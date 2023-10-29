李克强逝世：高校严防学生聚集 合肥郑州民众哀悼

（德国之声中文网）据网络流传的一些截图，中国多所大学下达通知，要求严禁学生线上线下聚集悼念已故总理李克强。

一则据称是上海交通大学的截图显示，"交大党委办公室"10月27日发布通知，要求做好近期校园安全稳定工作，确保舆情。通知称，"坚决不允许有任何线上线下不当言论，明后两天关注学生外出动向，密切留意校园内任何聚集性悼念活动"。

另一则据称是海南大学学生会的截图中写着，"严禁开展任何线上线下群体性缅怀活动"。

香港英文《南华早报》10月28日报道，北京一所重点大学的一位学生辅导员匿名表示，不希望学生自行组织悼念活动，因学生可能过于冲动，"导致发生三十多年前那样不必要的风波"。1989年，前中共总书记胡耀邦去世后，成千上万学生聚集在天安门悼念，后成为一场民主运动，并遭到血腥镇压。

该报还采访上海交通大学一位老师，他匿名表示，一些辅导员本周末被要求留校，密切关注学生动向，如发现任何个人悼念活动，须立即向校领导汇报。这名老师说，不鼓励学生本周末离校，以防止部分学生参加类似去年那样的"极端活动"。他所指的是去年11月反对封控措施的抗议。

安徽合肥：人们排队献花

与此同时，在安徽合肥李克强生前故居前往献花的人群络绎不绝，鲜花摆满了街道。网络视频显示，现场还有一些穿蓝马甲的人维持秩序。此外，李克强曾任省长、省委书记的河南省郑州，也出现不少悼念的人群和摆放的大量花束。

中国媒体则千篇一律地转发官方对李克强逝世的讣告通稿。在微博上，英国驻华使馆一条对李克强逝世表示哀悼的贴文下，有网友评论说：终于有人发文表示哀悼和纪念了--国内媒体除了转发讣告，居然没有任何纪念视频或文章。

（综合报道）

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