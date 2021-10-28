墙外文摘：香港特色的一国两制

有评论认为，在“新时代”的逻辑下，北京可能会希望彻底让香港“脱胎换骨”，在社会、经济、文化各方面消除当前反对派的动员和再生产能力，实现一种“有香港特色的一国两制”成功模式，目前的政制改造充其量是一种“前期准备”。