法禁止任何叛国、分裂国家、煽动叛乱、颠覆中央人民政府及窃取国家机密的行为。在土地房屋方面，李家超提倡程序精简，提出公屋「提前上楼」计划，让居民选择是否提早入住，使等候时间缩短。

发展创科中心 解决跨代贫穷

在提升国际竞争力面，李家超提到，大湾区是香港发展的强大机遇，应该将香港发展成创科中心，更要将创科研究转化成为产业和商品，提升为完整的产业链。在关怀社会方面，李家超提出「解决跨代贫穷试验计划」，为1000名住劏房初中学生提供培训及活动。他还计划合并长者生活津贴，并采用较宽松的资格限制。不过，尽管李家超提出了「同为香港开新篇」的口号，但外界认为，他的政策看来与林郑月娥政府目前由北京主导的路线相比，变化很小。

据香港网媒「独立媒体」报导，在简介会上，并未开放出席人士提问，仅由竞选办主任谭耀宗代为读出问题。而据「香港01」报导，其中有传媒问到是否会将民主派人士纳入其执政团队时，李家超仅回答会用人唯才，期望与有「共同理念」者共事。被问到会否特赦「反修例」示威者，李家超称香港是法治的地方，任何人都应守法，如果因为同情某些人士而不建立守法意识，最终会使所有人受害。

美国制裁 竞选YouTube频道被封

李家超过去曾任香港警务处副处长、保安局局长等职，他在参选行政长官选举之前担任政务司司长，也是香港历史上首位警察出身的政务司司长。 「反修例」期间，他指示警方对示威群众施以强烈手段压制，引起诸多民怨。

2020年8月，美国财政部宣布制裁11名损害香港自治的中、港官员之中，除了行政长官林郑月娥外，也包含时任保安局局长李家超。本月19日，李家超用于竞选的YouTube频道遭到终止。 YouTube的母公司Google当时对此回复，称仅为遵守相关的美国制裁法律，并根据其服务条款执行相关政策。竞选办主任谭耀宗表示遗憾，并认为做法毫无道理，但强调宣传活动并不会受到影响。

（综合报导）

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