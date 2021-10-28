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李克强

是中华人民共和国成立以来第七位总理。

李克强1955年7月17日生于安徽，1976年加入中国共产党，2013年当选中国国务院总理。“李克强经济学”的英文单词Likonomics由时任海外投行巴克莱亚洲首席经济学家黄益平提出，用来指李克强为中国制定的经济增长计划。

STYLELOCATIONU.S President Joe Biden takes part in the virtual US - ASEAN Summit from the South Court Auditorium in the Eisenhower Executive Office Building at the White House, October 26, 2021 in Washington, D.C. Washington United States of America - ZUMAp138 20211026_zaa_p138_001 Copyright: xAdamxSchultz/WhitexHousex

拉拢东盟领导人 拜登联日澳出招抗中 28.10.2021

东南亚成为美中之间的战略战场，在美国总统拜登和中国总理李克强出席的线上东盟峰会，双方没有正面交锋，但烟硝味浓浓。
(COMBO) This combination created on June 11, 2020 of file pictures shows Germany's Chancellor Angela Merkel (L, at the European Union Headquarters in Brussels on October 17, 2019) and Chinese Premier Li Keqiang (also at the EU headquarters in Brussels on April 9, 2019). - German Chancellor Angela Merkel is holding a video conference with Chinese Premier Li Keqiang on June 11, 2020. (Photos by ARIS OIKONOMOU and JOHN THYS / AFP) (Photo by ARIS OIKONOMOU,JOHN THYS/AFP via Getty Images)

默克尔周一与李克强举行了告别会谈 18.10.2021

本周一，德国总理默克尔与中国总理李克强举行了告别会谈。德国政府新闻稿指出，由于疫情原因，会谈通过线上视频的方式举行，双方谈及德中双边合作和经济关系等话题。中方报道指出，北京期待德国新政府延续积极务实的对华政策。
Fireworks explode over Tiananmen Square as performers take part in the evening gala marking the 70th founding anniversary of People's Republic of China, on its National Day in Beijing, China October 1, 2019. REUTERS/Jason Lee/File Photo SEARCH GLOBAL POY FOR THIS STORY. SEARCH REUTERS POY FOR ALL BEST OF 2019 PACKAGES. TPX IMAGES OF THE DAY.

中国十一国庆疯出游 香港八千警力大维稳 01.10.2021

10月1日是中华人民共和国72周年国庆，中国大陆和香港气氛大不相同。另一边的台湾则有港人带头组织抗议活动。十一当天，解放军军机密集绕台。习近平前一天则有一项特别行程。
Flowers placed as tributes are seen in front of a subway station in memory of flood victims in Zhengzhou, China's central Henan province on July 27, 2021. (Photo by STR / AFP) / China OUT

黄色挡板　挡不住郑州洪灾死者迎来“头七” 27.07.2021

郑州地铁五号线“7.20事件”的死者迎来了中国传统文化中的“头七”，也就是死者亡灵“回家”的日子。地方政府在阻碍民众悼念死者的同时，最高政治层发出了不同的声音。
SHENZHEN, CHINA - AUGUST 21: Aerial view of containers sitting stacked at the Yantian International Container Terminals on August 21, 2020 in Shenzhen, Guangdong Province of China. PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY Copyright: xVCGx CFP111296043768

中国再出重拳稳定大宗商品价格 17.07.2021

中国工信部周五表示，将做好大宗商品保供稳价巩固走，坚决打击恶意炒作、哄抬价格等行为。中国总理李克强也曾在本周“拍桌”要求彻查倒卖大宗商品等违法行为。

24.12.2019 *** China's Premier Li Keqiang speaks at the trilateral leaders' meeting between China, South Korea and Japan in Chengdu, China's Sichuan province Tuesday, Dec. 24, 2019.(Wang Zhao/Pool Photo via AP)

李克强出手 中国大宗商品价格暴跌 21.05.2021

中国国务院表示，要保障大宗商品供给，遏制其价格不合理上涨，要求保供稳价。结果相关商品价格与股价狂泻。为什么要这么做呢?
The German and Chinese flags fly prior to the arrival of Prime Minister Li Keqiang for talks at the Chancellery in Berlin on May 31, 2017. / AFP PHOTO / Odd ANDERSEN (Photo credit should read ODD ANDERSEN/AFP via Getty Images)

德语媒体：双赢互惠的德中关系已经成为历史 29.04.2021

周三举行的德中政府磋商期间，德国总理默克尔谈及了中国的人权状况，认为伙伴关系中“更应开诚布公地提出批评”，而中国总理李克强则表示“中国内政不容干涉”。
German Chancellor Angela Merkel and Chinese Premier Li Keqiang attend virtual talks as part of the Sixth German-Chinese Government Consultations, in Berlin, Germany April 28, 2021. REUTERS/Michele Tantussi/Pool

德语媒体：伙伴关系应包含坦诚批评 28.04.2021

4月28日，德中第六次政府级磋商以视频会议方式开始举行。德国总理默克尔在开幕致辞时，呼吁德中双方加强在抗击疫情方面的合作，同时也对中国的人权现状提出了开诚布公的批评。
A supporter holds a sign with photos of pro-democracy activists while queuing up for the court hearing over national security law outside West Kowloon Magistrates' Courts, in Hong Kong, China March 1, 2021. REUTERS/Tyrone Siu

墙外文摘：香港特色的一国两制 14.03.2021

有评论认为，在“新时代”的逻辑下，北京可能会希望彻底让香港“脱胎换骨”，在社会、经济、文化各方面消除当前反对派的动员和再生产能力，实现一种“有香港特色的一国两制”成功模式，目前的政制改造充其量是一种“前期准备”。
*** Dieses Bild ist fertig zugeschnitten als Social Media Snack (für Facebook, Twitter, Instagram) im Tableau zu finden: Fach „Images“ —> Weltspiegel/Bilder des Tages *** 28.02.21 *** Former U.S. President Donald Trump speaks at the Conservative Political Action Conference in Orlando, Florida, U.S. February 28, 2021. REUTERS/Joe Skipper

七张图看一周大事 07.03.2021

特朗普暗示会卷土重来。亚裔女性第一次抱得“金球”。两会、疫苗、孟晚舟和缅甸都是这周的关键词。我们用七张图告诉您这一周以来的大事。
--FILE--View of the Port of Tianjin along the bank of Hai River or Haihe River in Tianjin, China, 5 April 2015. Chengdu has the most successful economy of any mainland Chinese city, a US-based think tank has concluded after looking at such factors as job growth, foreign investment and high-value-added industries. Shanghai and Tianjin came second and third respectively, while Beijing landed hard in 13th place in the rankings by the Milken Institute. Chengdu, the capital of Sichuan province, was singled out for its human capital, central government support, established industries in high-end aerospace and aircraft design, and a more recently developed electronics manufacturing sector, according to the institute.

人大看点：中国经济增速目标6%以上 05.03.2021

就在外界关注世界疫情下，北京会否做出比较保守的经济增速估计，但看起来这个世界第二大经济体依旧有信心能够重振雄风。
05.03.2021 Chinese Premier Li Keqiang delivers a speech during the opening session of China's National People's Congress (NPC) at the Great Hall of the People in Beijing, Friday, March 5, 2021. (AP Photo/Andy Wong)

李克强：遏制外部干预港澳 坚持独立自主外交 05.03.2021

除了强调抗疫与经济发展外，中国国务院总理李克强在周五召开的中国人大会议上重申会阻止外国干预港澳事务，并称中国坚持「独立自主的和平外交政策」。
16.12.2019 *** In this photo provided by Hong Kong Government Information ServicesChinese President Xi Jinping, right, shakes hands with Hong Kong Chief Executive Carrie Lam in Beijing, China, Monday, Dec. 16, 2019. Chinese President Xi Jinping has said Hong Kong has faced its grimmest and most complex year since the former British colony was returned to China, before reiterating his support for the semi-autonomous city's leader. (Hong Kong Government Information Services via AP) |

香港回归后首次破例 北京押后林郑述职 15.12.2020

香港特首每年赴北京述职是回归后不成文惯例，今年林郑也排开行程准备上京，却临时被北京通知押后行程，打破香港回归后惯例。
(171218) -- QIANDONGNAN, Dec. 18, 2017 -- Farmers transport harvested navel oranges in Rongjiang County, southwest China s Guizhou Province, Dec. 17, 2017. Oranges farms in Rongjiang entered the harvest season recently. ) (wyo) CHINA-GUIZHOU-WINTER-ORANGE HARVEST (CN) ZhangxHui PUBLICATIONxNOTxINxCHN

离官宣建成小康只差一步——中国称所有贫困县脱贫 24.11.2020

今年是习近平在十八大确定的脱贫攻坚收官之年及全面建成小康社会目标的实现之年。中国央视本周一报道，贵州省最后9个贫困县正式退出贫困县序列，标志着“全国脱贫攻坚目标任务已经完成”。

重庆城区被淹 李克强视察遭官媒冷遇 21.08.2020

中国政府总理李克强8月20日前往重庆灾区勘察灾情，主要官媒并未报道他的此次行程。而习近平在安徽视察的消息，得到各大官媒的突出渲染。
European Council President Charles Michel, left, speaks with Chinese Premier Li Keqiang, on screen, during an EU-China summit, in video conference format, at the European Council in Brussels, Monday, June 22, 2020. (Yves Herman, Pool Photo via AP) |

欧中视频峰会成果寥寥 触及香港议题 22.06.2020

据欧盟委员会主席冯德莱恩透露，周一的欧中领导人“远程峰会”上，双方既谈了经贸话题，也“非常直接地”谈及了香港问题。她表示，欧中投资协议的谈判进度落后于原定计划。中国总理李克强则在峰会上强调，中欧双方“合作远大于竞争”。
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