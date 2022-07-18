李克强闭口不提“清零” 反对“大水漫灌”

虽然“李升习降”的说法在政治体制不透明的中国无法得到任何证实。但中国总理李克强确实于二十大召开前在官媒频繁亮相，也闭口不提“清零”。同时在本周三的一次国际会议上，他两次提出不搞“大水漫灌”的概念。
（德国之声中文网）据新华社报道，中国国务院总理李克强7月20日在人民大会堂出席了世界经济论坛全球企业家视频特别对话。他表示，当前国际地区形势深刻复杂演变，各种挑战和不确定因素明显增多。今年二季度，中国经济受新一轮疫情等超预期因素冲击，下行压力陡然加大。
此次世界经济论坛全球企业家视频特别对话由论坛主席施瓦布主持，来自50多个国家的近400位企业家参加。关注话题涵盖压力下的经济发展、气候保护、粮食安全和物种多样化保护等等。李克强在对话中不忘援引国家主席习近平今年早些时候在世界经济论坛视频会议的演讲中的表态，即：中国将坚定不移推进改革开放。中国官媒《人民日报》于19日在头版次要显眼的位置预告了李克强即将出席世界经济论坛全球企业家视频特别对话的消息。而当天该报头条的消息是“习近平向全球重要农业文 化 遗 产 大 会 致 贺 信”。
李克强于今年两会期间宣布，这是他的最后一年总理任期。近来随著他的动态受到媒体关注，有分析认为他正在“走出习近平阴影”。
今年5月中旬，李克强在考察云南大学时与现场大量人员同样不戴口罩的情景引发了广泛关注。之后， 李克强5月25日召开“全国稳住经济大盘电视电话会议”，与会规模达10万人。会议上，同样不戴口罩的李克强呼吁采取更多措施稳定中国经济。
几乎同一时间，《华尔街日报》发文表示：多年来，作为中国政坛二把手的国务院总理李克强一直被国家主席习近平边缘化。如今，李克强正凭借自身影响力重新活跃起来，成为中国政府高层近十年未见的一股潜在制衡力量。
报道援引政府官员和接近决策层的顾问称，在中国陷入近年来最严重的经济困境之际，李克强正在发挥作用，力促习近平回调一些引导中国远离西式资本主义并部分导致中国经济放缓的措施。
但报道也同时指出：在中国不透明的政治体系中，很难衡量李克强获得了多少支持。据接近决策层的人士说，李克强的举动得到一些中共官员的支持，后者担心习近平对根植于毛泽东社会主义愿景的意识形态抱有过度执念，而非优先考虑旨在确保经济增长的实际措施。
在7月20日世界经济论坛上的最新讲话中，李克强两次强调在经济政策上坚持不搞“大水漫灌”的概念。表示中国4月份主要经济指标虽然深度下跌，但是中国政府“果断应对、及时调控，把稳增长放在更加突出的位置，坚持不搞‘大水漫灌’，推动原定政策靠前发力”。
李克强在讲话中第二次提及“大水漫灌”，是肯定新冠疫情爆发以来，中国的宏观经济调控政策。他指出：“2020年以来，我们在应对新冠疫情等重大冲击中实行的政策在规模上是合理的，没有‘大水漫灌’，也为防通胀创造了条件。”
他也表示，“不会为了过高增长目标而出台超大规模刺激措施、超发货币、预支未来。”
从现实的角度来看，中国的清零政策已经成为维护稳定经济发展一大阻碍。
李克强本人也很少在公开场合对习近平不断强调的“动态清零”政策表示过支持。在今年3月两会上的年政府工作报告中，李克强没有一次提及“清零”或者“动态清零”的概念。
根据中国国家统计局公布的最新数字，2022年上半年各省份GDP增速排行榜上，实施或者曾经实施过严格清零防疫政策的地区排名靠后。上海以-5.7%的降速倒数第二。另外包括北京(0.7%)、江苏(1.6%)、广东(2.0%)、浙江(2.5%)的GDP贡献大户纷纷位于榜单末位。荣登榜首的是宁夏（5.3%）、山西（5.2%）、江西（4.9%）和新疆（4.9%）。对此，中国社媒上流行的一句评论是：“上海和宁夏都没有想到会有这一天”。
而中国最新的又一轮封锁措施，更是引发了外界对中国经济的担忧。日本银行野村证券的分析师周一在一份报告中写道，目前有41个城市的约2.64亿人处于完全或部分封锁或其他措施之下。与上周是31个城市的2.47亿人相比有所增加。
周二，中国国家卫健委报告了699例新的国内传播感染病例，其中包括首都北京的病例。大约三分之一新病例在甘肃省，省会兰州当局延长了400万居民中部分人的临时封锁。《纽约时报》对此援引专家意见报道称：“随着新的新冠病毒变异株变得更具传播性，中国的清零政策将越来越难以维持。”
在平衡防疫政策和经济发展的问题上，李克强在世界经济论坛上的最新讲话中宣示了自己的决心。他表示：“中国有1.6亿多户市场主体，人民勤劳智慧，这是经济发展最大韧性和底气所在。”中国政府“将全面贯彻新发展理念，高效统筹疫情防控和经济社会发展，调动各方面积极性，坚持发展是解决中国一切问题的基础和关键”。
（《华尔街时报》、《纽约时报》、新华社、《人民日报》等）
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