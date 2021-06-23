李家超掌政务司   开啓「警察治港」时代？

（德国之声中文网）本届特区政府任期只馀下一年之际，北京换走「文官」政务司张建宗，由「武官」出身的李家超接替，有分析指未来一年香港的主轴是国安法和维稳。

新华社25日报道，依照《基本法》有关规定，根据行政长官林郑月娥提名和建议，国务院23日决定，任命原本是保安局局长的李家超为政务司司长，免去张建宗的政务司司长职务。警务处处长邓炳强则获任命为保安局局长，处长一职由副处长萧泽颐接任。

警察当道

这次晋升的官员全部来自警界，也是首次由纪律部队出身的官员担任特区政府第二把手。

63岁的李家超并没有保安以外的政策经验，他1977年加入警队，2010年晋升为副处长，2012年就任保安局副局长，2017年林郑月娥上台时就任保安局长，任内强推逃犯条例修订，引发2019年反送中运动。

邓炳强明年达到57岁的纪律部队退休年龄，这次升官意味着不用退休，他1987年加入警队，2019年11月反送中运动期间晋升为警务处长。李家超和邓炳强均是港区国安委成员。

外界认为这次是「武官」凌驾「文官」，引起「警察治港」疑虑。对此，特首林郑月娥25日联同3名官员见记者时强调，特区政府「用人唯才」，指李家超在政府工作长达40年，在问责团队担任过重要位置，希望社会不要有不必要联想和揣测，又否认这次人事调动是为《基本法》23条立做准备。

李家超则在记者会上表示，感谢特首提名和中央任命，会确保政府维持高效率，积极统筹和协调跨局跨部门合作，并致力发展立法行政关系，既让立法会监察政府，也落实「爱国者治港」。邓炳强则感谢特首信任，称将竭尽所能防止并打击「本土恐怖主义」及危害香港和国家的行为。

分析：二十大前北京全力维稳

时事评论员关庆宁对德国之声分析说，本届政府任期只剩一年才换人很罕见，显然北京的目标明确，就是「未来一年香港会以维稳为重」，这也跟北京预备召开二十大的敏感时刻有关，「一定不能乱」。

他指出，警队出身的李家超从未做过其他政策局，对民生丶教育等社会政策毫无认识和经验，北京升任他的目的是执行国安法，「李家超的特长是维稳，过去两年北京觉得他经受考验，前几天迫使《苹果日报》停运又立了大功，是个坚定的人」。

商业电台则引述全国港澳研究会副会长刘兆佳分析指，香港过去两年出现动乱时，主要由保安力量处理，而部分政府部门就态度消极，未能配合保安工作，相信以李家超任职保安局的经验，出任政务司长後可以统筹各部门齐心一致维护国家安全。

北京不满AO已久

以往，港府公务员系统由政务官（Administrative Officer，AO）主导，这套文官系统由港英政府建立，训练政务官精英成为全才，他们要轮调到各个政策局工作，熟悉行政程序，前特首曾荫权和现任特首林郑月娥都是政务官出身。

政务官一直严守政治中立的传统，以廉洁丶高效丶理性闻名，但过去多次传出北京不满政务官不够忠诚，甚至指他们暗地里「反中」。

这次被换走的张建宗就是政务官出身，在港府服务50年。2019年反送中运动，发生721元朗白衣人袭击事件，警方当晚迟到39分钟才到场执法，引起港人强烈不满。事发後5天，张建宗以政务司长身份就警队处理手法公开道歉，却遭到多个警察协会谴责，要求他退位让贤。

张建宗现年70岁，早前传出他有健康问题而要退休，但他25日早上澄清自己身体健康，「相当精神」，「做了政务司司长四年半，完全沒放病假」，这次离开政府并非退休，有机会继续服务社会丶贡献国家丶继续争取机会装备自己。这意味着，他并非因为健康理由自愿请辞。

张建宗自1972年加入政府，任职新闻主任，1979年转职政务职系，2004年晋升首长级甲一级政务官。他曾在多个政策局及部门服务，包括前财政科丶民政署丶前政务总署丶前总督府丶前工业署丶财政司办公室丶司法机构及中央政策组等。

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