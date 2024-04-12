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德中关系全景观看“习马会”俄罗斯入侵乌克兰

李宥臻

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李宥臻 的精选报道

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《基本法》第23条上路，台湾人还想去香港吗？

香港《基本法》第23条在3月23日正式生效，对于来自各界的批评，港府多次强调市民毋须担心。DW在台北街头询问不同世代的台湾人：如今的香港对他们是否还有吸引力？对于香港的今昔光景又怎么想？
政治2024年3月26日05:27 分钟
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台湾年轻人怎么看美国推TikTok禁令？

美国试图立法要求TikTok跟字节跳动分家，否则将全面禁用，被中国批评是在“任意打压别国的优秀企业”。台湾有大约520万位TikTok用户，其中多数都是不到30岁的国高中、大学生，他们平常都在看什么内容？会担心TikTok在台湾被禁吗？
政治2024年3月22日03:51 分钟
缅北和妙瓦底合计至少有高达1000座园区，正在以每天超过10万人的规模执行电信诈骗。图为KK园区空拍。

联手泰国打诈 中国自妙瓦底遣返近千人

今年初，DW接连发布了英文、中文版的纪录片，针对KK园区进行调查，揭露园区内的残酷行径，以及幕后黑手来自中国黑帮。2月29日，当地诈骗园区释放了上千名诈骗工作者，其中绝大多数是中国人。他们的命运如何？
政治2024年3月1日
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2022年中国国家主席习近平在人民大会堂接见德国总理肖尔茨。这是肖尔茨任内第一次出访中国。

肖尔茨将率德企访华 专家：掩盖不了分歧

肖尔茨将率德企访华 专家：掩盖不了分歧

德国总理肖尔茨13日将率一批顶尖企业代表前往中国，并预计在访程最后一天与习近平会晤。这将是柏林继去年发布“对华战略”后，德中两国领导人首度实体会面。藉此机会，他们分别想和对方谈什么？
政治2024年4月12日
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台湾名列东亚最幸福之地，民众有感吗？

台湾名列东亚最幸福之地，民众有感吗？

联合国2024世界幸福报告出炉，在超过140个国家与地区中，台湾名列第31，亚洲第二，仅次于新加坡 。同时，台湾也超越日韩、中国大陆和香港，成为东亚第一幸福。DW在台北街访，询问当地及外地人，他们认为台湾人幸福吗？
文化2024年4月2日05:44 分钟
2014年3月18日，台湾爆发太阳花学运，学生占领立法院议场。（资料照）

太阳花学运十年后 台湾年轻人仍有感吗？

太阳花学运十年后 台湾年轻人仍有感吗？

十年前，太阳花运动席卷全台， 当年的学运领袖打破上一辈眼中“草莓族”的形象，发起抗争、投身政坛。 如今，随著北京对台军事威胁加大，他们对“更年轻的一代”却感到担忧。
政治2024年3月18日
在缅甸诈骗园区内，每个诈骗人员都将遭到严格监控，被要求在社交平台上与陌生人建立信任、进行投资诈骗。

电诈案“猪仔”返国获罪 家属乞求中国公安重审

电诈案“猪仔”返国获罪 家属乞求中国公安重审

遭到诱拐、被迫在缅甸从事诈骗工作的中国人，在好不容易重返家园后却可能因罪入狱，从受害者变成加害者。这背后的原因是什么？DW采訪幸存者母亲及救援志工，一窥在中国当前执法体制之下，这些家庭的无奈和无助。
政治2024年2月2日
台湾农渔业经常成为中国经济胁迫的主要目标。2022年，继石斑鱼之后，中国海关总署在宣布禁止台湾秋刀鱼、鱿鱼和午仔鱼等产品入关。

中国经济胁迫加剧 对台湾大选结果有何影响？

中国经济胁迫加剧 对台湾大选结果有何影响？

台湾总统大选前夕，中国一方面中止ECFA关税优惠、打击化工产业，另一方面又重新开放石斑鱼进口，遭批“以商逼政”、介入台湾选举。 DW访问业界代表及专家，谈北京的经济胁迫策略在近年来有何变化，对选情实际影响几何？
政治2024年1月12日
今年9月拍摄的卫星地图；位于泰缅边境的KK园区清晰可见，且持续扩建中。

妙瓦底诈骗园区：为何不见中国重拳打击？

妙瓦底诈骗园区：为何不见中国重拳打击？

缅北地方武装部队日前以“清剿诈骗园区”为由发动叛乱，中国也藉机遣返大批诈骗犯，多地出现成群嫌犯被押送的场面。与此同时，位于缅东、KK园区所在的妙瓦底，为何不见动静？
政治2023年12月19日
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