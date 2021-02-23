 李克强：遏制外部干预港澳 坚持独立自主外交 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 05.03.2021

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李克强：遏制外部干预港澳 坚持独立自主外交

除了强调抗疫与经济发展外，中国国务院总理李克强在周五召开的中国人大会议上重申会阻止外国干预港澳事务，并称中国坚持「独立自主的和平外交政策」。

China Peking | Eröffnung Jahrestagung Volkskongress | Li Keqiang

中国国务院总理李克强3月5日向中国第13届全国人大四次会议进行政府工作报告。

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就在外界关注世界疫情下，北京会否做出比较保守的经济增速估计，但看起来这个世界第二大经济体依旧有信心能够重振雄风。

中国官媒4日公布的人大议程中，包含了各界关注的修改香港选举制度的议案。多家港媒报导指出，全国人大将扩大立法会与特首选委会的席次，确保「爱国者」占多数。

超过5000名政协和人大代表已聚集北京，参加本周开幕的两会。今年会议的中心议程包括审议通过十四五规划，勾画中国未来5年的发展方向。

中国每年一度的两会已经召开。从计划生育到严禁吸毒，从碳达峰到双循环，委员、代表们提出的哪些建议受到关注，哪些甚至冲上热搜榜？

本周五，中国的人大会议将在北京召开。经济转型将是本次会议的重要议题，中国领导层希望中国能在2035年超越美国，成为世界第一经济大国。

（德国之声中文网）中国国务院总理李克强在周五召开的中国人大会议上指出中国会「坚决防范和遏制外部势力干预港澳事务」，强调在外交上坚持「独立自主的和平外交政策」，与此同时，中国在国防上还会「大力支持国防和军队建设」。

在港澳议题上，李克强同往年提及要贯撤「一国两制」与「港人治港」的原则，只不过他今年特别强调会坚决阻止「外国势力干预」港澳事务; 台湾议题方面，他亦同往年坚持运用「一个中国原则」和「九二共识」推进两岸和平发展与统一，但今年他还强调会「完善保障台湾同胞福祉和在大陆享受同等待遇的制度和政策」。

李克强在报告中首要强调在过去不平凡一年中国的抗疫成果，该政府以「最大限度保护了人民生命安全和身体健康」，并在经济上取得令人民「满意」的成绩单。李克强今年提出经济增速目标为6%。

他说今年会确实增进民生福祉，包括推进疫苗的研制和免费接种丶保障农民工的工资能够即时足额支付丶优化和落实减税政策等。

他还特别讲述了中国的外交工作，指出中国要「坚持独立自主的和平外交政策，积极发展全球伙伴关系，推动构建新型国际关系和人类命运共同体。」他表示，中国会持续深化国际与地区合作，积极参与重大传染病防控的国际合作，共同应对全球性挑战。

在国防与军事建设方面，李克强赞扬人民军队对疫情防控的贡献，然今年因适逢中国建军100年，他们也将「统筹应对各方向各领域安全风险」以「提高」捍卫国家主权丶安全和发展利益的战略能力，并优化国防科技工业的布局。

此外，在民族区域自治制度丶宗教和海外侨胞工作方面，李克强除了强调会全面贯彻党的民族政策之外，也会积极引导宗教与社会主义社会的相互适应，同时说会维护海外侨胞的和归侨侨眷的合法权益。

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