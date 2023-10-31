李克强遗体2日火化 不办公开追悼

据中国官媒周二发布的李克强丧礼的最新消息，这位前总理的遗体将于本周四在北京火化。李克强上周末突然去世后，中国民间舆论十分关注他的丧葬规格。截至目前，中国官方未公布治丧委员会名单。
（德国之声中文网）据官媒新华社10月31日凌晨发布的新闻通稿，中国前总理李克强的遗体将于11月2日在北京火化。为示悼念，11月2日，首都天安门、新华门、人民大会堂、外交部，各省、自治区、直辖市党委和政府所在地，香港特别行政区、澳门特别行政区，各边境口岸，对外海空港口，中国驻外使领馆将下半旗志哀。
官方未公布丧礼具体细节，仅称遗体于10月27日由专机从上海护送至北京。近日网传一则透露治丧安排的消息称，李克强的丧事将"从简"，"不开追悼会"，仅有小规模的"遗体送别"，而且不邀请京外同志（即北京以外的中共干部）、不邀请各国驻华使节、不安排外国人士参加。
依照惯例，中国在任和前任重要领导人的遗体告别仪式一般在火化前，在八宝山革命公墓举行。
李克强去世以来，中文网络上的讨论中一再被提及一个问题是，为什么迟迟没有公布治丧委员会名单，这与中共前领导人江泽民去世后的情形十分不同。
2022年11月30日江泽民去世后，新华社当日就公布了治丧委员会的名单。此后由该委员会发布3份公告，宣布了追悼活动的具体安排。
此外，去年11月江泽民逝世时，新闻和讣告同时发布，而李克強逝世的新闻和讣告间隔将近20小时。香港01的报道分析指，說这明李克强的逝世非常突然，中国官方事先并无准备。
在江泽民去世近一周后，他的追悼会2022年12月6日在北京人民大会堂举行。中共中央政治局常委全体参加，习近平致悼词，约5000人出席追悼大会。
江泽民治丧委员会此前发布的公告称，"按照我国惯例"，追悼会不邀请外国政府、政党和友好人士派代表团或代表来华参加悼念活动，但香港中联办、澳门中联办、驻外使领馆设灵堂，接待港澳地区和驻在国吊唁。
李克强的讣告称李为"中国共产党的优秀党员，久经考验的忠诚的共产主义战士，杰出的无产阶级革命家、政治家，党和国家的卓越领导人"，这一称号和2019年病逝的前总理李鹏相同。
新加坡《联合早报》援引分析人士预计，李克强的治丧规格也将仿照李鹏。2019年7月李鹏去世一周后，在北京八宝山公墓火化遗体，并按"正国级"规格举行送别仪式，包括习近平在内的全体政治局常委均出席。全国重要场所、边境口岸和中国驻外使领馆下半旗志哀。李鹏去世后，新华社也没有公布治丧委员会的名单。
（综合报道）
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