李克强闭口不提“清零” 反对“大水漫灌”

（德国之声中文网）据新华社报道，中国国务院总理李克强7月20日在人民大会堂出席了世界经济论坛全球企业家视频特别对话。他表示，当前国际地区形势深刻复杂演变，各种挑战和不确定因素明显增多。今年二季度，中国经济受新一轮疫情等超预期因素冲击，下行压力陡然加大。

此次世界经济论坛全球企业家视频特别对话由论坛主席施瓦布主持，来自50多个国家的近400位企业家参加。关注话题涵盖压力下的经济发展、气候保护、粮食安全和物种多样化保护等等。李克强在对话中不忘援引国家主席习近平今年早些时候在世界经济论坛视频会议的演讲中的表态，即：中国将坚定不移推进改革开放。中国官媒《人民日报》于19日在头版次要显眼的位置预告了李克强即将出席世界经济论坛全球企业家视频特别对话的消息。而当天该报头条的消息是“习近平向全球重要农业文 化 遗 产 大 会 致 贺 信”。

走出习近平阴影？

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李克强于今年两会期间宣布，这是他的最后一年总理任期。近来随著他的动态受到媒体关注，有分析认为他正在“走出习近平阴影”。

今年5月中旬，李克强在考察云南大学时与现场大量人员同样不戴口罩的情景引发了广泛关注。之后， 李克强5月25日召开“全国稳住经济大盘电视电话会议”，与会规模达10万人。会议上，同样不戴口罩的李克强呼吁采取更多措施稳定中国经济。

几乎同一时间，《华尔街日报》发文表示：多年来，作为中国政坛二把手的国务院总理李克强一直被国家主席习近平边缘化。如今，李克强正凭借自身影响力重新活跃起来，成为中国政府高层近十年未见的一股潜在制衡力量。

报道援引政府官员和接近决策层的顾问称，在中国陷入近年来最严重的经济困境之际，李克强正在发挥作用，力促习近平回调一些引导中国远离西式资本主义并部分导致中国经济放缓的措施。

但报道也同时指出：在中国不透明的政治体系中，很难衡量李克强获得了多少支持。据接近决策层的人士说，李克强的举动得到一些中共官员的支持，后者担心习近平对根植于毛泽东社会主义愿景的意识形态抱有过度执念，而非优先考虑旨在确保经济增长的实际措施。

李克强2022年5月19日考察昆明

两次强调不搞“大水漫灌”

在7月20日世界经济论坛上的最新讲话中，李克强两次强调在经济政策上坚持不搞“大水漫灌”的概念。表示中国4月份主要经济指标虽然深度下跌，但是中国政府“果断应对、及时调控，把稳增长放在更加突出的位置，坚持不搞‘大水漫灌’，推动原定政策靠前发力”。

李克强在讲话中第二次提及“大水漫灌”，是肯定新冠疫情爆发以来，中国的宏观经济调控政策。他指出：“2020年以来，我们在应对新冠疫情等重大冲击中实行的政策在规模上是合理的，没有‘大水漫灌’，也为防通胀创造了条件。”

他也表示，“不会为了过高增长目标而出台超大规模刺激措施、超发货币、预支未来。”

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“上海和宁夏都没有想到会有这一天”

从现实的角度来看，中国的清零政策已经成为维护稳定经济发展一大阻碍。

李克强本人也很少在公开场合对习近平不断强调的“动态清零”政策表示过支持。在今年3月两会上的年政府工作报告中，李克强没有一次提及“清零”或者“动态清零”的概念。

根据中国国家统计局公布的最新数字，2022年上半年各省份GDP增速排行榜上，实施或者曾经实施过严格清零防疫政策的地区排名靠后。上海以-5.7%的降速倒数第二。另外包括北京(0.7%)、江苏(1.6%)、广东(2.0%)、浙江(2.5%)的GDP贡献大户纷纷位于榜单末位。荣登榜首的是宁夏（5.3%）、山西（5.2%）、江西（4.9%）和新疆（4.9%）。对此，中国社媒上流行的一句评论是：“上海和宁夏都没有想到会有这一天”。

而中国最新的又一轮封锁措施，更是引发了外界对中国经济的担忧。日本银行野村证券的分析师周一在一份报告中写道，目前有41个城市的约2.64亿人处于完全或部分封锁或其他措施之下。与上周是31个城市的2.47亿人相比有所增加。

周二，中国国家卫健委报告了699例新的国内传播感染病例，其中包括首都北京的病例。大约三分之一新病例在甘肃省，省会兰州当局延长了400万居民中部分人的临时封锁。《纽约时报》对此援引专家意见报道称：“随着新的新冠病毒变异株变得更具传播性，中国的清零政策将越来越难以维持。”

在平衡防疫政策和经济发展的问题上，李克强在世界经济论坛上的最新讲话中宣示了自己的决心。他表示：“中国有1.6亿多户市场主体，人民勤劳智慧，这是经济发展最大韧性和底气所在。”中国政府“将全面贯彻新发展理念，高效统筹疫情防控和经济社会发展，调动各方面积极性，坚持发展是解决中国一切问题的基础和关键”。

新冠疫情和“清零”给中国社会带来的问题 经济增速放缓 根据亚洲开发银行今年4月发布的报告，继2021年中国经济出现复苏后，2022年和2023年中国的经济增长将会放缓。原因是中国国内需求低迷的情况仍未改善。与此同时，国际货币基金组织4月20日对中国今年的增长预期进一步下调至4.4%。这个数字远低于年初北京设下的5.5%目标。下调主因是中国抗疫采取强硬的清零政策、广泛封控影响经济活动，加上俄罗斯入侵乌克兰加剧了对中国经济的压力。

新冠疫情和“清零”给中国社会带来的问题 新冠康复者求职被歧视 近日一篇题为“我躲在上海虹桥的卫生间，不知道去哪”的文章在网络上引发热议。文章内容讲述了一名新冠康复者求职碰壁，被发现住在上海虹桥车站厕所卫生间，她表示“现在招工都不要感染过阳性的人”。对此，上海市政府表示也关注到相关情况，并指出劳动者依法享有平等就业和选择职业的权利，呼吁对新冠康复者给予更多的关心，“不能给他们贴标签，不在他们的工作生活中设槛，不能让他们生活在不该有的阴影下。”

新冠疫情和“清零”给中国社会带来的问题 年轻人失业率创新高 根据中国国家统计局6月中发布的最新经济指标数据，疫情冲击对就业的不利影响仍然持续。从总体失业率来看，5月份全国城镇调查失业率是5.9%，16-24岁年轻人的失业率是18.4%，比4月上升了0.2个百分点。另一方面，今年中国大学应届毕业生达1076万人，比2021年多出167万人，规模和增幅皆创下历史新高。中国国家统计局已表示，随着毕业生投入就业市场，可能进一步加重就业压力。

新冠疫情和“清零”给中国社会带来的问题 民众出行不便 在北京以“动态清零”为原则的防疫政策之下，中国希望最大程度地减少境外输入感染病例的风险，因此一直采取严格的出入境管理限制，旅客入境后还必须接受严格的隔离。而在中国境内，一旦发现确诊案例，就会立即实施大规模核酸检测和封控。外界预测，健康码和常态化核酸检测将成为中国大城市的防疫日常。

新冠疫情和“清零”给中国社会带来的问题 封城期间看病难、吃饭难 上海等城市曾经经历长达数周的隔离，不仅让许多居民面临收入损失、家庭分离，吃饭难、看病难也是让人发愁的问题。在疫情严控之下，民众抱怨民生物资匮乏，快递物流人力运力不足导致配送不及时，而民众看病就医的渠道也受到种种限制。西安封城期间，曾发生过孕妇因核酸检测有效期超时而在医院外等待过久不幸流产、心梗患者因无核酸检测被拒诊而不治身亡的事件。

新冠疫情和“清零”给中国社会带来的问题 防疫手段遭到滥用 河南银行储户健康码“绿转红” 中国在防疫期间引入“健康码“措施。对于各地居民来说，健康码已经成为日常生活中另一张身份证，只要健康码变成红色，通常就意味着相关人员感染新冠病毒或者是密切接触者，出行自由就要受到限制。日前在河南则发生了“天降红码”的状况。今年4月，一些村镇银行的储户发现无法使用网上业务，他们向监管机构提出投诉，要求取出自己的存款，但是始终未能获得答复。储户于是前往河南村镇银行取钱，却发现自己的健康码变红，从而被强制隔离或者限制出行，但他们的核酸检测都显示阴性。这起事件在网上引起热议，人们开始质疑，原本用于防疫的大数据是否遭到滥用，甚至成为“维稳”的工具。

新冠疫情和“清零”给中国社会带来的问题 社会管控进一步加剧 在过去两年半的疫情中，中国进一步缩紧对社会的管控。近日在天津市，有部分民众因为未按时参加核酸筛查，被以逃避核酸检测为由列入“失信名单”。旅美的中国人权律师滕彪认为，中国政府利用高科技与其他现代有效监控的技术，对公民社会进行全面的监视与控制，而在疫情期间，中国政府也累积了更多控制社会流动的经验，可以预期的是，即便疫情结束，这套防疫措施也会持续。



（《华尔街时报》、《纽约时报》、新华社、《人民日报》等）

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