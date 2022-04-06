 李家超宣布参选特首 唯闻口号不见政策 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 09.04.2022

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时政风云

李家超宣布参选特首 唯闻口号不见政策

李家超以“同为香港开新篇”为竞选口号阐述了他对香港未来的愿景。但他的发言只停留在愿望和理念上，没有详细说明任何具体政策或施政目标。

China Hong Kong John Lee Ka-chiu

李家超资料照片

DW.COM

隨著林鄭月娥下台，警察出身的政務司司長李家超成為下任特首大熱，但他至今仍未公開表態。如他當選，意味著香港未來將由「武官」全面掌權，管治路線更強硬。

這是「完善制度」後的首次香港特首選舉，北京料採用「澳門模式」避免節外生枝。警察出身的李家超多年來在保安系統工作，在公共行政、財金、社會民生等方面沒有經驗，他是否有能力領導香港？

港府堅守「動態清零」引發大批外資企業和專才撤離，香港歐洲商務協會主席高飛（Frederik Gollob）接受德國之聲專訪時形容，現在的人才流失危機是他見過最嚴重的，遍及各行各業，新加坡、首爾、東京和孟加拉都是熱門的搬遷地。

記錄香港反修例運動的紀錄片《時代革命》計劃於4月1日至10日進行全球放映，德國數個大城市也有參與。德國之聲對組織者之一「香港人在德國協會」進行了專訪。

（德国之声中文网）警察出身的香港前政务司长李家超周六（4月9日）召开线上记者会，正式宣布参加第六届特首选举。他称将会提升香港竞争力，却没有给出具体措施或目标。

现年64岁的李家超预计将在下个月被忠于北京的选举委员会选为下一届香港特首。

作为强硬派的前政务司长，李家超是目前唯一宣布的参选者。香港媒体普遍认为，在北京的要求下，这将是一场没有对手的竞选。

李家超在记者会上说，香港是国际城市，自己的一个政策目标是保持其全球竞争力，让香港继续成为一个吸引人才居住、工作及实现梦想的地方。

香港的声誉因为对民主抗议活动的持续镇压以及两年多来的防疫“清零”政策而大受影响。

在记者会上，李家超戴着口罩回答问题，以“同为香港开新篇”为竞选口号阐述了他对香港未来的愿景。但他没有详细说明任何具体政策或施政目标。

他称自己是一个务实者，并且一直相信要以结果为导向。他以一曲新的交响乐比喻新一届政府，形容自己为指挥，会让大家发挥所长。

精心编排的记者会？

李家超2012年获时任特首梁振英赏识，被委任为保安局副局长。5年后林郑月娥接任特首，李家超成为首位警队出身的保安局局长，对示威活动和民主派人士展现出强硬立场。

2020年8月，美国财政部宣布制裁11名“损害香港自治”的中港官员，李家超跟林郑月娥一样榜上有名。2021年6月，他取代张建宗成为政务司长，被指开启“警察治港”时代。

Hong Kong | PK zur Kabinettsumbildung

2021年6月李家超被任命为政务司长

在周六的记者会上，他为2019年镇压民主抗议活动辩护，称这些活动出现“港独”及外部势力入侵攻击政权的严重行为，必须要用适当及有效的方法处理。

对于有评论指他长期在保安系统内工作，不熟悉金融民生议题，李家超称，若他当选，会邀请不同界别的人才加入政府。他还称自己没有任何包袱，处事更公平公正。

香港历届政府都承诺要解决问题严重的土地房屋问题，但都没有实现。李家超表示希望从速度、成果方面，尽量加快土地房屋的步伐，但是，再一次没有给出任何具体的措施。

在记者会上，李家超分别用粤语、普通话和英语回答问题，但只接受本地媒体采访，而没有让国际媒体提问。

香港浸会大学政治学者陈家洛（Kenneth Chan）说， 李家超出人意料地虚弱且毫无准备，尽管这场记者会进行了精心编排。

陈家洛告诉法新社记者说，“他似乎没有准备好向挣扎中的香港人提供任何新的想法——更不用说有任何希望的感觉了。”

他说，“我认为民众不得不努力去发现有什么实质内容。”

一人竞选的独角戏？

香港前特首梁振英曾被认为是潜在的候选人之一，他在周六对李家超表达支持，呼吁民众团结起来支持李家超成为下一届特首。

另一位潜在的候选人财政司长陈茂波已表示退出竞争，并祝愿李家超“一切顺利”。

香港第六届行政长官选举将于5月8日举行，由一个选举委员会选出新任特首。去年选出的选委会有1488人，大约占香港人口的0.02%。

忠于北京的香港政府高层人士，以及房地产等行业的几名亿万富翁，本周都对李家超表达了支持。

香港地产商恒基兆业联席主席李家诚说，李家超是一个“有经验、有勇气和爱国的候选人”。

与五年前三位候选人之间的激烈竞争相比，香港民众李家超的独角戏缺乏兴趣。

忠于北京的香港政府高层人士试图淡化人们对“一人竞选”模式的批评。

全国人大代表谭惠珠本周早些时候在一个广播节目中说，“由一个人竞选（行政长官）并不意味着我们的选择更少。”
 

（法新社）

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