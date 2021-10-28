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是中华人民共和国成立以来第七位总理。
李克强1955年7月17日生于安徽，1976年加入中国共产党，2013年当选中国国务院总理。“李克强经济学”的英文单词Likonomics由时任海外投行巴克莱亚洲首席经济学家黄益平提出，用来指李克强为中国制定的经济增长计划。
东南亚成为美中之间的战略战场，在美国总统拜登和中国总理李克强出席的线上东盟峰会，双方没有正面交锋，但烟硝味浓浓。
本周一，德国总理默克尔与中国总理李克强举行了告别会谈。德国政府新闻稿指出，由于疫情原因，会谈通过线上视频的方式举行，双方谈及德中双边合作和经济关系等话题。中方报道指出，北京期待德国新政府延续积极务实的对华政策。
10月1日是中华人民共和国72周年国庆，中国大陆和香港气氛大不相同。另一边的台湾则有港人带头组织抗议活动。十一当天，解放军军机密集绕台。习近平前一天则有一项特别行程。
郑州地铁五号线“7.20事件”的死者迎来了中国传统文化中的“头七”，也就是死者亡灵“回家”的日子。地方政府在阻碍民众悼念死者的同时，最高政治层发出了不同的声音。
中国工信部周五表示，将做好大宗商品保供稳价巩固走，坚决打击恶意炒作、哄抬价格等行为。中国总理李克强也曾在本周“拍桌”要求彻查倒卖大宗商品等违法行为。
中国国务院表示，要保障大宗商品供给，遏制其价格不合理上涨，要求保供稳价。结果相关商品价格与股价狂泻。为什么要这么做呢?
周三举行的德中政府磋商期间，德国总理默克尔谈及了中国的人权状况，认为伙伴关系中“更应开诚布公地提出批评”，而中国总理李克强则表示“中国内政不容干涉”。
4月28日，德中第六次政府级磋商以视频会议方式开始举行。德国总理默克尔在开幕致辞时，呼吁德中双方加强在抗击疫情方面的合作，同时也对中国的人权现状提出了开诚布公的批评。
有评论认为，在“新时代”的逻辑下，北京可能会希望彻底让香港“脱胎换骨”，在社会、经济、文化各方面消除当前反对派的动员和再生产能力，实现一种“有香港特色的一国两制”成功模式，目前的政制改造充其量是一种“前期准备”。
特朗普暗示会卷土重来。亚裔女性第一次抱得“金球”。两会、疫苗、孟晚舟和缅甸都是这周的关键词。我们用七张图告诉您这一周以来的大事。
就在外界关注世界疫情下，北京会否做出比较保守的经济增速估计，但看起来这个世界第二大经济体依旧有信心能够重振雄风。
除了强调抗疫与经济发展外，中国国务院总理李克强在周五召开的中国人大会议上重申会阻止外国干预港澳事务，并称中国坚持「独立自主的和平外交政策」。
香港特首每年赴北京述职是回归后不成文惯例，今年林郑也排开行程准备上京，却临时被北京通知押后行程，打破香港回归后惯例。
今年是习近平在十八大确定的脱贫攻坚收官之年及全面建成小康社会目标的实现之年。中国央视本周一报道，贵州省最后9个贫困县正式退出贫困县序列，标志着“全国脱贫攻坚目标任务已经完成”。
中国政府总理李克强8月20日前往重庆灾区勘察灾情，主要官媒并未报道他的此次行程。而习近平在安徽视察的消息，得到各大官媒的突出渲染。
据欧盟委员会主席冯德莱恩透露，周一的欧中领导人“远程峰会”上，双方既谈了经贸话题，也“非常直接地”谈及了香港问题。她表示，欧中投资协议的谈判进度落后于原定计划。中国总理李克强则在峰会上强调，中欧双方“合作远大于竞争”。
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