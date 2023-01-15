李家超：希望最迟明年完成基本法23条立法

（德国之声中文网）香港特首李家超近日在接受香港《商报》采访时表示，他已要求香港保安局草拟基本法23条立法的第二稿。在采访中他表示，条例草案在较早期有一个方案，但经历“黑暴”外国势力不断尝试插手、干预香港事务后，他认为得要稳妥防范，要真真正正想到最极端的情况，所以要求保安局草拟第二稿。第二稿中尤其针对间谍活动、伪装组织，以及新媒体、新科技等手段，希望在今年、最迟明年完成整个立法工作。

香港基本法第23条规定香港应自行立法维护中华人民共和国国家安全。23条的全文为：“香港特别行政区应自行立法禁止任何叛国、分裂国家、煽动叛乱、颠覆中央人民政府及窃取国家机密的行为，禁止外国的政治性组织或团体在香港特别行政区进行政治活动，禁止香港特别行政区的政治性组织或团体与外国的政治性组织或团体建立联系。 ”

2003年，时任香港特首的董建华推出国家安全条例草案，引发有数十万人参与的“七一大游行”。泛民主派普遍认为，此文件过于严苛，刑事条文泛政治化，其中“国家安全”被夸大，而许多新定义的语句含意都很广泛并欠明确，对基本人权和自由没有应有的保障。2003年游行所引发的七一效应，加上自由党撤回对立法的支持，迫使香港政府停止对23条的立法程序。

2019年，香港泛民派发动反对港府修订《逃犯条例》的示威游行。抗议活动不断持续，冲突也一再升级，规模越来越大。次年1月4日，香港中联办主任王志民被免职，由曾任山西省委书记的骆惠宁接任。2月，张晓明被免去港澳办主任职务，改任国务院港澳事务办公室分管日常工作的副主任，港澳办主任由副国级的夏宝龙兼任。

2020年5月，中国全国两会期间通过了香港国安法的修订，同时督促香港尽快就23条完成立法。由于中共中央绕过香港立法会立法，草案在香港各界和国际社会引起巨大争议。

香港特首李家超近日在接受香港《商报》采访时表示，香港国安法有三个目标，包括防范、制止和惩治，现在的手段仍主要在于制止和惩治，但他更重视的是防范。他强调，在防范方面，管理非常紧要，有好的防范措施，对想危害香港的外国势力，能起阻吓作用。他表示，要用“防火墙”堵住（外国代理人的）“伪装组织”。他说，有很多外国代理人的组织在香港用其他名称伪装，包括用某个机构，所谓研讨会，但其实就是伪装组织，部分在被控告后自行关闭，他期望建立有更好的防火墙，阻止这些组织来香港。

另外还要防范“假新闻”。李家超说，有人借新闻发放有政治目的的信息。他指出，“香港国安法落实后媒体的专业化有进步，但仍良莠不齐，包括假冒和伪装为媒体工作者，以政治目的，甚至私人利益，从事众筹后‘走佬’、洗黑钱亦大有人在”。

他说，不排除可能会再有（23条立法）第三稿， 要视乎第二稿是否防范管理好一些相信会危害国家安全的活动。

“反送中”两周年大事记 规模超过“雨伞运动” 之前就有数万人参与的反对修订《逃犯条例》活动，经历了2019年6月4日规模格外盛大的纪念六四事件三十周年之后，于当年的6月9日那一天，规模超过了香港的“雨伞运动”。民阵方面表示，那个周日的游行规模超过了2003年的七一50万人大游行，有103万人参加游行。警方则表示，高峰期的参加人数为24万人。香港警方当天表示，游行期间拘捕了7人，分别涉及普通袭击、刑事毁坏、袭警等罪名。香港政府官员此前表示无意收回草案，并强调草案只包括严重罪案，不会影响集会、新闻、言论自由。

“反送中”两周年大事记 “五大诉求”的基础 2019年6月12日，不顾之前大规模抗议的反对声音，香港立法会按计划二读《逃犯条例》。会议前约三小时，大批反对修例的民众就占据附近马路，迫使立法会主席梁君彦在早上10点52分宣布延后原定于11点举行的二读会议。在特区政府总部以及立法会前的示威区，大批示威者与警方发生冲突，警方一度后退，随后释放催泪弹逼退示威者。过程中，有示威者出现身体不适，也有警员受伤。从这时开始，示威者集中对警方发出过度执法的指责。而这也奠定了之后“五大诉求”的基础。

“反送中”两周年大事记 一宗在台湾发生的杀人案 2019年二三月的春季，中港二十多年来谈不拢的引渡安排，却因为一宗在台湾发生的陈同佳杀人案忽然破局。香港政府当时提出修订两条有关引渡的法律--《逃犯条例》及《刑事事宜相互法律协助条例》。最具争议之处是，把移交逃犯的涵盖范围开放至中国内地、台湾和澳门。在新机制下，行政、立法和司法三权之中，立法机关的审查权力将被删去。 特首不再需要立法会同意，就可以启动拘捕和引渡程序，然后交由法庭审批是否移交疑犯。这个决定，掀开了香港回归中国以来，最声势浩大的一场社会运动的序幕。

“反送中”两周年大事记 元朗袭击 2019年的7月，反送中运动开始愈发激进，并扩散至其它地区。不再集中于之前的维多利亚公园至金钟或中环地区。7月21日在香港示威民众继续举行大规模游行的同时，多名身穿白衫的人士在预谋下，手持武器在鸡地及港铁元朗站无差别袭击路人和列车乘客，导致多人流血受重伤。有女性指遭到非礼，也有救护队员表示急救时遭到白衣人袭击。警方在事后称，部分白衣人有黑社会背景。香港官方虽然谴责这一暴力事件，但拒绝将此袭击归类为暴动。尤其香港警方在其中扮演的角色受到质疑，有包庇施暴者之嫌。元朗袭击事件发生前，中联办官员李蓟贻要求元朗乡绅驱赶示威者。建制派议员何君尧被拍到曾与白衣人握手，还向白衣人竖起大拇指，对他们说，"你哋系我英雄"（你们是我的英雄）。

“反送中”两周年大事记 机场成“战场” 元朗事件激生了许多反送中示威者的报复心理，付诸暴力示威的决心也越来越大。经历了一系列警民暴力冲突的反送中运动，于8月初以“万人接机”的旗号进入香港机场。示威者在抵港大堂展示标语，并向游客散发宣传品。活动开始网民发起者强调“不冲击，不破坏，不入禁区”，由于活动没有向警方申请不反对通知书。机管局实施应对管制措施。几日后这场活动变为瘫痪香港机场的活动。大批示威者聚集在机场阻挡旅客入内，导致大量航班登记服务被迫暂停，离港航班取消。示威者向受阻旅客表示，瘫痪机场的目的是向政府施压。

“反送中”两周年大事记 警察版的“元朗袭击事件”？ 8月31日，反送中运动迎来又一波周末的抗议高潮。同时有部分香港港铁的乘客和市民向示威者表示反对意见，并发生肢体冲突。之后多名特警冲入太子站驶往中环的月台和列车，用胡椒喷雾和警棒袭击车厢内乘客。警方表示只是使用“适当武力”制服示威者，但批评声音指出警方的做法为“无差别袭击”，是警察版的“元朗袭击事件”。

“反送中”两周年大事记 正式撤回 于事无补 2019年9月4日，香港特首林郑月娥发表电视讲话：“宣布正式撤回逃犯修订条列草案，“以完全释除市民的疑虑”。这位香港特首还表示：这两个多月发生的事，令每一个香港人都感到震惊和伤心，亦令大家对香港感到焦虑和痛心，大家都希望可以尽快走出目前的困局。她作为行政长官，有责任尽一切努力，在种种局限下寻找社会向前行的机会。同时她表示将全力支持监警会的工作，政府会认真跟进监警会日后提交的报告建议。但对与坚持“五大诉求 缺一不可”的示威民众来说，这位女特首的让步仍然不够。

“反送中”两周年大事记 港警向示威者开第一枪 直到2019年的10月1日中国国庆日，香港的“反送中”抗争已经持续大约半年，不但让香港陷入主权移交以来的最严重政治危机，也对北京政权构成挑战。中国政府希望在10月1日中共庆祝建政70周年纪念日到来之前，结束香港的混乱局面。在比邻香港的深圳大规模集结安全力量被视为北京释放出的强硬信号：不排除武力介入香港，“止暴制乱”。同日，警方首次用实弹击伤示威者。令这场警民冲突不仅无法缓和，而且还将升级。

“反送中”两周年大事记 “战场”进校园 反送中元年的11月，随着"罢工、罢市、罢课"的"三罢"持续，示威者与警方的"战线"已扩展到大学校园。其中香港中文大学的情况最为严重。 根据多家港媒报导，11月12日期间，香港警方称有示威者在通往吐露港的天桥上用杂物堵路，并说到场后又被示威者以砖头与汽油弹攻击。警方随即进入中大校园抓人，并在与学生对峙的过程中，数度施放催泪弹，示威学生则以汽油弹与砖头还击。在这一大环境下，香港多所大学决定提前结束学期停课，取消本学期余下课程。

“反送中”两周年大事记 新冠画上的休止符 2019年年底至2020年年初，首先从中国大陆城市武汉大规模爆发的新冠病毒，给香港的这场声势浩大的社会运动画上了一个休止符。政府以抗疫为由，相继禁止了一系列示威活动。示威爆发整整一年后，比当年《送中条例》更加严格，对香港影响更为深远的《港区国安法》正式实施。反送中运动中包括黄之锋、周庭、林朗彦、黎智英等人在内的领袖人物也相继多刑叠加被判入狱。2021年1月27日，中共中央总书记习近平在听取香港行政长官林郑月娥工作汇报时，提出「爱国者治港」是一国两制的根本原则。同时香港人争取港区自治，实现真普选的努力仍在继续。



林郑月娥未进入新一届全国政协委员名单

昨天（1月17日）中国全国政协常委会闭幕，通过了新一届全国政协委员名单。现任政协副主席的香港前特首董建华将会卸任，梁振英则在名单之上，但未见有前特首林郑月娥。香港01报道指出，这意味着只有一名香港前特首担任全国政协副主席，跻身国家领导人之列。

文章引述中国全国港澳研究会顾问刘兆佳的看法指出，特首卸任后成为全国政协并非制度规定，前特首曾荫权及澳门前特首崔世安都没转入政协跑道。林郑月娥任内发生大规模反对修订逃犯条例的抗议示威，“对国家及香港造成伤害，即使责任不在她身上，亦难免会影响中央对其观感及评论，不过确实原因很难讲”。

现年70岁的政协副主席、港澳办主任夏宝龙也不在新一届全国政协委员名单之中。外界推测今年3月召开的两会上，他将不会连任政协副主席。

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