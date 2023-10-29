 李克强逝世：高校严防学生聚集 合肥郑州民众哀悼 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 29.10.2023

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时政风云

李克强逝世：高校严防学生聚集 合肥郑州民众哀悼

据媒体报道以及网络信息，中国多所高校下达内部通知，要求确保校园安全稳定，严禁聚集哀悼已故总理李克强。与此同时，李克强的家乡安徽合肥以及他曾主政的河南郑州有不少民众献花悼念。

China Hefei | Trauer um den ehemaligen chinesischen Premier Li Keqiang

2023年10月28日晚，安徽合肥李克强生前故居，人们排队献花

（德国之声中文网）据网络流传的一些截图，中国多所大学下达通知，要求严禁学生线上线下聚集悼念已故总理李克强

一则据称是上海交通大学的截图显示，"交大党委办公室"10月27日发布通知，要求做好近期校园安全稳定工作，确保舆情。通知称，"坚决不允许有任何线上线下不当言论，明后两天关注学生外出动向，密切留意校园内任何聚集性悼念活动"。

另一则据称是海南大学学生会的截图中写着，"严禁开展任何线上线下群体性缅怀活动"。

香港英文《南华早报》10月28日报道，北京一所重点大学的一位学生辅导员匿名表示，不希望学生自行组织悼念活动，因学生可能过于冲动，"导致发生三十多年前那样不必要的风波"。1989年，前中共总书记胡耀邦去世后，成千上万学生聚集在天安门悼念，后成为一场民主运动，并遭到血腥镇压。

该报还采访上海交通大学一位老师，他匿名表示，一些辅导员本周末被要求留校，密切关注学生动向，如发现任何个人悼念活动，须立即向校领导汇报。这名老师说，不鼓励学生本周末离校，以防止部分学生参加类似去年那样的"极端活动"。他所指的是去年11月反对封控措施的抗议。

China Hefei | Trauer um den ehemaligen chinesischen Premier Li Keqiang

2023年10月28日晚，在合肥李克强故居，人们摆放大量鲜花。现场有穿蓝马甲的人员维持秩序

安徽合肥：人们排队献花

与此同时，在安徽合肥李克强生前故居前往献花的人群络绎不绝，鲜花摆满了街道。网络视频显示，现场还有一些穿蓝马甲的人维持秩序。此外，李克强曾任省长、省委书记的河南省郑州，也出现不少悼念的人群和摆放的大量花束。

中国媒体则千篇一律地转发官方对李克强逝世的讣告通稿。在微博上，英国驻华使馆一条对李克强逝世表示哀悼的贴文下，有网友评论说：终于有人发文表示哀悼和纪念了--国内媒体除了转发讣告，居然没有任何纪念视频或文章。

China Zhengzhou | Trauer um den ehemaligen chinesischen Premier Li Keqiang

在河南郑州——李克强曾主政该省，人们也自发带来鲜花表示哀悼

（综合报道）

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