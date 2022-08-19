李兰娟：合适的时候新冠将回归乙类传染病管理

（德国之声中文网）中国工程院院士、传染病学专家李兰娟近日在接受中国媒体采访时说：“随着防控措施逐渐到位，新冠病毒对人们生活的影响肯定会越来越小。”她说：“新冠将在合适的时候，回归乙类传染病管理，但从甲类管理向乙类管理转变，需要专家全面评估，结合病毒对人类健康的危害，病毒未来发展趋势，以及病毒对人类经济生活造成的影响等综合分析。”

《中华人民共和国传染病防治法》将传染病分为甲类、乙类和丙类。

2020年1月，中国国家卫生健康委员会将新型冠状病毒感染的肺炎定为“乙类甲管”，即乙类传染病按照甲类传染病的预防控制措施进行管理。这意味着中国各地、各部门和各级各类医疗卫生机构可以依法采取发热病人筛查、确诊和疑似病例的隔离治疗、密切接触者隔离医学观察，以及其他更加严格的防控措施，有效控制疫情扩散蔓延。

中国疾病预防控制中心官方网页上列出的乙类传染病包括新型冠状病毒肺炎、艾滋病、结核病、病毒性肝炎、人感染H7N9禽流感、梅毒、麻疹、脊髓灰质炎等总共25种。被列为甲类传染病的是鼠疫和霍乱两种。

中国国家疾病预防控制局公布的今年7月中国大陆地区总共报告法定传染病1174894例，死亡2003人。其中，甲类传染病中鼠疫报告发病1例，霍乱报告发病10例，无死亡病例报告。乙类传染病中传染性非典型肺炎、脊髓灰质炎、人感染高致病性禽流感和人感染H7N9禽流感无发病、死亡报告，其余23种乙类传染病共报告发病301292例，报告死亡1996人。报告发病数居前5位的病种依次为病毒性肝炎、肺结核、梅毒、布病以及淋病，占乙类传染病报告病例总数的93%。新型冠状病毒肺炎确诊病例中无死亡病例报告。

中国媒体报道称，目前由于新冠病毒隐性感染病例数量多，传播能力更强，重病及致死率虽然较初期明显下降，但中国之外的国家和地区数据仍不容乐观，所以中国卫健委并未下调新型冠状病毒肺炎的管理级别，依旧定为“甲管”级别。

但是疫情持续已经接近三年，由于中国官方采取极为严格的“动态清零”政策，中国很多城市经历了一轮又一轮的全员核酸，居家办公，静默管理，对经济造成明显的冲击，民众不满“动态清零”政策的声音也越来越多。

“清零”政策对于中国经济意味着什么？

世卫组织：新冠大流行疫情仍然构成国际关注的突发公共卫生事件

7月初，世卫组织突发事件委员会公布的第十二次会议报告指出，新冠大流行仍然符合不同寻常事件的标准，继续对全世界人民的健康产生不利影响，并且新冠病毒新变异株的出现和国际传播可能会带来甚至更大的健康影响。

委员会强调所有缔约国均需继续根据本国流行状况实行公共卫生和社会措施，并强调个人应继续采用有效的保护措施减少传播。

委员会建议在国家和全球监测计划中纳入自我检测和前哨监测方法，采用综合抽样策略，使用核酸扩增检测工具，并对基因组序列进行详细的深度调查。新型监测方法有助于更好地评估感染、疾病和病毒进化流行病学趋势以及卫生系统能力方面的趋势，有助于及时灵活调整公共卫生和社会措施。

委员会同时还建议，各缔约国应确定并弥补高危人群中的疫苗接种差距，以便在重症风险最高和暴露风险最高的人群、卫生工作者、老年人和其他重点人群中实现尽可能高的疫苗接种覆盖率。

新冠疫情和“清零”给中国社会带来的问题 经济增速放缓 根据亚洲开发银行今年4月发布的报告，继2021年中国经济出现复苏后，2022年和2023年中国的经济增长将会放缓。原因是中国国内需求低迷的情况仍未改善。与此同时，国际货币基金组织4月20日对中国今年的增长预期进一步下调至4.4%。这个数字远低于年初北京设下的5.5%目标。下调主因是中国抗疫采取强硬的清零政策、广泛封控影响经济活动，加上俄罗斯入侵乌克兰加剧了对中国经济的压力。

新冠疫情和“清零”给中国社会带来的问题 新冠康复者求职被歧视 近日一篇题为“我躲在上海虹桥的卫生间，不知道去哪”的文章在网络上引发热议。文章内容讲述了一名新冠康复者求职碰壁，被发现住在上海虹桥车站厕所卫生间，她表示“现在招工都不要感染过阳性的人”。对此，上海市政府表示也关注到相关情况，并指出劳动者依法享有平等就业和选择职业的权利，呼吁对新冠康复者给予更多的关心，“不能给他们贴标签，不在他们的工作生活中设槛，不能让他们生活在不该有的阴影下。”

新冠疫情和“清零”给中国社会带来的问题 年轻人失业率创新高 根据中国国家统计局6月中发布的最新经济指标数据，疫情冲击对就业的不利影响仍然持续。从总体失业率来看，5月份全国城镇调查失业率是5.9%，16-24岁年轻人的失业率是18.4%，比4月上升了0.2个百分点。另一方面，今年中国大学应届毕业生达1076万人，比2021年多出167万人，规模和增幅皆创下历史新高。中国国家统计局已表示，随着毕业生投入就业市场，可能进一步加重就业压力。

新冠疫情和“清零”给中国社会带来的问题 民众出行不便 在北京以“动态清零”为原则的防疫政策之下，中国希望最大程度地减少境外输入感染病例的风险，因此一直采取严格的出入境管理限制，旅客入境后还必须接受严格的隔离。而在中国境内，一旦发现确诊案例，就会立即实施大规模核酸检测和封控。外界预测，健康码和常态化核酸检测将成为中国大城市的防疫日常。

新冠疫情和“清零”给中国社会带来的问题 封城期间看病难、吃饭难 上海等城市曾经经历长达数周的隔离，不仅让许多居民面临收入损失、家庭分离，吃饭难、看病难也是让人发愁的问题。在疫情严控之下，民众抱怨民生物资匮乏，快递物流人力运力不足导致配送不及时，而民众看病就医的渠道也受到种种限制。西安封城期间，曾发生过孕妇因核酸检测有效期超时而在医院外等待过久不幸流产、心梗患者因无核酸检测被拒诊而不治身亡的事件。

新冠疫情和“清零”给中国社会带来的问题 防疫手段遭到滥用 河南银行储户健康码“绿转红” 中国在防疫期间引入“健康码“措施。对于各地居民来说，健康码已经成为日常生活中另一张身份证，只要健康码变成红色，通常就意味着相关人员感染新冠病毒或者是密切接触者，出行自由就要受到限制。日前在河南则发生了“天降红码”的状况。今年4月，一些村镇银行的储户发现无法使用网上业务，他们向监管机构提出投诉，要求取出自己的存款，但是始终未能获得答复。储户于是前往河南村镇银行取钱，却发现自己的健康码变红，从而被强制隔离或者限制出行，但他们的核酸检测都显示阴性。这起事件在网上引起热议，人们开始质疑，原本用于防疫的大数据是否遭到滥用，甚至成为“维稳”的工具。

新冠疫情和“清零”给中国社会带来的问题 社会管控进一步加剧 在过去两年半的疫情中，中国进一步缩紧对社会的管控。近日在天津市，有部分民众因为未按时参加核酸筛查，被以逃避核酸检测为由列入“失信名单”。旅美的中国人权律师滕彪认为，中国政府利用高科技与其他现代有效监控的技术，对公民社会进行全面的监视与控制，而在疫情期间，中国政府也累积了更多控制社会流动的经验，可以预期的是，即便疫情结束，这套防疫措施也会持续。

新冠疫情和“清零”给中国社会带来的问题 名人“润”了 富人想“润” 上海封城后，来自英文run的“润”一词成为中国的网络流行词。除了许多在上海的外国人在解封后逃离上海，连曾为中国的新冠防疫政策叫好的中国经济学家郎咸平也被指已举家从上海迁到香港。彭博社援引投资移民谘询公司Henley & Partners估计，由于严苛抗疫加上经济放缓，约有1万名中国富人正寻求离开中国。若他们移民成功，将从中国带走480亿美元。



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