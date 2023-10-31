 李克强遗体2日火化 不办公开追悼 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 31.10.2023

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李克强遗体2日火化 不办公开追悼

据中国官媒周二发布的李克强丧礼的最新消息，这位前总理的遗体将于本周四在北京火化。李克强上周末突然去世后，中国民间舆论十分关注他的丧葬规格。截至目前，中国官方未公布治丧委员会名单。

在李克强的家乡合肥，民众自发悼念

在李克强的家乡合肥，民众自发悼念

（德国之声中文网）据官媒新华社10月31日凌晨发布的新闻通稿，中国前总理李克强的遗体将于11月2日在北京火化。为示悼念，11月2日，首都天安门、新华门、人民大会堂、外交部，各省、自治区、直辖市党委和政府所在地，香港特别行政区、澳门特别行政区，各边境口岸，对外海空港口，中国驻外使领馆将下半旗志哀。

官方未公布丧礼具体细节，仅称遗体于10月27日由专机从上海护送至北京。近日网传一则透露治丧安排的消息称，李克强的丧事将"从简"，"不开追悼会"，仅有小规模的"遗体送别"，而且不邀请京外同志（即北京以外的中共干部）、不邀请各国驻华使节、不安排外国人士参加。

依照惯例，中国在任和前任重要领导人的遗体告别仪式一般在火化前，在八宝山革命公墓举行。

  • 李克强逝世的消息传出后，在安徽定远李家祖屋和合肥李克强幼时故居（图）前往献花的人群络绎不绝，鲜花在街道上堆积如山。李克强1955年出生于合肥，在这里度过青少年时代，上世纪70年代作为“知识青年”在安徽凤阳县下乡“插队”。

    悼念李克强：民间自发、官方矜持

    合肥：故居前的花海

    李克强逝世的消息传出后，在安徽定远李家祖屋和合肥李克强幼时故居（图）前往献花的人群络绎不绝，鲜花在街道上堆积如山。李克强1955年出生于合肥，在这里度过青少年时代，上世纪70年代作为“知识青年”在安徽凤阳县下乡“插队”。

  • 在李克强去世当天的晚上，就有人就开始前往位于合肥红星路的李克强故居。由于现场人流不断，为了维持秩序和保护祭拜者安全，一些民众自发组成人链，将献花悼念的场地隔开。

    悼念李克强：民间自发、官方矜持

    故乡情结

    在李克强去世当天的晚上，就有人就开始前往位于合肥红星路的李克强故居。由于现场人流不断，为了维持秩序和保护祭拜者安全，一些民众自发组成人链，将献花悼念的场地隔开。

  • 河南省会郑州也出现不少悼念的人群和摆放的大量花束。1998年到2004年，李克强在河南省先后任省长、省委书记。1990年代河南的“血浆经济”导致艾滋病在该省一些农村泛滥，造成巨大的人道灾难，李克强在河南主政期间采取了一些补救、纾困措施。

    悼念李克强：民间自发、官方矜持

    郑州：主政之地

    河南省会郑州也出现不少悼念的人群和摆放的大量花束。1998年到2004年，李克强在河南省先后任省长、省委书记。1990年代河南的“血浆经济”导致艾滋病在该省一些农村泛滥，造成巨大的人道灾难，李克强在河南主政期间采取了一些补救、纾困措施。

  • 李克强的突然去世在中国社会引起了巨大震动，社交媒体的有关消息下大量网民留言哀悼。然而在中国的权力中心、李克强工作了16年的北京，当局加紧了安保管制。天安门广场依旧必须提前预约进入、中南海（图）附近，保安会提醒行人不得停留。

    悼念李克强：民间自发、官方矜持

    长安街：不得驻足

    李克强的突然去世在中国社会引起了巨大震动，社交媒体的有关消息下大量网民留言哀悼。然而在中国的权力中心、李克强工作了16年的北京，当局加紧了安保管制。天安门广场依旧必须提前预约进入、中南海（图）附近，保安会提醒行人不得停留。

  • 中国媒体统一转发官方对李克强逝世的讣告通稿。当天晚上的“新闻联播”节目中，这位前总理辞世的消息仅被放到第三位。社交媒体上，相关消息的评论区很快就被关闭或严格审核。在新浪微博上，只有经过认证的大v官博才能在“李克强同志逝世”的词条下发表新帖。

    悼念李克强：民间自发、官方矜持

    官媒：冷处理

    中国媒体统一转发官方对李克强逝世的讣告通稿。当天晚上的“新闻联播”节目中，这位前总理辞世的消息仅被放到第三位。社交媒体上，相关消息的评论区很快就被关闭或严格审核。在新浪微博上，只有经过认证的大v官博才能在“李克强同志逝世”的词条下发表新帖。

  • 中国社交媒体流传的一些截图显示，中国多所大学下达通知，严禁学生线上线下聚集悼念已故总理李克强。许多大学生在微博上表示，学校通知，至11月3日所有社团活动因故取消。李克强的母校北京大学29日在官方微博发文缅怀这位校友，不过学生的留言都被屏蔽。

    悼念李克强：民间自发、官方矜持

    校园：禁止集会

    中国社交媒体流传的一些截图显示，中国多所大学下达通知，严禁学生线上线下聚集悼念已故总理李克强。许多大学生在微博上表示，学校通知，至11月3日所有社团活动因故取消。李克强的母校北京大学29日在官方微博发文缅怀这位校友，不过学生的留言都被屏蔽。

  • 中央社报道，网路视频和图片显示，李克强的遗体27日从上海运至北京。香港《明报》称，按照正国级领导人丧葬规格，李克强遗体将于本周在北京八宝山革命公墓火化。独立时评人、作家蔡慎坤在X转发一则透露治丧安排的消息称，李克强的丧事将“从简”，甚至不开追悼会，仅有小规模的“遗体送别”。

    悼念李克强：民间自发、官方矜持

    等待告别

    中央社报道，网路视频和图片显示，李克强的遗体27日从上海运至北京。香港《明报》称，按照正国级领导人丧葬规格，李克强遗体将于本周在北京八宝山革命公墓火化。独立时评人、作家蔡慎坤在X转发一则透露治丧安排的消息称，李克强的丧事将“从简”，甚至不开追悼会，仅有小规模的“遗体送别”。


王军涛谈昔日校友李克强：他还是说了一些实话

治丧委员会呢？

李克强去世以来，中文网络上的讨论中一再被提及一个问题是，为什么迟迟没有公布治丧委员会名单，这与中共前领导人江泽民去世后的情形十分不同。

2022年11月30日江泽民去世后，新华社当日就公布了治丧委员会的名单。此后由该委员会发布3份公告，宣布了追悼活动的具体安排。

此外，去年11月江泽民逝世时，新闻和讣告同时发布，而李克強逝世的新闻和讣告间隔将近20小时。香港01的报道分析指，說这明李克强的逝世非常突然，中国官方事先并无准备。

在江泽民去世近一周后，他的追悼会2022年12月6日在北京人民大会堂举行。中共中央政治局常委全体参加，习近平致悼词，约5000人出席追悼大会。

江泽民治丧委员会此前发布的公告称，"按照我国惯例"，追悼会不邀请外国政府、政党和友好人士派代表团或代表来华参加悼念活动，但香港中联办、澳门中联办、驻外使领馆设灵堂，接待港澳地区和驻在国吊唁。

北京民众如何看待李克强去世？

李克强的讣告称李为"中国共产党的优秀党员，久经考验的忠诚的共产主义战士，杰出的无产阶级革命家、政治家，党和国家的卓越领导人"，这一称号和2019年病逝的前总理李鹏相同。

新加坡《联合早报》援引分析人士预计，李克强的治丧规格也将仿照李鹏。2019年7月李鹏去世一周后，在北京八宝山公墓火化遗体，并按"正国级"规格举行送别仪式，包括习近平在内的全体政治局常委均出席。全国重要场所、边境口岸和中国驻外使领馆下半旗志哀。李鹏去世后，新华社也没有公布治丧委员会的名单。

 

（综合报道）

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