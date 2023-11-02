 李克强遗体在京火化 天安门广场下半旗悼念 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 02.11.2023

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时政风云

李克强遗体在京火化 天安门广场下半旗悼念

中国前国务院总理李克强的遗体周四（11月2日）在北京火化。北京天安门广场下半旗悼念。经济学者、改革派政治人物李克强在今年3月刚刚从国务院总理的岗位卸任，上周五他在上海突发心脏病逝世，享年68岁。

天安门广场下半旗悼念突发心脏病逝世的前总理李克强。

天安门广场下半旗悼念突发心脏病逝世的前总理李克强。

（德国之声中文网）11月2日，包括习近平、李强、赵乐际、王沪宁、蔡奇、丁薛祥、李希、韩正在内的中共中央政治局七名常委在八宝山革命公墓参加前国务院总理李克强的遗体告别仪式。

新华社的报道中写道：“2日上午，八宝山革命公墓礼堂庄严肃穆，哀乐低回。正厅上方悬挂着黑底白字的横幅‘沉痛悼念李克强同志’，横幅下方是李克强同志的遗像。李克强同志的遗体安卧在鲜花翠柏丛中，身上覆盖着鲜红的中国共产党党旗。”

“上午9时许，习近平和夫人彭丽媛，李强、赵乐际、王沪宁、蔡奇、丁薛祥、李希、韩正等，在哀乐声中缓步来到李克强同志的遗体前肃立默哀，向李克强同志的遗体三鞠躬，并与李克强亲属一一握手，表示慰问。”前国家主席胡锦涛送花圈，对李克强逝世表示哀悼。

习近平参加李克强遗体送别仪式，慰问家属。

习近平参加李克强遗体送别仪式，慰问家属。

微博上与李克强相关的话题词条已经成为热搜话题，相关的点赞功能也部分被表达对逝者哀悼的“菊花”标志替代。大量中国网民在社交媒体上表达对李克强的哀思和悼念。很多人在网络上留言表示，“人民的好总理”，“一路走好”，“沉痛哀悼”……

李克强遗体告别仪式在八宝山举行

北京一名高姓市民在接受路透社记者采访时说，人民会永远铭记李克强总理为国家做出的贡献。他说：“可以说，他（李克强）为人民的生活、为生活水平的提高做出了巨大的贡献。 疫情期间总理总是冲在第一线。”

路透社指出，一些分析人士和外交官认为，随着习近平加强对经济政策制定的控制，李克强一度被视为共产党领导层的有力竞争者，但近年来却被边缘化。

北京市民在街头送别殡葬车。现场很多人高呼：“总理，一路走好。”

北京市民在街头送别殡葬车。现场很多人高呼：“总理，一路走好。”

上海市民张世军（音译）说，李克强被看作是脚踏实地的人，“为我们的人民贡献了很多，而且非常谦逊低调的一个人”。

包括星巴克在内的一些商业品牌也将其手机应用程序的界面换成黑色，以示对李克强逝世的哀悼。

北京一名24岁的律师说：“我还是有种不真实的感觉，因为他（李克强）是那么出色的一位总理，但现在却突然去世了。我感觉那么得难过，因为他年纪还不算太大呢。”

《纽约时报》在10月28日发表了关于李克强的文章。作者袁莉写道，对于中国人，“李克强去世激起了对他所代表的那个时代的怀念：那是一个经济前景更好、对私营企业更开明的时代。这样的反应显得极为刺目，表明了中国国内对习近平领导的不满”。

文章写道，李克强可能是中国历史上权力最小的总理。他的逝世所引发的悲痛反映了公众“对一个已被抛弃的改革与增长时代的失落情绪，以及生活在毛泽东以来作风最专制的领导人习近平治下的中国，人们所感受到的深切无力”。

“对许多中国人来说，李克强的去世让他们得以释放压抑已久的沮丧、愤怒和焦虑，这样的情绪源于他们认为习近平对经济处理不当。”文章提到，在社媒上被分享最多的内容是李克强承诺中国对外开放的大门将继续敞开的短视频，他说“黄河长江不会倒流”。

文章表示，对这些感到沮丧的中国人来说，拥有法律和经济学学位的李克强代表了上世纪90年代和本世纪初带领国家走出贫困的务实派技术官僚。“许多企业主和投资人都晒出了李克强在参观他们企业时留下的合影。他们怀念政府鼓励新产品和新商业模式的情景，称那是创业的黄金时代。‘他就这样突然离开了我们’，一位丁姓互联网商人写道。‘顺道带走的还有那黄金十年’。”

在他的家乡 人们排长队给李克强献花

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